¡PARE! Mujeres en alertaHistorias de guerra8 de marzo: igualar participación para igualar oportunidadesLa Paleontología en Uruguay¿Debe sancionarse al eurodiputado Korwin-Mikke?El día uruguayo de la mujer¡Alguien que controle, por favor!Reafirmar la institucionalidadCuánto impacta la situación socio-económica como predictor de la mortalidadPablo Piacentini nos ha dejadoEl boletoQue no nos gane la impaciencia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?Las cinco palabrasMinistros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsLibre de Furia¡Ojo, tu heladera puede estar atacando al Pentágono!Modernidad con ribetes “vintage”Uruguay galardonado por su calidad democrática, libertades e inclusión socialMarx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Campaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Trump, entre esquives y trumpadasPor un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?La izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabes

Inicio | Economía Te encuentras en:

Se extrañaba

La Asociación Rural y el sempiterno “atraso cambiario”

08.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — La Asociación Rural del Uruguay entregó un documento al presidente Vázquez en el que destaca las bondades del sector agropecuario y reclama mayor competitividad.

"El Crecimiento Económico es la única forma de que una sociedad crezca y se desarrolle. Para nuestro país, este objetivo se alcanza bajo un modelo de Economía Abierta y Exportadora de Bienes y Servicios. Para ello debemos ser competitivos en aquellos productos y servicios que el mundo demande", comienza señalando el documento entregado por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Zerbino, al primer mandatario.

"Producir es función sustantiva del sector privado. La competitividad en cambio surge de los costos propios del país. No de los transables, precios internacionales tomados del exterior, pero si los internos, los no transables, los cuales están fuertemente condicionados por factores estructurales del país", continúa señalando el material, que abunda en las bondades que la producción agropecuaria genera para el país, tanto en lo que refiere al ingreso de divisas como a la generación de empleo y derrame hacia el resto de la sociedad.

Como no podía dejar de esperarse, el material de la ARU también ingresa en el consabido tema del "atraso cambiario", que la gremial sitúa en torno al 25%. "En una economía como la uruguaya, pequeña y abierta al mundo, la competitividad internacional juega un rol fundamental para el crecimiento económico del país. Parte importante, aunque no exclusiva, es la competitividad precio a la que se ven expuestas las empresas. Es vital para una economía como la uruguaya mantener un Tipo de Cambio Real (TCR) alineado al de las economías relevantes. El Tipo de Cambio Real en los últimos años ha mostrado una tendencia a la baja, con un significativo desvío respecto del promedio histórico. Asimismo, recientes estudios demuestran que también se encuentra desalineado de sus fundamentos, en un valor cercano al 25%. Este indicador estaría mostrando el "traspaso" de recursos desde los sectores transables a los no transables de la economía", se afirma en el documento.

Acceda aquí al documento completo de la Asociación Rural