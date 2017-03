Inicio | Política Te encuentras en:

DESULFURIZADORA

Sendic culpa a gerentes de Ancap

11.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, volvió a negar que haya tenido participación directa en la organización de la fiesta inauguración de la planta desulfurizadora de Ancap.

Cabe recordar, que el presupuesto de dicha fiesta se quintuplicó alcanzando los US$ 370.000, como testificó ante la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, el gerente de relaciones institucionales de la petrolera, Pablo Bernengo.

Según publica El Heraldo de Florida, Sendic respondió: "Lo expresé con toda claridad en la Comisión Investigadora y lo voy a expresar con toda claridad cuando sea citado por la jueza. No tuve en su momento el informe de los gastos y el gerente que concurrió el otro día a la Justicia (Pablo Bernengo) cuando fue consultado sobre si tenía pruebas de lo que estaba afirmando, no tenía pruebas. O sea que hizo afirmaciones temerarias que no tienen ningún tipo de respaldo. Estoy absolutamente tranquilo no solo con esto sino con cada uno de los doce puntos que fueron denunciados ante la Justicia y voy a esperar con tranquilidad que la jueza nos convoque".

Bernengo declaró que se reunió en múltiples oportunidades con Sendic durante el proceso de organización de la fiesta: "La Presidencia (Raúl Sendic) seguía día a día la planificación (de la fiesta) en su organización y presupuesto".