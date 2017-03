Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XV, Nro. 699: 8 de marzo. El día uruguayo de la mujer

04.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el próximo lunes 6 titulando en su portada: '8 de marzo. El día uruguayo de la mujer'.

Escriben en este número:

Alberto Acosta, Ezequiel Alemian, John Cajas Guijarro, Salvador Cobo, Àngel Ferrero, Martial Foucault, Dídac Gutiérrez-Peris, Raphaël Glucksmann, Baher Kamal, Miguel Lorente Acosta, Plataforma Unitària contra les violències de gènere de Catalunya, Ignacio Ramonet, Franklin Ramírez, Miguel Salas, Adrián Tarín, Esteban Valenti







El día uruguayo de la mujer

Por Esteban Valenti



El 8 de marzo es el día mundial de la mujer. Este año para el Uruguay asume un carácter especial, porque el maltrato y el asesinato de mujeres subió a cifras muy graves. No alcanza con la más firme condena, con el dolor que producen esas muertes a manos de hombres cobardes y delincuentes, hace falta analizar las causas.







Reino de España: ¡Ni una más! Las mujeres salen a la calle para defender sus vidas

Plataforma Unitària contra les violències de gènere de Catalunya



Cinco mujeres fueron asesinadas la semana pasada en el Reino de España. Una lacra que no cesa, que crece, en especial por la inacción del gobierno y porque la justicia sigue dando alas a los violadores, maltratadores y asesinos. Valga como ejemplo el caso de Alicante, una grabación en la que se ve a un hombre golpeando brutalmente a su novia y el juez ha rebajado la pena de 2 años a 9 meses, según él porque no está demostrada que esa fuera la causa de la lesión cervical de la mujer. 16 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año, el peor registro en los últimos diez años.







Ecuador: A la espera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Dossier

Por Franklin Ramírez, Alberto Acosta, John Cajas Guijarro y Adrián Tarín



El pasado 19 de febrero tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en la República del Ecuador. Ningún candidato alcanzó el 40% de los votos –aunque Lenin Moreno se acercó con el 39,35%- obligando a una segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo 2 de abril. El contrincante de Moreno será Guillermo Lasso, candidato de CREO-SUMA, que obtuvo en la primera vuelta el 28,11%. Las incertidumbres en el proceso de recuento de los votos ha provocado una fuerte tensión en Ecuador, aunque la diferencia de 11 puntos no hace presagiar una derrota del candidato de Alianza PAIS. Reproducimos un análisis sobre Lenin Moreno y su “distanciamiento” durante la campaña electoral de su mentor, Rafael Correa, así como dos análisis desde la izquierda de lo que está en juego en estas elecciones.







Elecciones presidenciales y clases sociales: la desintegración del voto de izquierdas continúa en Francia

Por Martial Foucault



Los estudios de sociología electoral habían concluido, después de casi setenta años, que el voto de clase se caracteriza por una marcada división política, en la que las clases populares optan por un candidato de izquierda y las clases privilegiadas por un candidato de derecha. En 1944, el sociólogo estadounidense Paul Lazarsfeld escribió que "las características sociales determinan las características políticas." Hoy en día, el voto de la clase no ha desaparecido por completo, pero ha cambiado profundamente . Las diferentes categorías profesionales tienen una relación con la economía de menos confrontación y muchos partidos políticos se han alejado del programa que los unía a su electorado natural.







Unión Europea: La izquierda social-liberal ha muerto

Por Raphaël Glucksmann



Era joven, guapo, carismático. Hablaba a las masas, apremiaba a las élites, encontraba con una facilidad desconcertante las palabras, las entonaciones, los gestos que François Hollande buscaba desesperadamente. El futuro era él. Pero nada se hizo de ello. La ola de desafío que desborda a las democracias occidentales en trance de envejecer se lo ha llevado como a los demás. El garboso Matteo Renzi ha sido barrido en un día. No salvará a la izquierda social-liberal europea. Nada la salvará, por otra parte, pues ya está muerta.







Rusia: Lenin reset



Leonid Sokov, Encuentro de dos culturas (1994)

Por Àngel Ferrero



¿Por qué leer a Lenin en el siglo XXI? “Si hoy levantasen la cabeza Marx o Lenin patearían el trasero de la gente que sigue leyendo a personas que murieron hace 100 ó 150 años para intentar encontrar respuestas en el presente”, decía Juan Carlos Monedero en una entrevista reciente. Según Monedero, es “de una pereza intelectual que raya lo insólito”. A continuación, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid se descolgaba con una explicación que parecía salida de Imposturas intelectuales, la demoledora crítica de Jean Bricmont y Alan Sokal al uso pedante de vocabulario científico por parte de las ciencias sociales:



“Yo creo que un elemento muy importante en nuestro análisis es entender que, como dice Ilya Prigogine, y no quiero parecer petulante, la Ciencia Política ha sido muy rehén de la física clásica y la economía, y ahora tenemos que mirar a los elementos más luminosos de la ciencia moderna. Como la física cuántica o la biología, que hacen más justicia a los procesos vivos. Por ejemplo, el hielo no se bifurca de forma lineal.”







Febrero 1917: Las mujeres inician la revolución

Por Miguel Salas



Al avanzar juntas, bajo la bella luz del día,

Mil oscuras cocinas, mil lúgubres fábricas

Se alumbran con el esplendor de un rayo de luz,

Porque la gente nos oye cantar: “Pan y Rosas, Pan y Rosas”



(James Oppenheimer. Poesía inspirada en la huelga de obreras textiles en 1912 en Lawrence, Massachussetts)



Entre las diversas complejidades de la revolución rusa, una consiste en llamar revolución de febrero a lo que en realidad empezó el 8 de marzo. Bajo el zarismo, Rusia mantenía el calendario juliano, que difería en 13 días del calendario occidental. Así que, mientras en España amanecía un 23 de febrero, en Rusia era 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Parece que ese día amaneció frío y soleado. Uno de los temas de conversación en el Petrogrado burgués era el estreno en el teatro Alexandrinskii de la obra teatral Mascarada,dirigida por Meyerhold (autor y director teatral que se unirá a la revolución y que ejercerá una gran influencia en el teatro del siglo XX). En los barrios obreros las preocupaciones eran muy diferentes. A mediados de enero comenzó a faltar el pan; en febrero, Petrogradorecibió apenas la mitad de lo percibido en diciembre, y en el resto de Rusia la situación no era mejor. Desde el inicio de la guerra el precio del carbón se había quintuplicado y los alimentos multiplicado por siete. El pan se había convertido en la comida principal y casi única. La policía política, la Ojrana, tiene los ojos bien abiertos y advierte: “Los niños se mueren de hambre en el sentido más literal de la palabra”. Otro informante escribe: “Si hay una revolución, será una revuelta del hambre”. “Un abismo se abre entre las masas y el gobierno”, advertía otro agente.





La paradoja de febrero

Por Miguel Salas



Bastó el levantamiento de la población de Petrogrado para acabar con el zarismo. Moscú, la segunda ciudad de Rusia en ese momento, se unió cuando el triunfo ya estaba asegurado y así fue también en el resto del país. No hay ninguna duda del carácter de clase de la revolución. Un economista liberal de la época, Tugan Baranovski, lo explicó con precisión:“No fueron las tropas, sino los obreros quienes iniciaron la insurrección; no los generales, sino los soldados quienes se personaron ante la Duma (parlamento ruso). Los soldados apoyaban a los obreros no porque obedecieran dócilmente las órdenes de sus oficiales, sino porque […] sentían el lazo que les unía a los obreros como una clase compuesta de trabajadores, como parte de ellos mismos.





Huelga & Violencias Machistas. Huelga de hambre, huelga de hombre

Por Miguel Lorente Acosta



https://miguelorenteautopsia.wordpress.com



Sobre el papel de los hombres en la erradicación de las violencias machistas.



Ocho mujeres (Gloria, Martina, Patricia, Marian, Susana, Sara, Sonia y Celia), están en huelga de hambre contra la violencia de género en la Puerta del Sol desde el día 9 de febrero. Es terrible que ocho mujeres tengan que jugarse la vida para que no las maten, que necesiten llamar a la muerte para poder vivir, que tengan que detener sus vidas al Sol para que no les alcance la sombra de la violencia. Y mientras todo eso sucede, cada hombre que las mira deja que todo transcurra como una anécdota, como si la desigualdad fuera una accidente y la violencia una sorpresa, como si nada de lo que está sucediendo fuera con él, como si su silencio ante el machismo y su violencia fuese suficiente, como si su voz no pudiera cambiar la realidad y sus palabras señalar a aquellos otros hombres que las utilizan para maltratar, o que las callan para que hable la complicidad.







Introducción del libro "El imperio de la vigilancia"

“Hay que rendirse a la evidencia: aquí y ahora vivimos bajo el control de una especie de imperio de la vigilancia”

Por Ignacio Ramonet

Cuba Periodistas



Durante mucho tiempo, la idea de un mundo “totalmente vigilado” ha parecido un delirio utópico o paranoico, fruto de la imaginación más o menos alucinada de los obsesionados por los complots. Sin embargo, hay que rendirse a la evidencia: aquí y ahora vivimos bajo el control de una especie de Imperio de la Vigilancia. Sin que nos demos cuenta, estamos, cada vez más, siendo observados, espiados, vigilados, controlados, fichados. Cada día se perfeccionan nuevas tecnologías para el rastreo de nuestras huellas. Empresas comerciales y agencias publicitarias cachean nuestras vidas. Con el pretexto de luchar contra el terrorismo y otras plagas[1], los gobiernos, incluso los más democráticos, se erigen en Big Brother, y no dudan en quebrantar sus propias leyes para poder espiarnos mejor. En secreto, los nuevos Estados orwelianos intentan, muchas veces con la ayuda de los gigantes de la Red, elaborar exhaustivos ficheros de nuestros datos personales y de nuestros contactos [2], extraídos de los diferentes soportes electrónicos.







Estas mujeres no podrán celebrar su día el 8 de marzo

Por Baher Kamal



ROMA, 1 mar 2017 (IPS) - Esta es una historia que no debería tener que escribirse – la de cientos de millones de dadoras de vida cuya producción y productividad han sido sistemáticamente cuantificadas en pormenorizadas estadísticas, pero cuya abnegación, sufrimiento humano y denegación de derechos solo son objeto de palabras.







Francia entre votantes y cautivos

El politólogo Dídac Gutiérrez-Peris examina el posible efecto que Trump, Rusia y el terrorismo en las urnas francesas.



A siete semanas de la apertura de las urnas, las elecciones francesas son una telenovela cotidiana. Nadie sabe si el candidato conservador François Fillon resultará o no ganador, envuelto como está en un escándalo de corrupción junto a su esposa Penelope. El ex ministro de Economía y candidato de En Marche!, Emmanuel Macron, aparente favorito para el ballotage, denuncia que Rusia ha montado una campaña de noticias falsas contra él. Marine Le Pen, líder del Frente Nacional y ya excorcizada del sulfuroso pasado de su padre, continúa creciendo y tiene una impactante intención de voto del 30 por ciento. La izquierda llegaría cuarta o quinta, según los sondeos. La situación es compleja e impredecible.







Delicias cómicas del alma rusa

Por Ezequiel Alemian



Autor casi secreto, se traducen La Reserva Nacional Pushkin y El oficio de un gran maestro de la vieja Unión Soviética.



Delicias cómicas del alma rusa

Hipnótico. La poderosa prosa de Dovlátov se puede apreciar tanto en su ficción como en sus diarios.