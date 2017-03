Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Presidente Michel Temer/Planalto

Mandato en jaque

Contraataque de Temer

06.03.2017

BRASILIA (Uypress) — El presidente brasilero Michel Temer apuesta todas sus fuerzas y recursos a evitar lo que —haciendo juego con su nombre- más teme en estos momentos: que las delaciones de Marcelo Odebrecht lo coloquen al borde de la destitución.

Marcelo Odebrecht, ex CEO y heredero del imperio de su mismo apellido, compareció el pasado jueves ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde fue interrogado para que confirmara si efectivamente existió una denominada "caja dos", a través de la cual se vertían recursos a los partidos políticos en forma ilegal en la pasada campaña presidencial.

En ese entonces, Michel Temer, hoy presidente de la República y artífice de la destitución de Dilma Rousseff, era el compañero de fórmula de la petista, que peleaba por la reelección.

Odebrecht ratificó las confesiones de un ex directivo de la constructora: Claudio Melo, quien ya había mencionado a Temer y su grupo como receptores de fondos irregulares, informa la edición en portugués de El País de Madrid.

Y además brindó otro dato. Aun cuando Odebrecht negó, taxativamente, cualquier conversación con Dilma sobre financiamiento de la campaña, por otro lado aseguró que la ex presidenta debía saber de los pedidos de aportes que eran, según dijo, depositados en una cuenta a la que tuvieron acceso "interlocutores" de la ex jefa de Estado, cuyos nombres sin embargo no mencionó. Afirmó también que dos ex ministros de los gobiernos del PT tuvieron acceso, en distintos momentos, a una cuenta donde la constructora depositaba las "contribuciones" a esa agrupación política entre 2008 y 2014. Se trata de Antonio Palocci, alto funcionario en el gobierno de Lula y después en el de Dilma, y Guido Mantega, el más "longevo" de los gobiernos petistas (estuvo en funciones a lo largo de 12 años).

En relación al actual comandante del Palacio del Planalto, el ex ejecutivo Marcelo Odebrecht relató, en forma pormenorizada, el convite que le había hecho Temer para cenar con él en el Palacio de Jaburú, residencia oficial del vicepresidente brasileño. La reunión ocurrió a mediados de 2014 y en ella, de acuerdo con el testimonio del delator, hubo una "alusión genérica" a los aportes que debería hacer el holding a la campaña tanto de Temer cuanto de varios caciques del PMDB, el partido que hoy está en el gobierno. No fue necesario mencionar valores porque éstos ya habían sido acordados previamente por las huestes del presidente brasileño.

De acuerdo a varios medios brasileros, en respuesta a las declaraciones del ejecutivo, la estrategia de Temer sería cargar todas las responsabilidades sobre las espaldas del actual jefe de Gabinete, Eliseu Padilha. Fue el propio heredero de la constructora quien habló de este ministro como el hombre que se encargaba de las negociaciones específicas. Fue él quien arregló con el delator Claudio Melo el "pago" de 5 millones de dólares que debían abastecer al grupo dirigido por "el cacique" Temer, en palabras del propio Marcelo Odebrecht. Ahora se sabe, por otras fuentes, que esos recursos no fueron depositados en cuenta alguna sino, prudentemente, entregados "en mano".

Desde Folha de Sao Paulo se sostiene que el magistrado a cargo del caso está dispuesto a resolver con rapidez si revoca o no la fórmula electoral Dilma Rousseff - Michel Temer por manejo indebido de fondos de campaña. A ese apuro del juez, los abogados de Temer le opondrían una estrategia de dilación: llevar el juicio hasta el año próximo, cuando ya carezca de todo sentido. Las presidenciales son, justamente, en octubre de 2018.

Quién presentó el pedido para que fuera anulada la elección de 2014 fue el socialdemócrata PSDB, quien planteó esa demanda en 2015. Acusaron a Dilma y Temer de "cometer abusos de poder económico y político" durante la batalla electoral. Dijeron, también, que el dinero que permeaba la dupla procedía de las coimas de Petrobras.

Esto, además de ser difícil de probar, podría generar un problema adicional al propio denunciante, ya que el candidato del PSDB, Aécio Neves, derrotado en el balotaje por Rousseff, podría también ser incriminado, pues según Odebrecht él también recibió recursos en gran cuantía.

Aún falta conocerse las consecuencias de las delaciones de los 77 ejecutivos de Odebrecht, y todo parece indicar que la única y real defensa que tendría Michel Temer es el caos que crearía su salida. Nadie imagina, en el mundo político, quien sería el sustituto.

