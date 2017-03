Crítica a la críticaEl aumento del boleto en Montevideo: todo lo peor junto“El Rata”EL “GRITO A LA TRIBUNA”La ruta del dinero. (Abordando eso gris, que parece la teoría).8 de MarzoAmor romántico y violencia de géneroNuevos cultores del tango. Un encuentro con la danza y la identidadEl tiro por la culata¡PARE! Mujeres en alertaHistorias de guerra8 de marzo: igualar participación para igualar oportunidadesLa Paleontología en Uruguay¿Debe sancionarse al eurodiputado Korwin-Mikke?¡Alguien que controle, por favor!Cuánto impacta la situación socio-económica como predictor de la mortalidadPablo Piacentini nos ha dejadoQue no nos gane la impaciencia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?Ministros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsLibre de Furia¡Ojo, tu heladera puede estar atacando al Pentágono!Modernidad con ribetes “vintage”Uruguay galardonado por su calidad democrática, libertades e inclusión socialMarx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Campaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Por un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infancia

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Foto: Clarín

Dispersión de resultados

La danza de las encuestas para las legislativas de octubre en Argentina

14.03.2017

BUENOS AIRES (Uypress) — Siete encuestas electorales para octubre se conocieron este fin de semana en Argentina, con datos de la Provincia de Buenos Aires y con una fuerte dispersión de resultados.

Este fin de semana se conocieron en la capital de Argentina los datos de siete encuestas que marcan las intenciones de votos hacia las elecciones legislativas de octubre de este año. Los datos están enfocados básicamente en la provincia de Buenos Aires y algunas de ellas fueron difundidas oficialmente por las consultoras, en tanto que otras llegaron a conocimiento público fruto del entusiasmo de algún candidato que se vio bien reflejado en ellas.

El diario Clarín accedió a esos estudios, realizados entre febrero y marzo. Muestran una fuerte dispersión y un escenario muy abierto, cuando estamos a más de medio año de los comicios y aún no están definidas las candidaturas.

Aquí, uno por uno, los sondeos que captan la atención por estas horas del mundillo político, de acuerdo a Clarín.

1) Management & Fit.

Relevamiento en la provincia de Buenos Aires, del 21 al 25 de febrero, población de 16 a 70 años. 815 casos con un margen de error de +/- 3,43%.

- Primero se hace un corte de imágenes de los precandidatos que se mencionan. Allí, el mejor "diferencial" lo tiene el radical independiente Facundo Manes, el neurocirujano que suena para la boleta de Cambiemos. La resta de la imagen positiva menos la negativa le da un resultado a favor de 32,1%. Con un alerta: aún mantiene un altísimo nivel de desconocimiento (58,3%).

- Luego se consulta sobre qué dupla representa mejor a la oposición y allí Sergio Massa-Margarita Stolbizer (49,3%) aventajan a Cristina Fernández-Daniel Scioli (38%).

- En cuanto a una eventual interna del FPV, aparecen muy parejos Daniel Sciolil (44,3%) versus Florencio Randazzo (43,5%).

- En un escenario electoral con Massa, Scioli y Manes, el primero puntea con 36,5%, contra 29,9% del exgoberandor K y 15,9% del hipotético representante de Cambiemos.

- En otro escenario, con Cristina y Carrió candidatas, la ex presidenta lidera con cerca de 33 puntos, seguida por Massa con 30,3% y tercera la líder de la Coalición Cívica con 26,5%. Resultado abierto, teniendo en cuenta el margen de error.

- Luego se hace un ensayo por fórmulas: Cristina y Scioli puntean con 32,6%, y debajo quedan Roberto Lavagna-Margarita Stolbizer (FR, 27,4%) y Jorge Macri-Graciela Ocaña (Cambiemos, 13,6%).

- En otra consulta por fórmulas para senador-diputado, Massa-Stolbizer quedan arriba con 32,9%, con Scioli-Cristina (30,5%) y Jorge Macri-Carrió (18,3%) debajo.

- Y en un tercer muestreo por fórmulas, Massa-Stolbizer vuelven a liderar con 35,7%, seguidos por Randazzo-Julián Domínguez (21,4%) y Jorge Macri-Carrió (19,1%).

2) Raúl Aragón

Encuesta a mayores de 16 en la provincia de Buenos Aires, 2.003 casos efectivos, con un margen de error de +/- 2,2%. Relevamiento hecho entre el 18 y el 25 de febrero.

- ¿Si la elección general para senador fuese este domingo, a quién votaría? 1) Massa 23,6%, 2) Cristina 21,7%, 3) Carrió 14,2%, 4) Stolbizer 9,5% 5) Randazzo 6,7%, 6) Jorge Macri 6,1% y 7) Julián Domínguez 2,3%.

- Por fórmulas, también lideran Massa-Stolbizer con 34,8%, seguidos por Cristina-Scioli con 25,6% y terceros Jorge Macri-Carrió con 21,6%.

- Luego, la encuesta indaga sobre la "migración" del voto de Cristina y Randazzo en caso de no presentarse alguno. En cuanto a la expresidenta, casi un tercio de sus votantes se irían con Randazzo y el resto se dispersaría. Si el que no participa es el ex ministro de Transporte, un 20% de sus seguidores votaría a Cristina y el resto se repartiría entre varios.

3) Analogías

Relevamiento hecho del 4 al 7 de marzo, 2.000 casos efectivos de residentes en la provincia de Buenos Aires, en condiciones de votar.

- En el escenario 1, encabeza Cristina con 33,3%, seguida por Carrió 22%, Massa 16,6%, Randazzo 6,8%, Jorge Macri 3,8% y la izquierda 3,5%.

- En el escenario 2, se preguntó por "referencias electorales". Allí, el candidato de Cristina lidera con 31,4%, seguido por el candidato de Macri y Vidal (24,6%), y el de Massa y Stolbizer (18,6%).

- En el escenario 3, ponen a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario como la candidata K, y aunque aparece arriba, baja 10 puntos respecto a Cristina. Magario queda con 23,1%, seguida por Carrió (21,7%), Stolbizer (17,8%), Randazzo (11,7%) y Jorge Macri y la izquierda (ambos con 3,5%).

4) Hugo Haime & Asociados

Relevamiento del 9 al 17 de febrero, 1.000 casos entre vecinos de la provincia de Buenos Aires en condiciones de votar, con un margen de error de +/- 3,16%.

- En el escenario 1 muestran un empate entre Cristina-Scioli y Massa-Stolbizer, los dos con 34 puntos, y debajo aparecen Carrió-Jorge Macri (22%) y Pitrola-Castillo, de la izquierda, con 6%.

- En el escenario 2, incluyendo a Randazzo-Domínguez por fuera de la interna del FPV, quedarían Massa-Stolbizer (31%), Cristina-Scioli (30%), Carrió-Jorge Macri (22%), Randazzo-Domínguez (8%) y Pitrola-Castillo (4%).

- Por último, en un tercer escenario, con Sabbatella en fórmula con Scioli por el kirchnerismo, liderarían Massa-Stolbizer (33%), Scioli-Sabbatella (30%), Carrió-Jorge Macri (24%) y Pitrola-Castillo (6%).

5) Grupo de Opinión Pública

Relevamiento con 300 casos en el Conrubano y 200 de Capital, hecho del 23 al 28 de febrero, con un margen de error de +/- 4,5%.

- Plantea un escenario por espacio político. El PJ más el Frente para la Victoria juntarían hoy un 34,9%, seguido por el oficialismo con 32,2%, sumando las variantes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, más Cambiemos como alianza. Tercero quedan el Frente Renovador más el GEN, que no llegarían a 10 puntos. Es una de las pocas encuestas que muestra la polarización entre el Gobierno y el kirchnerismo/PJ.

- Luego plantea un escenario aún más abrupto, hoy improbable, entre Cambiemos (38,5%) contra un Frente de todos los partidos de la oposición (47,5%).

- Más adelante lo divide en tres. Y ahí Cambiemos, con 35,3 puntos, les ganaría al Frente para la Victoria (31,9%) y el Frente Renovador (14%).

- Para el cuarto y último escenario electoral, consultó solo a los residentes del Conurbano, para evaluar su "seguidismo" para una eventual elección a senador en la Provincia. Allí puntea el "candidato apoyado por Cristina Kirchner", con 32,7%; delante del "candidato apoyado por Mauricio Macri" con 21,1%, el "candidato apoyado por Sergio Massa" (16,6%) y el "candidato apoyado por María Eugenia Vidal" (15,2%).

6) González y Valladares

La encuesta es de principios de febrero, con 600 casos efectivos en la provincia de Buenos Aires, con un margen de error de +/-4,08%.

- Primero hace un corte con rechazo electoral. El mejor posicionado es Massa, con 40,7% de "podría votarlo" y 46,1% de "no lo votaría". Lo siguen Cristina (35,6% y 55,4%), Carrió (28,3% y 54,2%), Scioli (28% y 57,8%), Randazzo (27,8% y 48,4%), Stolbizer (25,5% y 40,2%), Jorge Macri (13,8% y 46,8%) y Manes (10,5% y 32,8%).

- Luego, hace un recorte general, con un 50,9% de los consultados a favor de votar un candidato opositor y un 35,6% uno oficialista.

- Por fórmulas, ubica a Massa-Stolbizer con 27,7%, seguidos por Cristina-Scioli (24,2%), Carrió y otro candidato de Cambiemos (19,1%), Randazzo y otro candidato peronista (6,8%), y Jorge Macri y otro candidato de Cambiemos (6,1%).

- En otro ensayo por fórmulas, sin Cristina y con Scioli, quedan así: Massa-Stolbizer 30,5%, Carrió y otro 18,6%, Scioli y otro 16,6%, Randazzo y otro 12,5%, y Jorge Macri y otro 5,9%.

7) Agora Consultores

Relevamiento del 22 al 24 de febrero, 1.046 casos de mayores de 16 de la Ciudad y el Conurbano. Con un margen de error de +/- 3,2%.

- En el primer escenario, esta consultora que algunos vinculan con La Cámpora, pregunta también por espacio. Allí, para senador en la provincia de Buenos Aires, puntea el candidato del Frente para la Victoria, con 35%, seguido por el de Cambiemos (21%), Partido Justicialista (7%), Frente Renovador (7%) e Izquierda (5%).

- Cuando se pregunta por nombres en particular, lidera Scioli (25%), seguido por Massa (17%), Carrió (16%), Randazzo (13%), Esteban Bullrich (4%), Jorge Macri (3%) y Carolina Stanley (2%).

- En otro escenario con Cristina, lidera la ex presidenta con 39%, seguida por Carrió y Massa (ambos con 16%), Randazzo (6%), Jorge Macri (5%), Esteban Bullrich (2%) y Carolina Stanley (1%).