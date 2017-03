8 de marzo: igualar participación para igualar oportunidadesLa Paleontología en Uruguay¿Debe sancionarse al eurodiputado Korwin-Mikke?El día uruguayo de la mujer¡Alguien que controle, por favor!Reafirmar la institucionalidadCuánto impacta la situación socio-económica como predictor de la mortalidadPablo Piacentini nos ha dejadoEl boletoQue no nos gane la impaciencia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?Las cinco palabrasMinistros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsLibre de Furia¡Ojo, tu heladera puede estar atacando al Pentágono!Modernidad con ribetes “vintage”Uruguay galardonado por su calidad democrática, libertades e inclusión socialMarx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Campaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Cuidado con los festejosTrump, entre esquives y trumpadasPor un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?La izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabes

Día Internacional de la Mujer

Centro de Formación del Partido Nacional convoca a parar y manifestar

07.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — El Centro de Formación Josefa Oribe, del Partido Nacional, apoya el paro internacional de mujeres y convoca a manifestar este miércoles en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer.

El Centro de Estudios y Formación Josefa Oribe, del Partido Nacional, emitió una declaración de apoyo al paro internacional de mujeres convocado para este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El Centro nacionalista adhiere a nivel nacional a la marcha convocada por la central de trabajadores, PIT-CNT y llama a concentrar a las 17:30 horas en 18 de Julio y Río Negro.

El organismo emitió una declaración que dice lo siguiente:

El Centro de Estudios y Formación Josefa Oribe, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, manifiesta:

Su total apoyo al paro internacional de mujeres en el entendido que se hace indispensable reflexionar sobre las múltiples situaciones de inequidad que se dan en el mundo en distintos órdenes, así como también abusos y explotación a mujeres en el mundo.

A nivel nacional, se adhiere a la marcha convocada por la Central de Trabajadores PIT - CNT recordando : que se hace in dispensable en el siglo XXI la presencia de la mirada de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones políticas, sindicales, empresariales, económicas, comunicacionales etc. La necesidad que se apruebe en forma URGENTE la Ley integral de Violencia Domestica, la Ley del día de equidad salarial, y la profundización de políticas de prevención de explotación sexual y de prevención del embarazo adolescente no intencional.

Por tanto los invitamos a acompañarnos en la marcha encontrándonos el 8 de marzo a las 17:30 horas en 18 de Julio esquina Río Negro.