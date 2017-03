8 de marzo: igualar participación para igualar oportunidadesLa Paleontología en Uruguay¿Debe sancionarse al eurodiputado Korwin-Mikke?El día uruguayo de la mujer¡Alguien que controle, por favor!Reafirmar la institucionalidadCuánto impacta la situación socio-económica como predictor de la mortalidadPablo Piacentini nos ha dejadoEl boletoQue no nos gane la impaciencia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?Las cinco palabrasMinistros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsLibre de Furia¡Ojo, tu heladera puede estar atacando al Pentágono!Modernidad con ribetes “vintage”Uruguay galardonado por su calidad democrática, libertades e inclusión socialMarx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Campaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Cuidado con los festejosTrump, entre esquives y trumpadasPor un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?La izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabes

¿Debe sancionarse al eurodiputado Korwin-Mikke?

Luis C. Turiansky

07.03.2017

El Sr. Janusz Korwin-Mikke, diputado polaco del Parlamento Europeo, es objeto de un trámite disciplinario por haberse manifestado despectivamente hacia las mujeres. No a una o dos, se refirió a la mujer en general. Lo dijo en la tribuna de esa honorable institución. Es decir, en uso de su derecho de palabra.

Soy consciente de los peligros que entraña escribir esta nota precisamente en víspera del Día Internacional de la Mujer. En muchos lugares la jornada se señalará con un paro simbólico y las palabras ofensivas del eurodiputado chocarán con una onda emocional especialmente alta a raíz de recientes hechos de sangre que se agregan a la triste estadística de crímenes contra mujeres por el simple hecho de serlo. Por lo demás, el actual presidente de los Estados Unidos tampoco se caracteriza por la galantería, si bien su entorno familiar femenino no lo ha comentado.

Decir lo que dijo ese hombre es una estupidez, comparable a las que profieren quienes niegan la redondez de la Tierra o el sistema heliocéntrico demostrado por otro polaco, de nombre Copérnico. Es signo de una ignorancia extrema. ¿Hay que castigar la ignorancia?

No soy europeo y tampoco lo son en general mis lectores, así que lo más fácil sería decir "que se arreglen". Pero el mundo está intercomunicado y bien podría ser que alguna medida se consagre como modelo a seguir. Por ejemplo la decisión del presidente del cuerpo Antonio Tajani, de instruir una acción disciplinaria por considerar que las expresiones en cuestión contravienen los principios de comportamiento a los que los diputados deben ajustarse en virtud del Reglamento de Sesiones. La verdad que sí me gustaría saber cómo reaccionaría el Parlamento uruguayo en una situación similar.

Al parecer la intervención fue pronunciada con calma y si hubo algún tumulto, hay que atribuirlo a sus escuchas indignados. Hay un momento que es típico de la debilidad de la argumentación del orador: cuando pretendió demostrar la escasa inteligencia de las mujeres haciendo notar que no hay ninguna entre los cien mejores ajedrecistas del mundo. Desde luego, esto no significa nada. Alguien puede ser campeón mundial de cualquier cosa y carecer totalmente de inteligencia y cultura. Pero un detalle se le pasó: como en todos los deportes, también hay un campeonato mundial de ajedrez femenino. Su actual titular es china y se llama Hou Yifan. Más vale que no la desafíe a jugar, seguramente le gana.

Pero dejando esto al margen, lo que me preocupa es que se sancione a alguien por expresar una opinión y nada más. Una opinión descabellada, pero opinión al fin. Como diputado puede proponer incluso un límite máximo de candidatas al Parlamento, por ejemplo para garantizar un "alto grado de inteligencia en las deliberaciones". Terminaría de quemarse. También en Polonia hay muchas mujeres votantes y puede ser que este tipo ya no sea elegido.

En cambio, si empiezan con sanciones por decir algo, la cosa puede terminar mal. Después sancionarán a los que no están de acuerdo con los principios fundamentales de la Unión Europea (la economía de mercado, por ejemplo, que figura en el Tratado de Lisboa) o su política económica, las sanciones a Rusia y vaya uno a saber qué más. Ese camino termina fatalmente en la dictadura y el totalitarismo.

Recordemos a Voltaire: "No estoy de acuerdo con Ud. Pero daré la vida para que pueda expresarlo". Eso sí: lo que dijo este señor es una infamia. Por eso: ¡Viva el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer!



