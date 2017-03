Inicio | Columnas Te encuentras en:

La ruta del dinero. (Abordando eso gris, que parece la teoría).

Jorge Aniceto Molinari

13.03.2017

Los Kirchners cumplieron uno de los periodos más largos de estabilidad democrática en la hermana república Argentina. Tan es así que además del desgaste del ejercicio del gobierno los sectores conservadores utilizaron los problemas monetarios (el dólar blue) para generar en la población un estado de inquietud que se trasladara a las urnas y lo lograron. Son otras épocas, ya los golpes de Estado con el uso de la tutela militar parece un arma hoy no disponible, al menos, para esos sectores.

Sin embargo no bastaba solo con eso, era necesario utilizar los flancos de la corrupción en la manejo de la cosa pública, presencia tan común, prácticamente en todas las administraciones, - las excepciones llegan a ser muy honrosas - que incluso muchas veces fue utilizada, en algún caso en forma artera, recordamos el caso de Aníbal Ibarra, para bombardear futuras candidaturas que pudieran estar fuera de la órbita de sus preferencias electorales.

En este caso actual, periodistas (mercenarios?) inventaron una expresión muy ingeniosa: hay una ruta del dinero K; efectivamente parecería que la actividad del empresario Lázaro Báez, vinculado directamente al Gobierno era una pista a indagar.

Luego los Panamá Papers, el escándalo del Cambio Nelson en Punta del Este, trajeron a tierra estas expresiones. Las rutas del dinero K, y lo que podría ser la ruta del dinero M, se confunden en una misma, con el agravante para nosotros de que durante años esos dineros dieron base a distintas inversiones que ha venido usufructuando a determinados diferentes niveles, la sociedad uruguaya, más débil en su capacidad empresarial y por lo tanto en su capacidad de generar la demanda laboral correspondiente, tan necesaria para los desahogos sociales en esta época.

Esa es para nosotros la razón de la cautela del gobierno del Frente Amplio que aún con muchas desprolijidades - por llamarlo de alguna manera- ha ido ordenando un mundo financiero con muchas dificultades en todas partes (recordemos que ni bien iniciado el primer gobierno frentista estalló la crisis de COFAC) , también en este caso no se puede ser más realista que el rey, lo que en buen romance significa que el país debe ir avanzando en regulaciones que hoy son exigidas por los organismos internacionales aún cuando nosotros sabemos - basta ir a Internet- fehacientemente, del crecimiento permanente de los paraísos fiscales, de los endeudamientos de los Estados y de la emisión monetaria, sin una resistencia política, social o sindical frente a ello y menos aún de estos organismos vinculados a la necesidad de regulación.

Cuando el Frente llegó al gobierno (2005) teníamos estructuras "legales y contables" que permitían canalizar ese dinero y obtener elevados beneficios para un grupo reducido de ciudadanos en una forma totalmente legal (Safi *, etc.).

También debe ser una fuente de preocupación y concitar la atención la situación que hoy se sigue dado en que el volumen de las transacciones financieras supera ampliamente las transacciones "productivas y comerciales" y a su vez estas últimas están concentradas en muy pocos agentes de carácter trasnacional.

Muchos se preguntaran, como es que un gobierno como el de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner tuviera como operadores, a quienes hoy aparecen directamente vinculados a las actividades financieras del grupo Macri. La respuesta es muy simple y hace ya un buen tiempo la encontramos en Dr. Zhivago de Boris Pasternak, cuando un cosaco vinculado al gobierno zarista, devenido en guardia roja, cuando se le pregunta si había cambiado, responde: yo no cambié, el que cambió fue el gobierno. Esto es lo que hoy ocurre con el capital financiero en cada uno de nuestros países, siempre va a ayudar al que mejor calce con sus intereses pero no cerrando ninguna puerta pues el problema es de dinero y no de banderías políticas, al menos cuando estas no afectan los intereses generales del capital, y ellos bien saben que no es un problema que se pueda resolver en forma estadual, necesita de un marco mayor, el marco de la humanidad toda.

Cosa que es posible hacer de inmediato con los medios técnicos hoy disponibles en la medida que la humanidad - media la construcción de la voluntad política- se decida a tomar la economía en sus manos y pase a hacer de ella un manejo consciente sobre la base de dos herramientas fundamentales: la moneda y los impuestos. Los plazos que hoy disponemos pero con una acentuación constante de las consecuencias ya terriblemente trágicas, es entre esa voluntad política y el crecimiento de las acciones de guerra hasta llegar incluso al uso de armas nucleares.-

