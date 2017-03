8 de marzo: igualar participación para igualar oportunidadesLa Paleontología en Uruguay¿Debe sancionarse al eurodiputado Korwin-Mikke?El día uruguayo de la mujer¡Alguien que controle, por favor!Reafirmar la institucionalidadCuánto impacta la situación socio-económica como predictor de la mortalidadPablo Piacentini nos ha dejadoEl boletoQue no nos gane la impaciencia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?Las cinco palabrasMinistros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsLibre de Furia¡Ojo, tu heladera puede estar atacando al Pentágono!Modernidad con ribetes “vintage”Uruguay galardonado por su calidad democrática, libertades e inclusión socialMarx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Campaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Cuidado con los festejosTrump, entre esquives y trumpadasPor un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?La izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabes

Inicio | Deportes Te encuentras en:

Foto: lostiempos.com

Copa Libertadores de América 2017

En su debut copero, Peñarol recibió una paliza del Jorge Wilstermann

08.03.2017

COCHABAMBA (Uypress) — El equipo boliviano, de pobre presente futbolístico, goleó 6-2 a un Peñarol de terror en su debut en Copa Libertadores. Dolorosa derrota a la que se suma la carga de la diferencia de goles.

Amarga e intragable terminó la noche de Peñarol en Cochabamba, a 2.500 de altura, ante el local Jorge Wilstermann en el debut del grupo 5 de la Copa Libertadores.

La primera mitad mostró al equipo local con más ganas, fútbol y juego directo y vertical que un equipo Aurinegro que no funcionó, apenas si corrió con balón dominado y se fue con justicia 3-0 en contra al descanso.

A los 6' cayó el 1-0. Encaró Ríos por la punta izquierda, empujó a Silva en su sprint y finalmente definió con vigor y con poco ángulo ante Guruceaga, de floja respuesta como en el resto de la noche.

Pasaditos los 25' llegó el segundo gol del local. Penal correctamente pitado por el referí Carrillo de Silva a Thomaz, quien definió la pena máxima. 2-0.

Peñarol estaba perdido en el estadio Capriles, cuando a los 32' Ríos definió en el área chica tras pase rasante desde la punta derecha. Malísima la defensa y discreta reacción de Guruceaga. 3-0, duro para el Manya.

En el complemento, Peñarol salió con actitud y encontró premio de arranque. Hernández mandó centro al área y Rodríguez concretó el descuento. 3-1 y el Carbonero se animaba.

El Wilstermann se complicó de forma poco creíble a los 55', cuando Ríos, fouleado y en el piso, tiró un planchazo a un rival Mirasol. Tarjeta roja y a las duchas. Los locales con diez jugadores.

Pero a Peñarol y al entrenador Leonardo Ramos se les vino la noche cuando ingresó Boselli, quien solo duró 4' en la cancha, expulsado correctamente tras dos duras faltas. Insólito, de amateur. Ambos equipos con diez; el Wilstermann sonreía.

Pero el partido estaba desordenado, de ida y vuelta. Así, a los 70' Gastón Rodríguez encaró por derecha y terminó definiendo ante la salida del golero Olivares. 3-2 y Peñarol que soñaba con una patriada.

Pero no se dio. Peñarol terminó de caerse por completo pocos minutos después, cuando el veterano Zenteno cabeceó el 4-2.

Fue una lápida para Peñarol, que terminó de desbarrancarse y dar forma al papelón al comerse dos goles más. A 7' del final, otro penal para los locales que Cardozo remató dos veces para el 5-2. Olego terminó marcando el sexto, ante una lenta, deprimente y entregada defensa Mirasol.

El 6-2 es el peor resultado posible. La diferencia de goles en contra, el golpazo final y lo que mostró en cancha el equipo de Ramos, fue de terror. Por otro lado, no es muy menos tétrico el actual momento futbolístico del Wilstermann y de su entrenador Mosquera (si no ganaba hoy, se iba), discutido a más no poder en Bolivia, quien que al menos esta noche, en la que se cumplió el partido 100 del equipo boliviano en el histórico certamen, es el gran héroe.

md