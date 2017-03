Inicio | Columnas Te encuentras en:

El tiro por la culata

Juan Raúl Ferreira

09.03.2017

No hay análisis que asuste más que “¿Qué pasó? Es decir, cada tanto suceden cosas que nos toman de sorpresa. Antes era monopolio de los países despectivamente llamados “subdesarrollados”.

Hoy ocurre todos los días y en todas partes del mundo. Trump igual batió sus propios record de Guinness. En estos días acuso en un arranque de ira a Obama de pincharle el teléfono. Tiro por la culata. Si quiere hacerle juicio político ya tiene un elemento: exponer a un ex mandatario al escarnio pública sin elementos objetivos. Obama en cambio no puede por ese tweet ser acusado de nada…



No vamos a analizar todos los tropezones de la semana. Tienen una cosa en común, le salió el tiro por la culata. Ojalá todos se den cuenta, porque algunos echaron a sonar las campanas al viento antes de tiempo. El terrorismo es uno de los grandes temas.



La primer medida, de Trump, fue equiparar Islam con Terrorismo. Consolidar con ese discurso, una extraña relación de elogios recíprocos con el gobierno de Netnyahu. Raro. Primer de un noble pueblo que ha sufrido la persecución durante siglos, ahora trasformarse en el primer propagandista de un Presidente racista. El racismo es condenable sea quien sea la víctima.



Los Musulmanes son cerca de 1.600 millones. De ellos, en los cálculos mas favorables a Isis, 50 mil son terroristas. ¿Se puede condenar a un pueblo de millones por un porcentaje tan pequeño? Trump lo hace. Ha generado el odio islámico lo que es una forma de discriminación tan repulsiva como sus expresiones racistas contra hispanos, negros, árabes…



Ya el Papa recordó que Hitler y Mussolini llegaron al poder por elecciones. Y el Senador Mc Kaine, del mismo partido que Trump refiriéndose a declaraciones del Presidente Americano ya Presidente: “así empiezan las dictaduras.” Dejemos hoy de lado su “pensamiento económico” proteccionista…



Ahora Netanyahu cuyo pueblo ha sufrido y sufre la persecución en el mundo (ayer conmemoramos el asesinato ACA EN URUGUAY de un judío por ser tal) ¿puede no importarle el racismo cuando es contra otros pueblos?



Es lamentable, porque las víctimas son inocentes ajenas al doble discurso de Netanyahu, y al racismo de Trump que ha llegado a amenazar a Uruguay con sanciones económicas por mantener una postura histórica de que no aceptar ni un metro judío ocupado, ni un metro de territorio palestino ocupado.



Nosotros hemos condenado la judeofobia (y lo seguiremos haciendo toda la vida), desde niños. Así se nos crió. Ello me ha permitido ser Presidente en el exilio de la Asociación Uruguaya contra el Racismo y el Apartheid. Miembro Miembro de la Comisión de Senadores por la derogación de la resolución de ONU que equiparaba el sionismo con el racismo. En Uruguay Presidente de la Comisión Uruguaya pro Judíos soviéticos, Premio Jerusalem en el 97.



Contra la judeofobia, por suerte tengo todas las vacunas. Contra los Trump y los Netanyahu, afortunadamente también.



Y una vez más salió el tiro por la culata. En Estados Unidos viven muchos judíos. Son judíos y americanos. Como los judíos uruguayos son tan uruguayos como judíos, así debe ser. Ahora, en Estados unidos dicen muchos. Según los censos oficiales mas de 5 millones. Es más según los censos, solamente 100 mil judíos más viven en Israel que en EEUU.



Cuál ha sido el resultado del “hate speech” (discurso de odio) de Trump contra las minorías. Notoriamente los barrios hispanos se han vaciado. La gente no sale a las calles, no se vende en los mercados, muchos, han regresado a su país. Igual pasa en todas las ciudades en los barrios musulmanes. ¿era esa el precio para que el terrorismo no actuara y los judeo americanos vivieran más seguros? El tiro por la culata.



Cientos de atentados en dos días contra sinagogas, comentarios judíos profanados, evacuación en Florida de la Sinagoga y el centro judío por amenazas. Aparte de sinagogas, Centros Judíos de Delaware, Nueva Jersey, Alabama, Nueva York, Michigan, Indiana, Carolina del Norte y Pensilvania tuvieron que ser evacuados por amenazas, según medios locales, mientras que este domingo más de un centenar de lápidas sufrieron daños en un cementerio judío de Filadelfia. Además en los últimos días han habido otros ataques armados en el país contra esta comunidad.



Hoy la Presidencia de EEUU no pudo mirar al costado y reconoció el Tiro por la Culata: En una declaración públicamente la Casa Blanca condenó todos estos ataques. Nosotros nos sumamos a la condena pero nos duele que pudieron evitarse. Se levantó la apuesta a la discriminación y esa es la lógica del odio: se respondió con más odio y más violencia.



Todo un símbolo de EEUU. La estatua de la Libertad. ¿sabemos su historia? Es uno de los monumentos más famosos de Nueva York, de los Estados Unidos y de todo el mundo. Se encuentra en la isla de la Libertad al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis. La Estatua de la Libertad fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886 a los 110 años de la independencia para agradecer su apertura los inmigrantes. Verla desde el barco era señal para aquellos que empezaban una nueva vida.



Aveces me pregunto si el abuelo de Donald Trump entró con Visa de Inmigrante o como el 80% de los antepasados de los actuales ciudadanos de ese país. Hace 48 horas , cosas de la vida, apagó las luces de la estatua y hoy recién la han podido re iluminar. Que fuerte ¿no?

Dr. Juan Raúl Ferreira