“¡Fuera de mi país!”

Primer asesinato xenófobo en la era Trump

27.02.2017

KANSAS (Uypress) — Srinivas Kuchibhotla, un ingeniero indio de 32 años se convirtió en la primera víctima de la xenofobia en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, que durante toda su campaña instigó el odio hacia los extranjeros. Adam Purinton, un ex integrante de la Armada, fue el autor del crimen.

(Srinivas Kuchibhotla/Facebook)

"¡Fuera de mi país!" gritó Purinton y comenzó a disparar contra dos ingenieros indios en un bar de Olathe, Kansas. Srinivas Kuchibhotla, de 32 años, resultó muerto, en tanto que su colega y amigo Alok Madasani, de la misma edad, sufrió heridas que obligaron a su internación, aunque ya fue dado de alta.

Según informa BBC Mundo, Purinton huyó de la escena a pie y fue arrestado cinco horas más tarde en Clinton, en el Estado vecino de Missouri, a 120 kilómetros del lugar de los hechos.

Jaganmohan Reddy, padre de Madasani, amigo del fallecido, calificó el hecho como un crimen de odio, diciendo que tales incidentes habían aumentado tras la elección de Donald Trump.

(El autor del crimen, Adam Purinton)

Kuchibhotla y Madasani, ambos de 32 años, eran ingenieros de la compañía estadounidense de tecnología Garmin y estudiaron en India, según sus perfiles de redes sociales.

Hubo otro herido, el joven de 24 años Ian Grillot, que habría intervenido para defender a los agredidos, según informaron testigos de los hechos.

Purinton fue llevado de vuelta a Kansas el viernes.

El ataque ha provocado una fuerte respuesta en los medios de comunicación indios y algunos de ellos culparon de la tragedia a la presidencia de Donald Trump.

"La mayoría lo llama un crimen de odio. 'El presidente ahora tiene sangre en sus manos', dijo un titular, refiriéndose a la retórica electoral de Trump, que ha sido percibida como antiinmigrante", informa Brajesh Upadhyay, corresponsal de BBC Hindi en Washington.

"Los mismos medios también han alabado al hombre estadounidense que trató de ayudar a los ingenieros y sufrió heridas de bala. Lo han llamado héroe", detalla Upadhyay.

El corresponsal agrega que las declaraciones de Trump contra los musulmanes y los trabajadores extranjeros acusados ??de robar empleos estadounidenses han causado ansiedad entre los miles de trabajadores tecnológicos indios que viven en EE.UU.

"Existe una creencia generalizada de que los indios se han integrado bien en EE.UU. y de que no serían blanco de ataques. Ahora esa creencia puede haberse visto afectada, si no totalmente suprimida, a pesar de que las autoridades aún no han calificado el tiroteo como un crimen de odio", comenta Upadhyay.

Después del tiroteo, el actor indio Siddharth twitteó a sus 2,6 millones de seguidores: "¡No se escandalicen, enójense! Trump está esparciendo el odio, es un crimen de odio, RIP #SrinivasKuchibhotla".

Por su parte, la embajada de EE.UU. en Delhi condenó el tiroteo: "Estados Unidos es una nación de inmigrantes y da la bienvenida a gente de todo el mundo para visitar, trabajar, estudiar y vivir", dijo la encargada de Negocios de la entidad, MaryKay Carlson.

(Kuchihobtla, Madasani y Grillot, las tres víctimas del ataque/Facebook)