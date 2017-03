Inicio | Secciones | Salud Te encuentras en:

BPS conocía la estafa al FONASA desde hacía seis meses

09.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — El BPS ya estaba en conocimiento desde hacía seis meses de la estafa al FONASA, según explicó la directora Rosario Oiz en el Senado. No se realizó denuncia penal.

Ello se desprende de las declaraciones realizadas por la directora del organismo, Rosario Oiz, que compareció ante la Comisión de Salud del Senado, según informó El País.

El miércoles fueron procesados tres integrantes más de la banda. El mecanismo de la estafa consistía en crear empresas fantasma de servicio doméstico, en las que inscribían a personas de asentamientos, a quienes les abonaban $ 500. Luego eran anotadas en mutualistas, por lo que recibían $ 3.500 por cada nuevo afiliado, y el FONASA abonaba a las instituciones de salud por usuarios que no hacían aportes.

"Algunas de estas tres empresas -no todas- aportaron el primer mes de inscripción. Para nosotros, se inscribieron regularmente y, en el primer mes hicieron los aportes correspondientes a sus declaraciones. Después dejaron de aportar", explicó ante la Comisión de Salud del Senado la directora del BPS, Rosario Oiz.

El organismo percibió "una conducta rara" a partir de agosto. "Comenzó a notarse que tenían muchas altas y bajas de su personal", dijo la representante.

Informa el matutino que el BPS, según la directora, también descubrió en ese momento el vínculo de estas firmas con los otros tres involucrados, uno de ellos promotor de una mutualista, que ya fue procesado por intermediación lucrativa, es decir por pagar para captar usuarios.

Además, en una serie de inspecciones, salió a la luz que las direcciones declaradas para las empresas eran en realidad domicilios particulares.

Con estos datos a la vista "ya en noviembre se llegó al convencimiento de que esta era una maniobra ilegítima, se inhabilitó a las tres empresas de trabajo doméstico y se dispararon los canales para que las prestaciones que estuvieran en curso se dieran de baja", señaló la directora del BPS.

De acuerdo a los registros del BPS fueron utilizadas 12 firmas para la estafa, pero el primer procesado confesó ante la Justicia que las empresas truchas eran 80.

El senador Javier García (Partido Nacional/Todos), que fue quien convocó a la directora a Comisión, inquirió sobre las razones de por qué el BPS no hizo la denuncia al momento de descubrir la maniobra, a lo que Oiz manifestó que cuando la institución "presenta una denuncia penal lo hace con todo el formato. ¿Qué faltaba incorporar? Los costos de las prestaciones cobradas que no debieron cobrarse. Estamos analizando si fueron bien otorgadas o no y todavía no hemos terminado. Por otra parte, se está analizando el monto de perjuicio al FONASA. Quiere decir que ese procedimiento tampoco está terminado".

"Es cierto que los tiempos de la administración pueden no ser los mismos que los de otros -continuó Oiz ante la Comisión-, pero sí debo decir que la situación se detectó y que los trámites se estaban haciendo. De no lograrse ese procesamiento, la denuncia penal en el juzgado se habría presentado igual, como en muchos casos, porque tenemos un montón de denuncias realizadas por distintos temas, algunas vinculadas a prestaciones".