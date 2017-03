El boleto

William Marino

02.03.2017

El tema del aumento del boleto, podríamos decir que es un tema de nunca acabar. Todos conversan, todos tienen y tenemos propuestas, aun para que el boleto sea “gratis”, cosa que es imposible. ¿Pero será posible tener algún día un boleto de costo razonable?

Coches limpios, sin radios a toda voz por parte de guardas y conductores, trato adecuado por parte del personal a sus pasajeros, que pasen en tiempo y forma. Eso creo que ni Mandraque lo sabe.

Pero que nos dice la historia de la suba del boleto. ¿Alguien recuerda el plebiscito del "vintén"?

El 21-02-1951, es la fecha que comienza en Montevideo la recolección de firmas, contra el aumento del boleto, que el Intendente de aquel entonces perteneciente al P. Colorado, Germán Barbato había instrumentado días antes. El costo del boleto pasaba de $ 0.08 a $ 0.10. En dólar seria de 0.04 a 0.05. La recolección de firmas la encabezaron los blancos y su vocero fue el diario El Debate. Después se sumaran los dos partidos de izquierda, (PCU y el PS), la D. Cristiana, sindicatos, la FEUU y diferentes asociaciones de jubilados. Se recolectan más de 141.000 firmas, se necesitaban 95.000. Los votantes fueron 117.649 muchos menos que las 141.000 firmas, que convocaron al plebiscito. Pero lo más interesante es observar la propaganda por el SI o por el NO. Los que peleaban por la derogación del nuevo precio del boleto, sacaban volantes que decían: paradas llenas de gente esperando el ómnibus "estos SI pagan" y gente en auto en alusión al poder económico, "estos NO lo pagan". En el diario El Debate, se veían títulos contra el aumento del boleto: "idea desgraciada, la de añadir castigo económico a los que ya están castigados por la pobreza".

La FEUU repartía volantes que decían: "al estudiantado y al pueblo; concurrir a las urnas y votad por el NO al aumento del boleto, pues esto es un voto de censura a la clase dirigente, en su responsabilidad frente a la inflación, combatiéndose así la carestía de la vida, que afecta a las clases más modestas". Los volantes y proclamas de algunos sindicatos decían: "estamos juntos a los obreros que luchan para que se rechace la más grande barbaridad que se pretende llevar a cabo, como es la de aumentar los pasajes de ómnibus y tranvías, para luego aumentar los artículos de primera necesidad".

Los que estaban a favor del aumento decían desde el diario Acción: "si usted vota NO, tendrá peor transporte y obreros mal pagos". Al otro día del plebiscito, que había triunfado el NO, el diario El Debate titulaba: "fue triunfo del NO, cayó el impuesto a la pobreza". Entre las muchas anécdotas que se contaron luego del plebiscito, hay una que decía más o menos así: un guarda de un ómnibus de la empresa cutcsa comentaba: "este es un gobierno débil, en España, a nadie se le ocurre consultar a la gente sobre el precio del boleto". Hoy podríamos decir que esto fue un recurso de participación ciudadana y democracia directa.

Como se verá los papeles cambiaron, no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición. Pero ese no sería tanto el tema si los que están en la Intendencia consultaran y porque no mejoraran el tema del transporte capitalino, para que el vecino, aquel que esta cautivo del ómnibus, pues no tiene otra opción, ya que carece de auto, moto y no le gusta o no puede andar en bicicleta. Hace un tiempo, bastante pequeño, cuando se hablo de la "obligatoriedad" del uso de la tarjeta prepaga, por lo tanto hay que poner dinero, por lo menos $ 150 para pagar los viajes por adelantados, decíamos que eso era contra los más pobres, contra los que menos tenían, los que viven más al día. Seguro que de pronto los que fijan el precio del boleto, hace ya tiempo que no saben lo que realmente es viajar en ómnibus, pues seguimos siendo "incapaces" de organizar un mejor servicio, de reformar el transporte en todo sentido, para que no siga cayendo la venta de boletos. Pero para eso debemos de tener funcionarios que fiscalicen que pasen en hora y los pasajeros sean considerados personas y no "ganado". Ahora decimos que la venta de boletos bajo unos cuatro millones de boletos por mes, pero ¿quién controla la venta de boletos?

Los intereses corporativos de las empresas del transporte son muy poderosos, sea de la empresa que sea, tienen mucho poder y muchos intereses económicos. Hoy hay una cooperativa que se dice que está en el borde del abismo y hay que darle "oxigeno", para que no caiga como Raincoop, mientras otras empresas siguen acumulando más riquezas. Otras de las grandes preguntas es porque si el salario aumenta algo así como el 6 % el boleto sube el 10 % y más. Porque no se dice como ha caído la venta de boletos por empresas, pues según tenemos entendido algunas empresas no tuvieron tanta caída como las otras.

El Intendente Martínez dijo cuando asumió, "con algunas medidas, el boleto va a bajar", en este aumento afirmo que va a ser el único del año. La verdad en tema transporte no le creo, no le puedo creer...