Foto: Xinhua (archivo)

Con rosca

Trump sobre los Oscars: "Estaban tan concentrados en la política que al final no lograron hacer las cosas como debían"

28.02.2017

EE.UU. (Uypress) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticado durante buena parte de la ceremonia de los premios Oscar, ironizó sobre el caótico desenlace de la gala. 'Faltó glamour, fue triste que terminasen así'.

Durante la ceremonia de los premios Oscar del último domingo, Donald Trump fue directa e indirectamente criticado por su política de separación entre americanos, especialmente hacia personas con descendencia mexicana y musulmana.

El comediante Jimmy Kimmel, presentador de la gala, realizó varios chistes filosos y gags sobre el tema; el actor mexicano lo criticó directamente al referirse a "los muros" que nos dividen; cuando ganó la película "The Salesman", del iraní Asghar Farhadi, se leyó un discurso que envió el director (ya que como protesta no estuvo presente) contra la medida de Trump de no permitir el ingreso al país de iraníes, y de otros países musulmanes.

En un momento de la ceremonia, Kimmel le envió un tuit a Donald Trump, preguntando si "estaba despierto, observando".

La ceremonia que venía en un tono "light" terminó de convertirse en un evento que quedará en la memoria colectiva de Hollywood durante varios años a futuro: el papelón en el premio final, con Warren Beatty y Faye Dunaway presentando equivocadamente la película ganadora por un error en la entrega del sobre de los contadores responsables en el escenario.

Ironía

Donald Trump finalmente opinó sobre lo que le parecieron los premios Oscar.

"Estaban concentrados en la política y en criticarme que finalmente no lograron hacer las cosas como debían", dijo entrevistado por el portal Breitbart News.

"Me pareció que a la ceremonia le faltó glamour. He ido a los Oscars. Fue triste que terminasen así", agregó.