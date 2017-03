8 de Marzo

William Marino

10.03.2017

La lucha por los derechos de la mujer y los derechos de los más desposeídos hace siglos que están presente en la lucha de los pueblos.

"Nunca he creído que por ser mujer deba de merecer tratos especiales, de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y yo no soy inferior a ninguno de ellos".

Marie Curie.

Al parecer, muchos nos quieren hacer creer que la lucha comenzó ayer y no es así. Por solo citar algo como punto de partida, el 14 de Julio de 1789, cayó la Bastilla, símbolo del autoritarismo y la arbitrariedad de una monarquía en decadencia. La toma de la Bastilla, fue el símbolo del triunfo de la lucha por la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Fue un grito que llego a los lugares más remotos de la tierra. La lucha no fue solo de palabras, sino que fue una lucha armada, donde las mujeres del pueblo, de los extractos sociales más bajos se unieron a los hombres. Luego vendrán en América la lucha por su emancipación del yugo extranjero y no existirá ejercito de liberación, que no tuviera sus mujeres en primera línea luchando codo con codo junto a los hombres. En el frente de batalla, en los avituallamientos, en la parte de sanitaria, donde fuera, allí había mujeres, pero muy pocas son reconocidas por la historia, aun en la historia reciente.

Qué gran diferencia entre aquella primera movilización realizadas en Montevideo, aquel lejano 1913, pues eran un puñado de mujeres muy audaces que reclamaban más que nada el derecho al voto, a igual trabajo igual salario, jornadas de trabajo de 8 horas. En este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en nuestro Uruguay dicen que manifestaron unas 150.000 personas, como aquel puñadito de Mujeres en 1913, esta movilización está creando conciencia, para decir: "nunca más", para decir "no nos felicites, con que no nos insultes, acoses, violes o mates..... NOS BASTA". Aunque estas movilizaciones, con paro incluido, fueron a nivel mundial contra la violencia machista y las desigualdades laborales, más de treinta de países se adhirieron, no solo al paro, sino también a las movilizaciones con el recuerdo y la solidaridad a nivel mundial.

Louise Michelle, (1839-1903) francesa, anarquista, soldado en la Comuna de Paris, desterrada a la Caledonia francesa decía: "la esperanza vale todo el sufrimiento que sentimos cuando pasamos los horrores de la vida". Hoy a más de 100 años de su muerte a y en el centenario de la instrumentación del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la frase sigue tan vigente como cuando la manifestó. El mundo sigue tan o más horrendo que antes. Los asesinatos de niñas, niños, adolecentes y mujeres por parte de hombres que en muchos casos son aquellos que deben de cuidar a los que viven en sus territorios, es terrorífico. Hay estados, como Israel que hace años tiene detenidas a 56 mujeres en condiciones infrahumanas, de las cuales 12 son menores de edad. Estas mujeres están alojadas en las cárceles de Damon y Hasharon. En Arabia Saudita una mujer no puede solicitar su libreta de conducir, en este mismo país una joven fue violada por varios hombres y ella fue condenada a seis meses de cárcel y 200 latigazos. Nigeria, aun no se sabe que paso a ciencia cierta con las más de 250 jóvenes raptadas hace ya más de dos años por el grupo terrorista de Boko Haram. En el día 7 de este mes murieron más de una treintena de jóvenes detenidos en un albergue en Guatemala. El presidente de Brasil en el día Internacional de la Mujer declara: "que la mujer debe de tener un papel de segundo grado, que se debe de resumir a la casa y los mandados al súper mercado".

Este 8 de Marzo podemos decir que a la marcha en Montevideo asistieron unas 150.000 personas en su inmensa mayoría mujeres jóvenes, muchos niños, no tantos hombres, como tendrían que haber ido, pero igual fueron un gran porcentaje de hombres jóvenes. Los grandes medios de comunicación prensa, radial o TV, le dio en mi opinión, poca importancia a todo lo que se reclama en este día, centrándolo en el tema de "la violencia de género" y en "ni una menos". Por eso la T.V. sigue emitiendo comedias sobre la base de la violencia a la mujer, tal cual sucede en casi todos los países árabes. Pero el Día Internacional de la mujer es muchos más que eso. Si bien la Coordinadora Feminista, dejo muy en claro que ellos eran los organizadores bajo la consigna "reivindicar los derechos de la mujer", aunque la multitud de mujeres se logro con la ayuda y apoyo de decenas de sindicatos (PIT-CNT) y organizaciones sociales como ONAJPU, FEUU, FUCVAM. El clamor de las mujeres debe de ser escuchado por la sociedad toda, en especial por los hombres "machistas".

Eva Duarte de Perón decía: "donde hay una necesidad es porque falta un derecho".