Larrañaga afirma que no será candidato a vicepresidente

27.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — El dirigente nacionalista Jorge Larrañaga dio algunas pistas sobre su futuro político, al tiempo que afirmó que lo único que por ahora tiene decidido es que no será candidato a vicepresidente.

En la puja interna de un partido que quiere plantarse como real opción de gobierno frente al gobernante Frente Amplio, Jorge Larrañaga intentará definir su futuro político.

Muchos especulan con una reedición de la puja interna de 2014, con el referente de Todos, Luis Lacalle Pou, como seguro precandidato.

Lo que aún no está definido es si Jorge Larrañaga, que hace pocos meses se sometiera a una angioplastia, reeditará la confrontación o dejará paso a alguna nueva figura abriendo el camino a la renovación partidaria. Los movimientos a la interna de su sector son numerosos y variados, más allá de que aparentemente todos han reafirmado su lealtad al líder.

Lo único que ha afirmado con certeza Larrañaga es que no volverá a ser candidato a vicepresidente.

En declaraciones al diario El Observador, Larrañaga dijo que para crecer el Partido Nacional debe "llevar adelante dos tareas. Una hacia adentro y otra hacia afuera. Hacia adentro, tener por lo menos dos sectores políticos muy fuertes y tener estructura que le dé la posibilidad de captar adherentes de una realidad que es distinta. Por eso procuramos transformar Alianza Nacional, que era un sector, para que pase a ser un movimiento, Juntos, para que debajo, como si fuera un paraguas, estén distintos sectores, distintas líneas que se canalicen para potenciar el proyecto".

Como prácticamente todos los dirigentes políticos, Larrañaga dice que "por ahora no son tiempos electorales", y evita definir si competirá en la interna blanca para ser candidato a la Presidencia.

"Hay diputados, senadores, intendentes y referentes políticos que ya han dicho en forma pública: Larrañaga presidente, pero la decisión, por ahora, es seguir conversando", manifestó a El Observador.

Dijo que en el correr de este año anunciará su decisión, y, frente a manifestaciones de algunos dirigentes (fundamentalmente del sector de Lacalle Pou) en el sentido de evitar la interna, que hasta el momento en sus versiones precedentes ha generado muchas tensiones y heridas entre los blancos, Larrañaga se manifestó enfáticamente en su favor. "No concibo bajo ningún punto de vista un proceso electoral sin elecciones internas dentro del Partido Nacional. En eso soy terminante y lapidario. Estoy, estuve y estaré en contra de decisiones cupulares. Bajo ningún punto de vista pienso que pueda haber una mínima chance de ir a una elección interna con una fórmula acordada".

Frente a la posibilidad de que a la candidatura de Lacalle Pou y la suya propia se sumen otras (se habla de que por lo menos habrá una mujer compitiendo), Larrañaga manifestó que no había que vender la piel del oso antes de cazarlo, y sostuvo que los que quieran ser candidatos que salgan a la cancha y junten votos.

Pero fue enfático en señalar una candidatura que no iba a ocupar: la de vicepresidente. Abriendo el paraguas ante una eventual nueva derrota ante Lacalle Pou afirmó: "Lo que ya le digo es que hay una candidatura a la que yo no me voy a postular", y remarcó esa decisión: "Yo no voy a ser candidato a la vice. Eso se lo digo claramente desde ya".

