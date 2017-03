Pablo Piacentini nos ha dejadoEl boletoQue no nos gane la impaciencia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El caso Atchugarry¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?"El regreso al país del nunca más..."Las cinco palabrasLo mejor y lo peor de la política en una semanaMinistros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsLibre de Furia¡Ojo, tu heladera puede estar atacando al Pentágono!Modernidad con ribetes “vintage”Uruguay galardonado por su calidad democrática, libertades e inclusión socialLos pacientes deben estar mejor informados sobre los tratamientos que recibenMarx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Se mata a la mujer por ser mujerCampaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Un solo estado para israelíes y palestinos: ¿es solución?Cuidado con los festejosSincronías en el Sistema SolarTrump, entre esquives y trumpadasPor un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Tratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabes

¿Quién se hace cargo?

Estafa al FONASA podría superar los 4,5 millones de dólares

02.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — En base a una cápita promedio de U$S 50 por trabajador y de acuerdo a los datos primarios, desde la Junta Nacional de Salud se estima que la estafa denunciada por afiliaciones truchas costó al organismo entre U$S 1.500.000 y U$S 4.650.000.

De acuerdo a declaraciones brindadas en conferencia de prensa por el presidente de la Junta Nacional de Salud (JUNASA), Arturo Echeverría, se calcula que la pérdida originada por la maniobra con afiliaciones falsas al sistema mutual puede ir de U$S 1,5 millones a U$S 4,65 millones, tomando como base los U$S 50 de la cápita que se abona a las instituciones por afiliado en edad de trabajar.

Tal como fue denunciado, los estafadores venían realizando la maniobra desde el año 2011. Para llevarla a cabo recorrían asentamientos, donde reclutaban a personas desocupadas o con un trabajo sin formalizar, por lo que no tenían acceso al sistema de salud. Entonces se les ofrecía entre $ 500 y $ 1.000 por permitir anotarlos como empleados de empresas que en realidad no existían -crearon más de un centenar de ellas- y luego eran afiliados al FONASA a través del promotor de alguna mutualista.

Esto originaba otro delito, ya que el promotor de la mutualista abonaba $ 1.800 por cada nuevo afiliado, constituyendo así el delito de intermediación lucrativa, penado con 4 a 24 meses de prisión y sanciones económicas a la mutualista que incurre en él.

La maniobra "junta dos delitos: Por un lado está la intermediación lucrativa, pero a esto se suma que se hizo con personas que no tenían un trabajo real", dijo Echevarría en la conferencia de prensa.

"En enero ya dijimos que íbamos a ir a fondo con la intermediación lucrativa", expresó Basso, y agregó que por ese motivo se realizaron denuncias penales de las que se espera a "tener resoluciones en estos días".

Cinco mutualistas fueron citadas a declarar a la Justicia como consecuencia de las investigaciones. El ministro Basso afirmó que no se tienen elementos "para asegurar que estas personas hayan accedido a prestaciones en las mutualistas", lo que se sabrá en la medida que avancen las investigaciones.

Una de las directoras del Banco de Previsión Social, Rosario Oiz, afirmó que el BPS se enteró de la maniobra a través de la prensa. Explicó que "no hay empresas que puedan estar en el BPS durante cinco años sin haber pagado las contribuciones de seguridad social". Oiz manifestó que el BPS comenzó a realizar denuncias penales por irregularidades con empresas desde 2009. Según dijo, el caso que salió a la luz este martes podría estar vinculado a alguna de las denuncias de años anteriores.

La jerarca destacó que de acuerdo al proceso habitual, una vez que se recibe la inscripción de la empresa, se debe presentar la documentación necesaria y luego se da la actividad como iniciada. "Cuando no se hacen aportes durante un mes, allí se empiezan a hacer los controles. Si la empresa no aporta, la primera acción es comunicarse vía telefónica o vía mail", explicó, e informó que durante 2014, se aseguró en la conferencia de prensa, el BPS realizó 14 denuncias penales por irregularidades.

Nuevos procesamientos

La jueza Julia Staricco procesó este miércoles con prisión a dos mujeres por un delito de coautoría de estafa, luego de que se comprobara que integraban la organización que realizó la estafa contRa el FONASA.

También fueron citados a declarar numerosos trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS) y promotores que trabajan para las mutualistas.

Según se pudo saber, desde operadores policiales que investigan el caso se sospecha que haya implicados dentro del propio BPS, ya que les llama la atención que no hayan sido detectadas durante tanto tiempo las decenas de empresas fantasma usadas para realizar la maniobra.

Se estima que alrededor de 31.000 personas fueron inscriptas y estuvieron en el FONASA entre uno y tres meses, que es el plazo máximo en que la afiliación cesa si no se realizan los aportes.

En base a cálculos iniciales expuestos por el Presidente de la JUNASA, se estima que la estafa puede haber superado los 4,5 millones de dólares, pero podría ser mayor, ya que los estafadores también accedían al cobro de subsidios por enfermedad y desempleo de los falsos trabajadores.

La fiscal del caso, Mónica Ferrero, señaló que la investigación judicial arrancó a raíz de la denuncia de un afiliado al Círculo Católico, que figuraba como empleado de una empresa para la cual nunca trabajó.

El cabecilla de la banda, un joven de 23 años con tres antecedentes por estafa, admitió que poseía 80 empresas unipersonales vigentes. Había sido detenido previamente por otra maniobra, mediante la cual hacía depósitos falsos en buzoneras de cajeros automáticos. Ponía una cifra de depósito en el tique, que era introducido en un sobre vacío. Una vez acreditado el depósito -antes de verificar el sobre- transfería rápidamente el dinero a otra cuenta.

Segunda da cuenta El País, el joven confesó que las empresas falsas eran constituidas por un promotor del Círculo Católico, y la mayoría pertenecían al rubro servicio doméstico, ya que en ese es más fácil evadir los controles del BPS.

Según la fiscal Ferrero -informa el matutino- el joven procesado y el promotor tenían acordado que para el caso de que surgieran inconvenientes por denuncias o irregularidades que aparecieran en inspecciones del BPS, una funcionaria de dicho organismo que cumple funciones en Jurídica habilitaría los expedientes sin que fueran derivados a la Justicia.

La fiscal decidió no responsabilizar penalmente a ninguna de las personas reclutadas en asentamientos por entender que las mismas han demostrado no tener intención alguna de cometer un ilícito, siendo convencidas por el indagado de que era un trámite normal.

