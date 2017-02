Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XV, Nro. 698: El dinero no es todo

25.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el próximo lunes 27 titulando en su portada: 'El dinero no es todo'.

Escriben en este número:

Peter Bradshaw, Gisela Brito, Gabriel Antonio Gaitán, Adoración Guamán, Melvin A. Goodman, Owen Jones, Binoy Kampmark, Raúl Lorente, Kintto Lucas, Julio Martínez-Cava, Pablo Ospina Peralta, María Florencia Pagliarone, Carlos Pastor, Higinio Polo, Michael Roberts, Lyndal Rowlands, Esteban Valenti



El dinero no es todo

Por Esteban Valenti



Hubo un tiempo que esa frase tan manida tenía sustento para millones de seres humanos. La riqueza, la ambición de riqueza y su extremo, la codicia, no era el motor del mundo, de la vida humana sobre la Tierra y la explicación última del funcionamiento de las sociedades. Al menos nos batíamos desde la política, desde la ideología, desde la religión, desde la cultura contra esta visión tan pesimista sobre los seres humanos.







Ecuador: detrás de las elecciones presidenciales. Dossier

Por Pablo Ospina Peralta, Gisela Brito y María Florencia Pagliarone, Carlos Pastor , Adoración Guamán y Raúl Lorente



Ecuador: recta final hacia la Presidencia

Aunque Lenin Moreno aparece como ganador en todas las encuestas, sus números han bajado y ya todos dan por hecho que habrá segunda vuelta electoral. El escenario es confuso tanto para el oficialismo correísta como para la oposición.







La cuestión de clase en Podemos. El origen viciado de un necesario debate

Por Julio Martínez-Cava



Desde hace unos meses hemos asistido a lo que podría llamarse una emergencia tímida de un debate clásico que atraviesa la historia de los partidos autoubicados en las tradiciones emancipatorias. A raíz de los repetidos enfrentamientos entre las diferentes sensibilidades que componen la (tan mencionada como poco respetada) pluralidad en Podemos, el asunto de las clases sociales y el problema del sujeto del cambio ha vuelto a asomar la cabeza en la esfera pública del activismo podemita. Por una parte, no cabe sino alegrarse de la noticia: es bueno que se vuelva a hablar de clases sociales en el Reino de España y por fin dentro de una de las fuerzas que – junto a la lucha por el derecho a decidir de Cataluña en los últimos 7 años – con más empuje han profundizado la crisis del Régimen del 78. Por otra parte, creo que las condiciones en las que ha comenzado a asomar este iceberg en el seno del partido han determinado que la cuestión apareciese recubierta de los vicios y los intereses espurios que, como una película pegajosa y opaca, distorsionan la pretensión de objetividad que debería acompañar a todo análisis. En este artículo intentaré desenmarañar algunos malentendidos, desde el reconocimiento de que el problema es ciertamente complejo y que nos movemos en un terreno de pocas certezas, y esperando que la riqueza de las discusiones que están por venir pueda al menos intentar poner un poco de luz en mitad de tanta niebla. Por razones prácticas intentaré tratar sólo cuando sea estrictamente necesario la situación de la encarnizada lucha interna que tanta decepción y ridículo ha causado estos meses.







El extraño triángulo: Trump, Flynn y Putin

Por Melvin A. Goodman y Binoy Kampmark



Flynn, Rusia y el mundo del pensamiento conspirativo



El ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn tiene una reputación bien merecida de conspirador. Es de suponer que creerá que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, incluida la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigaciones, y el ex director de Inteligencia Nacional, han llevado a cabo una campaña para forzar su dimisión de la administración Trump. Irónicamente, el Kremlin, que ha vivido históricamente en un mundo de pensamiento conspirativo, verá la dimisión de Flynn como parte de una campaña del establishment de Estados Unidos para evitar una mejora en las relaciones ruso-estadounidenses.







La paradoja global del capitalismo

Por Michael Roberts



A la mayoría de la gente se le ha pasado por alto, pero los servicios de inteligencia de Estados Unidos, también han analizado recientemente la evolución de la economía mundial. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI) ha publicado su última evaluación, denominada Tendencias Globales: La paradoja del progreso, que "explora las tendencias y escenarios de los próximos 20 años" .







El joven Karl Marx: Una historia inteligente de amistad comunista

Por Peter Bradshaw



Raoul Peck es el cineasta haitiano con una candidatura al Oscar este año por su documental I Am Not Your Negro sobre [el escritor afronorteamericano] James Baldwin. Acude ahora a Berlín con este drama histórico correoso y de intensa concentración, inflexiblemente intelectual, escrito en colaboración con Pascal Bonitzer, sobre el nacimiento del comunismo a mediados del siglo XIX. Y nos ofrece una sensación real de lo que significaba la política radical: hablar. Hablar, hablar y más hablar. Debería ser tedioso, pero no lo es. El espectáculo de gente ferozmente enojada que habla de ideas se vuelve de algún modo absorbente y hasta apasionante.







Odebrecht y la corrupción “made in Colombia"

Por Gabriel Antonio Gaitán



Revista Insurreción

El 2017 inicio con lo que podría llegar a ser el mas grande escándalo de corrupción mundial con una astronómica cifra de 3.336 millones de dolares; el caso Odebrecht está lleno de multimillonarios sobornos, desfalcos de gran escala y detrimento del patrimonio publico, manipulación y trafico de influencias en Brasil Perú, Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Angola, Ecuador, Argentina, Guatemala, México, Mozanbique y, con el fin de hacerse a millonarios contratos en estos países.







Los inmigrantes, siempre el chivo expiatorio, responden a las mentiras del UKIP

Por Owen Jones



The Guardian/eldiario.es



Ake Achi no recuerda cuándo empezó a trabajar en la plantación de su familia, en Costa de Marfil, aunque dice que debió de ser "cuando aprendí a caminar". No había guarderías ni nadie que cuidara de los niños, así que su hermana y él iban a los campos con su madre. Sin embargo, sus padres tenían familiares en Francia y, una noche, despertaron a los dos pequeños de 11 años y los metieron en un vehículo con la esperanza de conseguir una vida mejor.







Italia, sueño de juventud

Por Higinio Polo



El viejo topo

En el número 18 de la Via del Corso romana, frente al palazzo Rondanini, se alojó Goethe durante su estancia en la ciudad, entre 1786 y 1788. Al menos, eso afirman los administradores de la casa donde vivió, aunque, en realidad, llegó a Roma el 1 de noviembre de 1786 y se marchó a Nápoles el 22 de febrero de 1787, para seguir después a Sicilia. No regresó hasta el 8 de junio de 1787, y se marchó para siempre en abril de 1788. Goethe cumplía con los rituales de su época. En la segunda mitad del siglo XVIII, el viaje a Italia era una de las obligaciones para cualquier persona culta: Winckelmann había puesto Pompeya y la civilización romana en el centro del interés de los nobles desocupados y los nuevos burgueses enriquecidos, y creía su deber llevar la grandeza del arte griego a todos los gabinetes de Europa. Inventando disciplinas, dotando al espolio y el robo de la dignidad del estudio y la arqueología, los contemporáneos ricos de Goethe viajaban a Italia, para entretener sus días y para educar su espíritu. “No se viaja para llegar, sino por viajar”, escribió Goethe, y esa convicción se encuentra a cada paso en sus páginas sobre Italia.







Los indecisos, claves en las elecciones post Correa de Ecuador

Por Kintto Lucas



El voto de los indecisos, situados por las encuestas entre 25 y 35 por ciento de los electores, van a decidir el domingo 19 si habrá una segunda vuelta para escoger a quien sustituirá en la Presidencia de Ecuador desde el 24 de mayo a Rafael Correa, tras una década al frente del país.







La radio, la primera red social que no pierde vigencia

Por Lyndal Rowlands



Este artículo forma parte de la cobertura especial de IPS sobra la importancia de la radio en el Día Mundial de la Radio, que se celebra este lunes 13 de febrero.