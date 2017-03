Inicio | Deportes Te encuentras en:

Derechos de imagen: futbolistas en rebeldía se dirigieron formalmente al MEC

03.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — El grupo de futbolistas profesionales de Primera y Segunda División envió un documento a la ministra María Julia Muñoz, explicando su postura contra la Mutual.

Luego de reiteradas manifestaciones públicas, los futbolistas del medio local declarados en rebeldía con la actual directiva de la Mutual, liderada por Enrique Saravia, enviaron un documento al Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El documento, al que tuvo acceso el portal 180.com.uy, destaca que la actual directiva de la Mutual no protege "intereses y derechos" de los asociados y que "actúa motivada por intereses personales o de terceros".

"Estamos en una situación crítica porque la mayoría de los asociados no nos sentimos representados y no podemos resolverlo en el fuero interno. Esto es de carácter irreversible y por eso nos presentamos ante usted", destaca la misiva enviada a Muñoz.

En el documento, los futbolistas solicitan al MEC que intervenga la Mutual y desplace a la directiva actual con el objeto de:



A- Actualizar y verificar el padrón social.



B- Analizar en profundidad los libros de actas de asambleas y de comisión directiva a fin de constatar si se cometieron irregularidades y de cotejar el contenido con la gestión realizada y lo relativo a la actuación en sede penal.



C- Anular la asamblea extraordinaria fijada por la comisión directiva para el 10 de febrero.



D- La realización de un acto eleccionario para elegir por la masa social que resulte habilitada conforme al padrón y al estatuto, a los integrantes de la comisión directiva y fiscal.

Tema Full Play

Por su parte, el MEC ha notificado a la Mutual de que tiene tiempo hasta el 9 de marzo para presentar los documentos que se le solicitaron sobre el juicio con la empresa Full Play.

Según los futbolistas, la Mutual "no los representó" y actuó contra Full Play a beneficio de un tercero, nada menos que la empresa Tenfield.

Sobre el particular, se informa que "la Mutual presenta el documento de indagatoria en la denuncia y sostiene que Full Play habría utilizado fondos provenientes de un delito de lavado de activos a efectos de abonar los derechos adquiridos por la AUF. A través de la denuncia y ampliación de denuncia promovida por la Mutual, y a solicitud de esta, se procedió a inmovilizar las cuentas bancarias de titularidad de Full Play y lo que es más, a inmovilizar los pagos que realizaron las empresas que realizaron Full Play Perú y Pitch, las cuales son terceras empresas interesadas en el pago, las que no están siendo investigadas por ningún concepto, deudoras de Full Play, las cuales pretendían directamente a la AUF lo que correspondía a efectos de que Full Play, en debida forma, cumpla con el contrato suscrito con la AUF".



"La realidad es que la directiva nunca puso este asunto en conocimiento de los asociados. Nos enteramos de esto de forma privada. No logramos entender como la Mutual que representa a los jugadores se encuentra involucrada en estos asuntos sin ponernos en conocimiento de los verdaderos motivos que llevan a su intervención ni de las consecuencias que puedan acarrear, y lo que es mucho más grave sin la anuencia de la asamblea de socios", añade el comunicado.



"Estos hechos no hacen más que demostrar que detrás de la denuncia de la Mutual están los verdaderos intereses de Tenfield por haber interrumpido su monopolio en el fútbol uruguayo", destaca la información.