Un ser humano

William Marino

24.02.2017

Mujer, hombre: todos somos seres humanos, por lo menos así me lo enseñaron en la escuela y mi Mama en mi casa.

Con el tiempo fui viendo que, si bien éramos seres humanos, NO éramos tan iguales. Pues la sociedad toda; dentro y fuera de las casas, de los lugares de trabajo, de sindicatos, entidades sociales y/o políticas, la mujer tenía un papel secundario. En la izquierda, en la derecha, donde sea. Pocos reconocen el papel de la mujer y vaya si jugó un gran papel a lo largo de todo el siglo XX, por no remontarnos a los orígenes de nuestra patria. A principio del siglo pasado, la mujer comienza a trabajar en forma masiva en fábricas y talleres, realizando tareas a la par del hombre pero cobrando salarios por debajo de los hombres. En el mundo industrializado la mujer ya estaba en primera línea de trabajo y de lucha, para que se reconozcan una ley de 8 ocho, a igual tarea igual salario, más que nada la humanización del trabajo. A instancia del partido Socialista de los EE.UU. se celebra por primera vez el día de la Mujer trabajadora, el último domingo de febrero de 1909. Dos años después en 1911, en el congreso de las mujeres Socialdemócratas realizado en Dinamarca, a propuesta de la alemana Luisa Zietz y con el apoyo de Clara Zelkin y Rosa Luxemburgo, se resuelve instaurar el último domingo de febrero de cada año, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Aunque será en Rusia que se reafirmara este día Internacional, como un evento de recordación, movilización, de lucha y reivindicación. En 1917, en Petrogrado, las mujeres rusas salen el 23 de febrero, (8 de marzo en el calendario Gregoriano), por miles a reclamar por sus maridos, reclamaban pan y el cese de la guerra, para que sus maridos pudieran volver a sus casas, del frente de batalla de la primera guerra mundial. La represión que desato el ejercito fue brutal, dejo decenas de muertas y cientos de heridas. Después de ese año siempre será el 8 de Marzo. En Uruguay será por 1913, que se conocen las primera manifestaciones de mujeres, en su lucha por: ley de 8 horas, igual trabajo igual salario, por el derecho a estudiar en la Universidad, por el derecho al voto y poder ocupar cargos públicos. La historia registra muy pocas mujeres, pero fueron cientos las que estuvieron a toda hora junto a su "hombre". En esta sociedad machista y patriarcal, aun en el movimiento obrero y/o social, la mujer sola, militando, era mal vista. Por eso las que actuaban eran "la señora de", "la hija de", o "la hermana de"... Recuerdo a una "vieja" militante política y sindical me decía: "la militante, obrera y trabajadora, la que trabajaba las ocho horas, por un sueldo, por lo general menor al de su compañero de fabrica, para esos propios compañeros, era la machona de la fabrica. Y porque no decirlo eran muy acosada sexualmente, por sus propios compañeros, de hecho muchas parejas que se formalizaban, ella dejaba de militar".

De esa época las que más se recuerdan son a Luisa Luisi, educadora y a Julia Arévalo como dirigente sindical del gremio del tabaco. La mujer en el Uruguay, se la vera en primera línea, luchando contra la dictadura de Terra, en la lucha por la República Española, trabajando en el Socorro Rojo en la ayuda de las tropas Soviéticas, ayudando a su compañero y/o pariente en las huelgas. Pero no en las direcciones de los sindicatos y/o grupos sociales de la época. En diciembre de 1932 se aprueba la ley 8.927, que da el voto a la mujer, que votara por primera vez en las elecciones del 27 de marzo de 1938. No contamos el voto en un plebiscito, realizado en una ciudad del interior del país. En la elecciones de 1942, serán electas las dos primera Senadoras y Diputadas. La primera Senadora electa será por el Partido Colorado Sofía Alvarez de Demichelli. También entrara a la cámara del senado la señora Isabel Pintos de Vidal, que era la primera suplente de Luis Matiaude, que paso a ocupar el cargo de Ministro de Salud Publica. En esa legislatura de 1942, ocuparan la banca las primeras dos Diputadas mujeres: por el partido Colorado resulto electa Magdalena Antonelli Moreno y por el partido Comunista Julia Arévalo de Roche. Luego aparecerán en la lucha mujeres como Adela Reta, Alba Roballo, Selva Braselli, Sonia Bialuz, Velia Ramírez, Tita Cogo, Chela Santana, Irene Pérez, Teresita de la Phuasa, Jorgelina Martínez, Marta Hernández y tantas otras que se nos fue de la mente, pero que mucho tenemos que recordar.

El 5 de febrero de 1971 se firma el acta de fundación de la fuerza política Frente Amplio en el Palacio Legislativo, 12 grupos políticos más 10 personalidades especiales. Los representantes de dichas fuerzas políticas eran 79 personas, 75 hombres y 4 mujeres. Ellas eran Amelia Meléndez del Movimiento Blanco y Progresista; Hilda Berruti del Movimiento Herrerista lista 58; Zulma Nogara y Milte Radiccioni del Partido Obrero Revolucionario. Hicieron uso de la palabra varios (5) hombres, ninguna mujer. Pero nos regocijamos en recordar, la creación del la CNT, los 1 de Mayo, el acto del 83, pero no decimos que en la práctica ninguna mujer tuvo espacio para hablar desde la tribuna. Hay que recordar a las asesinadas por la represión policial, como la compañera asesinada en San Javier, Julia Scorina, la asesinada en la huelga de Ferrosmalt, Maria del Carmen Diaz en 1953, a la estudiante Susana Pintos en 1967. Durante el proceso de la dictadura (1973-1985)muchas, serán torturadas, violadas, ultrajadas, asesinadas, por solo recordar tres: Nibia Sabalsagaray, la maestra Elena Quinteros y Norma Cedres ama de casa.