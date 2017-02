"El regreso al país del nunca más..."Las cinco palabrasEl dinero no es todoLo mejor y lo peor de la política en una semanaMinistros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsUn ser humanoCon Trump termina un cicloLibre de FuriaEcuador no tiene moneda propia. (Abordando eso gris, que parece la teoría)¡Ojo, tu heladera puede estar atacando al Pentágono!Modernidad con ribetes “vintage”Uruguay galardonado por su calidad democrática, libertades e inclusión socialLos pacientes deben estar mejor informados sobre los tratamientos que recibenMarx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Se mata a la mujer por ser mujerCampaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Un solo estado para israelíes y palestinos: ¿es solución?Cuidado con los festejosSincronías en el Sistema SolarTrump, entre esquives y trumpadasPor un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Tratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabes

Las cinco palabras

Ismael Blanco

28.02.2017

Si hay algo que todos buscamos por estos días de furibundo calor es el refugio del aire artificial, es otro elemento que la tecnología, y en particular la buena economía, nos ha traído a nuestras manos cuasi como artículo popular.

De no ser posible, si la obligación implica andar a la intemperie por la ciudad, lo hacemos utilizando las técnicas del zig-zag, como quien necesita sortear una persecución implacable, intentando alcanzar de manera eficaz y presurosa el frescor de los refugios que brindan los servicios del urbanismo contemporáneo.

Dicen los que saben, salvo que lo digan por decir, que la temperatura del infierno debe de ser igual o menor 444,6 grados centígrados, pues sólo así puede el azufre arder sin evaporarse y dar cumplimiento con la descripción bíblica que Isaías, vaya a saber por qué revelación, nos contó que allí iríamos a parar los pecadores, a una laguna llena de fuego contenida del elemento químico 16. Como toda revelación de un profeta nadie se atrevió a refutarla.

Sin embargo, hay gente para todo, y entre esa gente hubo un par de físicos que seguramente sin mucho para hacer y me juego que inspirados en el ocio que impulsa una tarde calurosa del hemisferio boreal, habrían demostrado que el cielo arde más que el infierno y probablemente tengan razón a juzgar por lo que nos toca ver por aquí en la "superficie".

Cuentan que estos científicos que -basados en la física y en cálculos matemáticos- los 525 grados centígrados que hay sobre nuestros hombros, en el cielo son casi 100 más que en el infierno.

Este cuento del infierno y del cielo construido por un antiguo profeta, que en nuestros días no pasaría siquiera la prueba de un predictor medio tan devaluado en nuestra contemporaneidad al parecer es otro mito que se derrumba. Quién habría dicho...

Por estos tiempos, más que al infierno hay que temer al cambio climático, ese que la bestia humana de la oligarquía "democrática" que nos gobierna mundialmente, nos entierra paulatinamente tal como en el Infierno de Dante más que en la profecía de Isaías.

Con la ilusión de la libertad nos han ido paseando por cada uno de los "círculos" formidablemente descriptos con finísima poesía que Alighieri construyó en base a la condición más grotesca de nuestra naturaleza.

Sin embargo no puedo con mi condición y cada día que nos levantamos pienso que lo hacemos por una razón digna, por algo que valga algún sentimiento, de que sí existe un fundamento, un impulso vital, que hace que vivir valga la pena y esa pena así sea la de sufrir para cambiar nuestras existencias. Quizá eso sea creer en el cielo...

Entonces pensé que hay palabras, no demasiadas pero sí las necesarias o las suficientes o las capaces de resumir el por qué de que exista una pulsión necesaria, donde se refugia el más básico de los sentidos, esa cuestión que nada tiene que ver con la genialidad, sino con el instinto, ese que evita que aún la Humanidad no se levante una mañana y se pegue un tiro apretando un botón.

Han pasado miles de años y los hombres seguimos buscando respuestas y protestando por tanta incoherencia y tanta falta de respeto a la dignidad.

Que más que escuchar a los profetas o elevar la vista al cielo de tanto en tanto -admito que yo lo hago cuando surgen las "sin respuestas"-, soy partidario de inquirir en los filósofos del más antiguo pensamiento, haciendo una especial parada en Kant y el método del conocimiento para encontrar respuestas que expliquen y que refuten al pragmatismo puro donde hemos caído, presentada como ideología última en la que sólo lo ventajoso y útil determinan el impulso humano.

Pensando en palabras las primeras que vienen a mi mente podrían ser: amor, vida, poesía, memoria y muerte. Y no es necesario aclarar que esto que afirmo lo hago sin testigos que aseveren que realmente fueron mis cinco primeras palabras. ¡Que haya fe!

Observándolas, advierto que todas están conexas, todas se vinculan y se necesitan así mismas para existir. No hay vida sin muerte, no hay amor si no hay vida, no hay poesía sin vida, sin amor y sin muerte, pero sin embargo puede existir cierta tentación a admitir que puede haber amor, vida, poesía y muerte sin memoria...

Podría detenerme en nuestros asuntos locales, en nuestras deudas imperdonables, en nuestras ausencias irreparadas, en nuestros dolores obviados y negados y tendría más que razones para hacerlo... pero resulta que en estos días leía que a Federico lo andaban buscando. Pienso que está bien, corresponde, que es de justicia aunque hayan pasado más de 80 años. Sin embargo, aunque desaparecido está en todas partes: en sus libros, en el cante hondo, en el flamenco, en los vocablos dulces y rebeldes, y en particular en las cinco palabras que elegí, digamos por decir, al azar.

Pero siguen buscando a Federico y no lo hallan, ni uno sólo de sus huesos, ni un trozo de tela de su casaca a rayas o de su traje blanco..., eso sí dicen que hallaron unos infames casquillos, pero huesos no...no hay rastros en ese olivo donde han dicho que lo asesinaron, y todavía los crápulas fascistas lo hicieron frente a un olivo...

Los campesinos, esos que saben más que nadie de lo dice la tierra, aseguran que están buscando mal...que a Federico lo tiraron en una fosa común junto con muchos patriotas. Sí, patriota bien digo. Es que la palabra "Patria" y "Patriotas" sólo les caben a ellos.

Dicen que Federico estaba atado a unos esposas y fue conducido a una zanja que ya estaba preparada para él, y que antes de matarlo Federico los puteó, les dijo lo que un hombre de verás, atado y valiente les puede decir a una pandilla de cobardes que asesinan a sangre fría.

Entonces al poeta, al rojo republicano, al parecer lo mataron más que a tiros a golpes de "culatazos" para luego sí caer en la zanja y rematarlo a balazos.

Federico García Lorca era un republicano de izquierdas, un poeta y un homosexual. Cuenta otro poeta, Félix Grande Lara, que al caer a la fosa el asesino le grito: "rojo maricón" y escupiéndolo le dispararon con odio...como bien dijo el crítico español "no le faltó más que insultarlo que era un poeta".

Pensaba que la verdad que está bajo la tierra siempre emergerá, podrán pasar 80 años como es el caso de Federico o 40 años como van corriendo con los nuestros, pero la verdad vendrá de abajo como una fuente natural de agua, que desde lo profundo del suelo horadará la roca, subirá de las profundidades y fluirá incontenible. Mientras tanto como dice Federico: "Como no me he preocupado de nacer...no me preocupo de morir".

"...Cuando se hundieron las formas puras

bajo el cri cri de las margaritas,

comprendí que me habían asesinado.

Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias,

Abrieron los toneles y los armarios,

Destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro.

Ya no me encontraron.

¿No me encontraron?

No. No me encontraron.

Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba,

y que el mar recordó ¡de pronto!

los nombres de todos sus ahogados".

Federico García Lorca