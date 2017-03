Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XV, Nro. 670: Crítica a la crítica

11.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el próximo lunes 13 titulando en su portada: 'Crítica a la crítica'.

Escriben en este número:

Aram Aharonian, Mike Davis, Tom Engelhardt, Tom Dispatch, Robert Fisk, Salvador López Arnal, Tim Lott, Ilya Topper, Alejandro Nadal, Pablo Piacentini, Anayra Santory Jorge, Roberto Savio, Esteban Valenti







Crítica a la crítica

Por Esteban Valenti



Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas.

Tácito - Historiador romano.



Lo que considero un injustificable desprecio hacia nuestros semejantes enredados es, no utilizar las mismas varas para medirnos a nosotros y a los demás. Eso funciona en todas las cosas de la vida, las redes lo ponen en evidencia de manera patente.







El Gran Dios Trump y la clase obrera blanca

Por Mike Davis



La guerra política y social, ahora inevitable en los EEUU, puede forjar el carácter del resto del siglo



[Lo que sigue es un avance de la próxima revista Catalyst: a Journal of Theory and Strategy, editada por Robert Brenner y Vivek Chibber, que saldrá publicada esta primavera por Jacobin. Este ensayo aparecerá en su primer número]



La Historia ha sido hackeada. Las “imposibles” victorias de Trump en junio y noviembre, junto con el asombroso desafío de la campaña de primarias de Sanders, han demolido gran parte del sentido común de las élites políticas y han destruido las dos dinastías, los Clinton y los Bushes, que han dominado la política nacional durante treinta años. Desde el Watergate no ha habido otro momento de incertidumbre y desorden potencial infectando cada institución, red o relación política, incluyendo el entorno del propio Trump.







El velo y la kipá: juntos por un racismo divino

Por Ilya Topper



“Una imagen potente”. Bajo este lema ha corrido por las redes una fotografía tomada el 30 de enero en Chicago: una niña de siete años, con un pañuelo negro en la cabeza, y un niño de nueve, con una kipá, el gorrito judío. Ambos sostienen carteles a favor del amor y contra el odio. Participan con sus padres en una protesta contra el decreto del Gobierno de Donald Trump que prohíbe la entrada a los ciudadanos de siete países, ese decreto que se conoce como “veto contra los musulmanes”.







India: La guerra contra el dinero

Por Alejandro Nadal



El 8 de noviembre del año pasado el gobierno de la India anunció una medida extraordinaria. Los billetes de 500 y de 1000 rupias fueron declarados inválidos, con efecto inmediato. Cualquier persona que tuviera en posesión billetes de esas denominaciones tendría hasta el 30 de diciembre para canjearlos por nuevos billetes en cualquier banco.







Argentina: El horizonte laboral sigue encapotado

Por Javier Lindenboim



La falta de evidencias de que exista alguna forma de recuperación económica relevante sumada a las noticias de decisiones empresarias de sentido contrario (suspensiones o despidos lisa y llanamente) ofrece un panorama sumamente preocupante en materia socio-laboral.







El fundador, película de nuestro tiempo: el capitalismo como entretenimiento

Por Tim Lott



Esta semana fui a ver El fundador [The Founder], una película nueva sobre el hombre que se encuentra en el origen del imperio McDonald’s de comida rápida. A Michael Keaton se le pronostica un Oscar por su retrato de Ray Kroc, que convirtió a los volteahamburguesas McDonald’s, con su único local de San Bernadino (California), en una historia de éxito global. El film tiene un 80% de aprobación en la página digital de reseñas agregadas, Rotten Tomatoes [célebre página norteamericana de crítica cinematográfica popular y periodística], un reparto de oro macizo y destacados valores como producción – y yo la he odiado más que cualquier otra película de la que tenga memoria.







Puerto Rico, patria mía, la tierra de mis amores…

Por Anayra Santory Jorge



No te digo que me agrada pensar, porque somos humanos, las situaciones difíciles que algunas personas con mucho menos recursos económicos van a confrontar y que no tienen la culpa de nada. Con este tema me levanto de noche.







Una instantánea del Estados Unidos de Trump

Por Tom Engelhardt y Tom Dispatch



El arte del "trumpcataclismo"

Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García



De cómo Estados Unidos se invadió, se ocupó y se rehizo a sí mismo

¡Ha sido épico! ¡Un elenco de miles! (¿Cientos? ¿Decenas?) Una producción espectacular que, cinco semanas después de haber aparecido en todas las pantallas –de todos los tipos conocidos– de Estados Unidos (y posiblemente del mundo), no muestra señales de parar alguna vez. ¡Qué éxito ha sido! Ha hecho que la gente vuelva a los periódicos (en la web, si no en papel) y asegurado que nuestros acompañantes de cada día –los shows de noticias en la televisión por cable con cobertura las 24 horas del día durante los siete días de la semana– no les falten la “noticia de último momento” ni las audiencias. Es un impacto en todo el sentido de la palabra, tanto en el de éxito total hollywoodense como en el de accidente de tránsito, un fenómeno de un tipo que nunca habíamos vivido. Imagine el lector a Nerón tonteando mientras arde Roma y las cámaras filmándolo todo. De cualquier modo, se ha comprobado que se trata de una gigantesca filtración. Un grifo abierto, una espita abierta. Un enorme flujo de noticias que no lo son, de la cuarta parte de una noticia, de la mitad de una noticia, de noticias enloquecidas, de noticias engañosas y de noticias reales que han sido exageradas.







A cuatro años de la muerte de Chávez, un minuto de reflexión

Por Aram Aharonian



Rebelión

A cuatro años de la muerte de Hugo Chávez, y al observar lo que está sucediendo en nuestra región y en el mundo, nos asalta una profunda inquietud por el futuro inmediato, ante una serie de fenómenos que están desestabilizando a países y continentes enteros.







Entrevista a Joaquín Miras Albarrán sobre Praxis política y estado republicano. Crítica del republicanismo liberal

Por Salvador López Arnal



“No es posible dar cuenta de la cosificación humana desde una teoría individualista antropológica”

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aquí publicadas, Joaquín Miras Albarrán es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la política y Praxis política y estado republicano.







Pablo Piacentini nos ha dejado

Por Roberto Savio



Con la discreción y la tranquilidad que lo han acompañado toda la vida, Pablo nos ha dejado en su sueño. Los efectos colaterales de los tratamientos en contra de un tumor, lo habían dejado con limitadas capacidades. Ha sido sumamente triste para su familia y sus amigos el ver como un intelectual lleno de curiosidades y de iniciativa se había progresivamente retirado en sí mismo.







IPS y su medio siglo de lucha contra el subdesarrollo

Por Pablo Piacentini



Este artículo de opinión fue escrito por el periodista argentino Pablo Piacentini, cofundador de IPS, con motivo de los 50 años de la agencia, en 2014. IPS lo reproduce ahora para honrar al autor, fallecido en Roma el 1 de marzo.







Por qué los déspotas árabes no critican a Trump?

Por Robert Fisk



Uno pensaría, dada la dureza antimusulmana del gobierno de Trump en Washington, que los reyes y dictadores árabes se estarían uniendo para condenar las despiadadas leyes sectarias elaboradas por un presidente estadunidense que está en favor de la tortura. Todas esas fanfarronadas sobre los tipos malosy el terror islámico. Frases bastante siniestras.