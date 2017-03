Pablo Piacentini nos ha dejadoEl boletoQue no nos gane la impaciencia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El caso Atchugarry¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?"El regreso al país del nunca más..."Las cinco palabrasLo mejor y lo peor de la política en una semanaMinistros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsLibre de Furia¡Ojo, tu heladera puede estar atacando al Pentágono!Modernidad con ribetes “vintage”Uruguay galardonado por su calidad democrática, libertades e inclusión socialLos pacientes deben estar mejor informados sobre los tratamientos que recibenMarx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Se mata a la mujer por ser mujerCampaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Un solo estado para israelíes y palestinos: ¿es solución?Cuidado con los festejosSincronías en el Sistema SolarTrump, entre esquives y trumpadasPor un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Tratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabes

Marcelo Odebrecht/Archivo

No queda títere con cabeza

Las delaciones de Marcelo Odebrecht complican a Temer

02.03.2017

CURITIBA (Uypress) — Marcelo Odebrecht, heredero del imperio Odebrecht, declaró este miércoles sobre las contribuciones ilegales a la campaña electoral de 2014, lo que podría complicar al actual presidente brasileño, que era el compañero de fórmula de la destituida Dilma Rousseff.

Marcelo Odebrecht, extitular de la constructora que lleva el nombre de la familia, declaró este miércoles ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) respecto a cómo era el esquema de "contribuciones" irregulares a los partidos políticos realizadas en la campaña presidencial de 2014, que consagró la fórmula Dilma Rousseff - Michel Temer. La investigación, que se enmarca en la Operación Lava Jato pero se sustancia en el ámbito electoral, podría llevar a la anulación de la fórmula ganadora y a que el presidente Temer deba renunciar al cargo.

Según Odebrecht, en junio de 2014 mantuvo una cena en la residencia oficial en Brasilia del entonces vicepresidente Temer. En ella "conversamos" sobre un aporte al PMDB, el partido de Temer, actualmente en el gobierno, dijo el empresario, y agregó que el aporte resultó ser de cinco millones de dólares al cambio de la época.

Odebrecht informó que mantenía frecuentes cargos con altos representantes del gobierno. "No era el dueño del gobierno. Era el otario del gobierno", agregó

El exejecutivo también se refirió a las denominadas "cajas dos", mecanismos por los que se vertían dineros a las campañas electorales de los partidos políticos pero cuyos montos no eran declarados ni asentados en a contabilidad legal. "Era algo natural", dijo, respecto a que todos los partidos políticos hacían uso de ellas.

Dijo también que de un total de aportes por 75 millones de dólares, el grueso fue para la "caja dos" en 2014. También afirmó que el ex ministro de Hacienda Guido Mantega estuvo presente en algunas de esas negociaciones.

De acuerdo a un reseña del diario O Estado de Sao Paulo, Odebrecht, cndenado a más de 19 años de prisión, y que a través del sistema de "delación premiada" busca bajar la condena, afirmó que no trató de cifras con Temer, pero sí confirmó la reunión, y dijo que como contrapartida a la colaboración se habría votado una medida provisoria que beneficiaba a Braskem, el brazo petroquímico de Odebrecht.

No hay un plazo para que el TSE se expida sobre el caso, pero en la eventualidad que entienda que hubo abuso de poder económico, Temer podría perder su mandato, y Dilma Rousseff se tornaría inelegible, cosa que fue excluida de la resolución que la destituyó.

El contratista también declaró que las tratativas para los pagos habrían sido realizadas entre el ministro de la casa Civil, Eliseu Padilha, y el empresario Claudio Melo Filho, complicando aún más a Padilha, amigo de larga data de Temer, actualmente alejado del gobierno para someterse a una cirugía.

Sin ingresar en detalles, Odebrecht afirmó que también las campañas de Aécio Neves (PSDB9, derrotado en el balotaje por Rousseff, y la de Marina Silva (Rede Sustentabilidade) fueron abastecidas con dineros de la "caja dos".

Según Folha de Sao Paulo, Odebrecht se definió como una suerte de "embajador" de otros empresarios del sector ante el gobierno y dijo que siempre advertía a sus colegas que la relación con la administración federal tenía "costos financieros", con los que él no estaba dispuesto a encarar solo.

Afirmó que las autoridades lo intimaban a asumir negocios y obras que no quería hacer, como por ejemplo las estructuras metálicas de la Arena Corinthians y de la Villa Olímpica, que recibió a las delegaciones de atletas durante los Juegos Olímpicos de 2016. Odebrecht afirmó que Eduardo Paes, del PMDB, entonces alcalde de Rio de Janeiro, afirmó que si la empresa no tomaba las obras no habría Juegos Olímpicos.