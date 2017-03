Inicio | Columnas Te encuentras en:

Cuánto impacta la situación socio-económica como predictor de la mortalidad

Dres. Carlos Vivas y Homero Bagnulo

06.03.2017

Se acaba de publicar en la revista médica “LANCET” un excelente artículo que, en nuestra consideración, debiera ser analizado por todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en el diseño de las políticas económicas y sociales de un país y no solo por quienes se desempeñan en el área sanitaria.

Intentaremos brevemente destacar algunos de los hallazgos que este estudio nos aporta. Para ello, analiza 1.7 millones de hombres y mujeres de entre 40 y 85 años, los cuales fueron seguidos por un promedio de 13.3 años. Si bien las poblaciones provienen de países del primer mundo (Reino Unido, Francia, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos, Australia), seguramente muchas de las conclusiones se apliquen también con igual o mayor certeza para países como el nuestro.



El estudio analiza los vínculos entre la mortalidad y los factores que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como modificables para el control de las enfermedades no transmisibles: tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, hipertensión, diabetes y obesidad. No se incluyó la ingesta de sodio, dadas las dificultades para el registro confiable de este factor. Pero sí se incluyó a la situación socio-económica, la que fue evaluada a través de la última ocupación conocida del individuo y codificada de acuerdo a la Clasificación Europea del Empleo (ESEC). A través de esta posición ocupacional se categorizó a las poblaciones analizadas en: altas (profesionales y gerentes), intermedias (trabajadores independientes) o bajas (mano de obra con baja calificación). Los resultados expresan cómo varió la mortalidad de acuerdo a cada uno de los 7 factores de riesgo ya mencionados.



El mayor valor en cuanto a años de vida perdidos, se vinculó al tabaquismo con 4.8 años, seguido por la diabetes 3.9 años y el sedentarismo 2.4 años. La hipertensión determino 1.6 años de vida perdidos, la obesidad 0.7 y el alcoholismo 0.5. Datos similares ya habían sido comunicados en estudios previos y se confirman en el que estamos analizando. Lo que no se había cuantificado previamente, es que la baja situación socio-económica se asocia a una pérdida de 2.1 años de vida. Es llamativo que la Organización Mundial de la Salud no hubiera incluido a la situación socio-económica dentro de los factores de riesgo controlable, al parecer por considerarla no modificable (¿?



Esta situación se modificó a partir de la reunión de Río de Janeiro sobre los determinantes sociales de la salud gracias a los sustanciales aportes de Sir Michael Marmot, Director del Institute of Health Equity (Reino Unido), Ex Presidente de la Asociación Medica Británica y de la Asociación Medica Mundial, quien ha dedicado su vida al estudio de los determinantes sociales de la salud. Ha publicado en 2015 sus conceptos sobre este tema en un libro The Health Gap: The Challenge of an Unequal World.



El trabajo recientemente publicado, cuya primera autora es la Dra. Silvia Stringhini y en el que figuran numerosos y destacados autores, entre ellos el propio Marmot, comprueba que aquellas personas que tienen una baja posición socio-económica tienen un mayor riesgo de mortalidad que aquellos con una posición elevada, lo que se cumple tanto para hombres como para mujeres. Existe un gradiente inverso: a mejor situación socio-económica: menor mortalidad. Esta diferencia permanece significativa aún luego del ajuste de las otras 6 variables restantes.



Cuando se analizaron las causas de muerte se comprobó que la influencia de los factores sociales persiste con independencia de que se trate de pacientes con enfermedades malignas, enfermedad cardiovascular u otras causas. Como ya destacáramos, el exceso de mortalidad de la población atribuido a la situación socio-económica, fue menor que la atribuida al tabaquismo, la diabetes y al sedentarismo, pero fue mayor que la atribuida a la hipertensión, obesidad y alcoholismo.

El trabajo reseñado mostró algunos otros aspectos interesantes que deberán ser confirmados, como por ejemplo que el sedentarismo como factor de riesgo tiene un mayor peso en las mujeres mientras que el tabaquismo lo tiene en los hombres.



Sin duda, estos hallazgos debieran tener una importante repercusión en el diseño de políticas. Desde hace algún tiempo se reconoce que las políticas focales que actúan sobre un único factor de riesgo; por ejemplo, el tabaquismo, contribuyen a aumentar la inequidad. Esto se explica fácilmente, ya que quienes más se benefician de estas acciones, son quienes tienen mejor nivel socio- cultural. Tomando algún ejemplo de todos los días en nuestro medio, se aprecia fácilmente que quienes desempeñan empleos “de cuello blanco” han abandonado el tabaco mucho más que quienes desempeñan tareas poco calificadas. No debe con esto significarse que las políticas puntuales debieran abandonarse, sino que es necesario invertir en estrategias más globales, que abarquen aspectos económicos y educacionales para prolongar la vida y mejorar su calidad. También resulta cada vez más obvio, que los profesionales sanitarios deben adquirir conocimientos básicos de macro economía y sociología, como bien finaliza proponiendo el comentario editorial que acompaña al artículo.





