Ministros atornilladosUn ser humanoLuz de luna, de Barry JenkinsCon Trump termina un cicloLibre de FuriaEcuador no tiene moneda propia. (Abordando eso gris, que parece la teoría)¡Ojo, tu heladera puede estar atacando al Pentágono!Murió Alejandro Atchugarry en un pésimo momentoModernidad con ribetes “vintage”Uruguay galardonado por su calidad democrática, libertades e inclusión socialLos pacientes deben estar mejor informados sobre los tratamientos que recibenMarx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Se mata a la mujer por ser mujerQue siga la fiesta y pague Juan PuebloCampaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Un solo estado para israelíes y palestinos: ¿es solución?Cuidado con los festejosSincronías en el Sistema SolarTrump, entre esquives y trumpadasTiempos de cuaresmaPor un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Tratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasGolpe demoledor a la clase mediaCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabes

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

RECHAZO

11 organizaciones sociales rechazan decisión judicial que impide interrupción del embarazo

24.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) En un comunicado, con carácter de urgente,CLADEM, Cotidiano Mujer, Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay, Mujeres en el Horno, Mizangas, Mulitmostro Colectivo, MYSU, Ovejas Negras, Red Canarias en Movimiento,Proderechos y RUJAP rechazan decisión judicial que impide interrupción del embarazo.

Entre otras consideraciones dicen en su comunicado que "El genitor no tiene ningún derecho en esta situación y por tanto carece de legitimación procesal para solicitar amparo. El concebido no ha nacido viable y vivido 24 horas naturales, por lo que no es persona ni su progenitor ejerce la patria potestad todavía".

El caso del recurso interpuesto por un hombre para impedir la interrupción del embarazo de su pareja conmovió a la sociedad uruguaya. El caso es único, no tiene antecedentes y une un recurso de amparo frente a la interrupción del embarazo y un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 18.987

Texto completo del comunicado

COMUNICADO URGENTE:

Rechazo ante decisión judicial de impedir derecho a interrumpir embarazo

Las organizaciones firmantes expresamos nuestro completo rechazo ante la decisión de la jueza Pura Concepción Book de impedir el derecho de una mujer de transitar libremente el proceso de Interrupción Voluntaria del Embarazo, derecho amparado en la Ley 18.987.

En nuestro país y en la normativa internacional no hay una sola disposición que refiera al derecho del no nacido como sujeto de derecho.

Si el embrión no es persona no es posible que se le nombre un "Defensor de oficio".

El genitor no tiene ningún derecho en esta situación y por tanto carece de legitimación procesal para solicitar amparo. El concebido no ha nacido viable y vivido 24 horas naturales, por lo que no es persona ni su progenitor ejerce la patria potestad todavía.

La Ley 18.987 garantiza el derecho de las mujeres a decidir con autonomía, el único consentimiento que la ley exige es de la mujer.

La resolución judicial es claramente errónea y arbitraria en su interpretación de los derechos humanos, en tanto universales, indivisibles e interdependientes.

Es una decisión claramente permeada por concepciones personalísimas sobre el embarazo y las obligaciones de las mujeres, lo cual la convierte en una objeción de conciencia, prohibida a los Magistrados judiciales y fiscales.

Todo obstáculo que se le ponga a las mujeres en su derecho a interrumpir el embarazo en las condiciones legalmente previstas, es una violación de sus derechos, de la que el Estado es responsable.

Además de lo planteado, el proceso judicial no se llevó a cabo conforme lo establecido. Si el actor plantea la inconstitucionalidad de la Ley 18.987, debería entenderse que tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia previamente. Al plantearse de oficio o como excepción rige la regla que está en el art.12 inc.2, y si se dicta sentencia es nula.

Exigimos una rápida decisión del tribunal que anule la decisión de la jueza y que el Estado garantice que la mujer acceda inmediatamente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo que había solicitado en su pleno derecho y cuyo proceso ya estaba en curso conforme con los requisitos establecidos.

Firman

CLADEM

Cotidiano Mujer

Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay

Mujeres en el Horno

Mizangas

Mulitmostro Colectivo

MYSU

Ovejas Negras

Red Canarias en Movimiento

Proderechos

RUJAP