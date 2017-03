Pablo Piacentini nos ha dejadoEl boletoQue no nos gane la impaciencia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El caso Atchugarry¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?"El regreso al país del nunca más..."Las cinco palabrasLo mejor y lo peor de la política en una semanaMinistros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsLibre de Furia¡Ojo, tu heladera puede estar atacando al Pentágono!Modernidad con ribetes “vintage”Uruguay galardonado por su calidad democrática, libertades e inclusión socialLos pacientes deben estar mejor informados sobre los tratamientos que recibenMarx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Se mata a la mujer por ser mujerCampaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Un solo estado para israelíes y palestinos: ¿es solución?Cuidado con los festejosSincronías en el Sistema SolarTrump, entre esquives y trumpadasPor un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Tratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabes

Pablo Piacentini nos ha dejado

Roberto Savio

02.03.2017

“Con la discreción y la tranquilidad que lo han acompañado toda la vida, Pablo nos ha dejado en su sueño. Los efectos colaterales de los tratamientos en contra de un tumor, lo habían dejado con limitadas capacidades. Ha sido para su familia y sus amigos sumamente triste ver como un intelectual lleno de curiosidades y de iniciativa, se había progresivamente retirado en si mismo.

Se debe en buena medida a Pablo la creación de la Roman Press Service en el 1961, de la cual nace la Inter Press Service en el 1964. En esa época yo colaboraba con il Popolo, en cìerta medida el diario del gobierno. Y había seguido en el 1960 el Congreso del Partito Comunista de la República Democrática Alemana, en el cual los delegados silbaron al delegado chino, abriendo así públicamente la confrontación entre Moscú y Bejing. Kruschev no aceptó darme una entrevista sobre el futuro de esta confrontación. Convencí a Il Popolo a comprarme una serie de artículos visitando los más importante Partidos Comunistas de África, Asia y América Latina, para ver donde iba la internacional comunista.

Durante este viaje, me di' cuenta que la división entre la URS y la Republica China,era parte de algo mas estructural: la división entre países industrializados y los que estaban todavía en una fase agrícola. O sea, la división Norte-Sur.

Estos temas eran completamente desconocidos en el debate político, y con contados especialistas que escribían ensayos para ellos mismos. Concluía mi trabajo con una llamada a crear un agencia de prensa, que para reducir el gap entre el norte-sur, y diera conciencia de que el mundo estaba cambiando. Yo tenía un departamento de soltero en el centro de la vieja Roma, porque mis papeles, en una familia de músicos eran considerados exotéricos, y usado como papel. En este departamento, un día toca el timbre, y entra un joven argentino flaco y distinguido, que estaba estudiando una maestría de ciencias políticas en Italia, Pablo Piacentini. Y procede a informarme que ha leído mi llamado para hacer una agencia de prensa dedicada a reducir el gap informativo, y que ha venido para empezar este trabajo. Visita la casa, descubre que hay dos cuartos de huéspedes: y me comunica que uno era más que suficiente, y que vaciara el otro, que iba a ser la sede de la nueva agencia. Todas mis observaciones que no era posible crear una agencia sin capitales, fueron consideradas un reflejo burocrático. Vamos a crear la agencia, y cuando tengamos papel membretado va a ser mucho más fácil conseguir dinero... este desafío me acompañó las cuatro décadas que fue director de IPS.

Pablo era integrante de una asociación de estudiantes latinoamericanos. El designó los corresponsales en cada país de América Latina, y pasaba sus días en editar el material que llegaba, que con gran dificultad hubiera sido utilizable.. La agencia tenía que tener un periodista italiano colegiado como director, y me encontré cabalgando un tigre, de la cual no podía desmontar... y cuando en febrero del 1964 cambiamos esta pequeña empresa en una cooperativa internacional de periodistas, Pablo tomó el cargo de director para América Latina, y me dejó a caballo del tigre...

Con su traslado a la central regional en Santiago de Chile, Pablo tomó un papel importante en América Latina. Creo, entre otras cosas, los Cuadernos del Tercer Mundo, que fue un referente sin rivales del debate sobre las relacione internacionales. Es con los Cuadernos que se ha formado una generación de jóvenes profesionales e intelectuales en los años 70. Y Pablo se transformó en un punto de referencia para dos generaciones...

El secreto del éxito de Pablo no era solo su trabajo intelectual. Era su carácter y su personalidad, que conquistaban a todos, al punto que no recuerdo un enemigo de Pablo. Siempre fuè un hombre de extraordinaria lealtad, a veces explotada y sin resistencia por él. Cuando yo salí de IPS, su figura y su historia eran elementos que daban una extraordinaria legitimidad, y él se consideraba al servicio de la institución. Nunca reclamó cargos, y siempre aceptó jugar un papel humilde, y de modesto nivel económico.

Pablo fue un caballero de otra época, siempre generoso y a disposición de los demás , con su sutil ironía, su humor positivo, con una gran capacidad de trabajo. Con él desaparece no solo uno de mis más antiguos amigos, sino mucho más: una capacidad de ideal y de compromiso, hoy en vía de desaparición. Una voz de la inteligencia latinoamericana, respetada por todos. De alguna manera me alegro que se haya ido antes de que el fenómeno Trump y sus aliados sigan destruyendo los ideales de cooperación internacional, de respeto del hombre, y de ver la paz y el derecho internacional como las bases de las relaciones internacionales. Pablo ha luchado toda su vida para un mundo mejor basado en estos valores. Lo veo irse como un hidalgo encima de un caballo blanco, y que guarda intactos su optimismo, su generosidad, su fe en el ser humano, mientras sombras y personajes inaceptables, para los valores de Pablo, están tomando siempre más poder. Descansa Pablo, porque el mundo que nos dejaste tiene todavía tus valores. Y tus amigos seguiremos tu lucha.