¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?

Luis Fernández

01.03.2017

Conciencia Progresista publicó carta del Dr. Juan José Di Génova sobre el ayer y hoy del Pereira Rossell.

Estimados compañeros: De las cosas buenas que tiene tener muchos años, una es todo lo que vimos y tuvimos que vivir.



Hace muchos años, mas de 30, tuve la oportunidad de ser médico de guardia de ginecología del P. Rossell.

Al ver este enorme avance de tecnicismo, confortabilidad y calidad de atención brindadas a las mujeres mas humildes, brindadas hoy por el gobierno del FA a través del SNIS y la moderna ASSE, no puedo dejar de recordar aquellos momentos de una "atención" a esa pobre gente donde faltaba todo, y lo que sobraba era mugre, desatención, cucarachas y ratas.



Recuerdo múltiples veces de hacer partos con un solo guante (el único que había en "sala de partos"), que era una vieja y herrumbrosa camilla en una sala descascarada y mugrienta, con una palangana con espadol para toda la jornada (y un guante).



Y donde las pacientes se acostaban dos por cama de una plaza, en sábanas acartonadas de suciedad, sin calefacción en invierno y con una comida lamentable, fria, incomible.



A los médicos de guardia nos daban siempre "la papalacha" como le llamábamos (papa hervida con remolacha) en el "comedor" donde orondamente nos visitaba "Pochita" una rata enorme, que era de la casa, conocida por todos.



Los aprendices de ginecólogo hacían cesáreas como práctica sin asesoramiento ninguno "a lo que saliera".



Médicos de policlínicas ginecólogicas no habia y las enfermeras, a las 8 de la mañana, llamaban a todas las salas para ver si algun médico se conmovía y de puro "pierna" hacía la consulta de 50 mujeres que hacían cola desde las 3 de la mañana y a veces se tenian que volver a su casa sin atenderse (en unas policlínicas inhumanas, sucias sin material o muy escaso).



Algo así como Haití... hace 100 años.



Estos son los cambios que se van produciendo a nivel territorial de ASSE (con 26 hospitales y más de 800 policlínicas en todo el país), la institución de asistencia más grande del Uruguay.



Puedo contar cosas vividas, muchas más. Después sale el "guapo" y el "pediatra que no es tal" diciendo que: "la salud es un desastre..."



Qué caraduras...



Un abrazo.



Juan José di Génova, médico jubilado, integrante de la Comisión de Ética del SMU, militante fundador del Cté. Resistencia, Coordinadora L (actual Comités del Buceo).





Luego de esta interesantísima carta/informe del compañero Dr. Di Génova es pertinente que nos preguntemos:

¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?



Y también: “¿Dónde está el Presidente del FA que no se pregunta dónde están los compañeros de Comunicación?



Para decirlo de manera eufemísitica: “¿Habremos elegido a los mejores?”



Existe la convicción en muchos militantes de a pie, que debido a las dos grandes corrientes que hay en el FA es muy difícil que una comisión Central resalte todo el trabajo del espectro frenteamplista.



Algunos creemos además que los que dominan el plenario también controlan las comisiones... pero.



El Ministerio de Salud Pública y los Directores de ASSE, han pertenecido y pertenecen prácticamente a ese mismo perfil sectorial.



Tampoco estos compañeros ven resaltada su labor; entonces vamos concluyendo que no tiene nada que ver el perfil de lo que se promueva; el problema es otro, es de capacidad.



Una Comisión de Comunicación no puede hacer lo que quiera, obvio; debe guardar una sintonía con la estrategia general del partido. Pero luego, esas cabezas deben ser un fermento de ideas permanente; deben crear propuestas. No puede haber esquematismos, no se puede “pensar” con lo que “viene de arriba”, las ideas deben ser propias.



Desde que el FA es gobierno los uruguayos manejan perfectamente los celulares. Hasta hace 3 años el mensaje de texto fue la herramienta masiva; en la actualidad los celulares inteligentes permiten los correos electrónicos y el whatsapp.



Todavía en la comisón de Comunición a nadie se le ocurrió tener informados, al menos a la cuarta parte (250.000 uruguayos) del millón de votos frenteamplistas!!



A mi me da vergüenza.



Luis Fernández



