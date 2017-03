Martes 14 de marzo: “Día de la ex y del ex preso político”. Día de la vergüenza nacional.8 de marzo: no hay marcha atrásCrítica a la críticaEl aumento del boleto en Montevideo: todo lo peor junto“El Rata”EL “GRITO A LA TRIBUNA”La ruta del dinero. (Abordando eso gris, que parece la teoría).8 de MarzoAmor romántico y violencia de géneroNuevos cultores del tango. Un encuentro con la danza y la identidadEl tiro por la culata¡PARE! Mujeres en alertaHistorias de guerraLa Paleontología en Uruguay¿Debe sancionarse al eurodiputado Korwin-Mikke?Cuánto impacta la situación socio-económica como predictor de la mortalidadPablo Piacentini nos ha dejado¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?Ministros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsLibre de Furia¡Ojo, tu heladera puede estar atacando al Pentágono!Modernidad con ribetes “vintage”Uruguay galardonado por su calidad democrática, libertades e inclusión socialMarx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Campaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Por un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militares

Martes 14 de marzo: “Día de la ex y del ex preso político”. Día de la vergüenza nacional.

Juan Santini

14.03.2017

Quiero homenajear en esta fecha al Cro. Arq. Omar Novo que con sus 83 años es un símbolo de la injusticia y una encarnación de una gran vergüenza nacional, y hasta yo diría, que paradójicamente es una afrenta a los derechos humanos.

Omar fue detenido conjuntamente con su esposa por las Fuerzas Conjuntas, el Ejército Nacional, en nombre del Estado Uruguayo, (porque la Dictadura actuaba en nombre del Estado Uruguayo) en diciembre de 1975. Fue llevado al Infierno Grande, al Infierno Chico (Infierno, porque las torturas eran como las que están descriptas en el Infierno de Dante y de otros autores). Su esposa queda detenida por quince días y sus hijos pequeños son recogidos por una vecina. Después de varias semanas comienza un tour por casi todos los cuarteles de Montevideo. Los ponían en calabozos insalubres o en vagones de ferrocarril, se alimentaban con sobras de comida. En el cuartel del 4° de Caballería le hacían arrancar pasto con las manos y en otros cuarteles otras tareas denigratorias. Recibía visitas de su esposa e hijos, bajo la burla de los milicos. Estuvo en esta situación dos años y siete meses y finalmente fue liberado, quedando con secuelas de salud importante.

Situación similar fue y es la del Escribano Orlando Firpo Marti, quien estuvo en varias ocasiones en cuarteles con Omar. No son dos hechos aislados, hay ciento de Omar y de Orlando (Lalo).

La irresponsabilidad del Estado Uruguayo de estos hechos, fue manifiesta en los gobiernos de Sanguinetti y Lacalle. Hubo cierta preocupación en el gobierno de Jorge Batlle.

Cuando asume el gobierno del Frente Amplio se comienza a discutir el tema de la reparación a los que fueron presos políticos y la necesaria prosecución de la investigación para aquellos que desaparecieron. Los senadores José Mujica y Lucía Topolanky, manifiestan: que ellos no "agarraron los fierros para cobrar una pensión" en términos similares se manifestó el entonces Presidente del BPS y actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Enrique Murro: "yo no estuve preso para cobrar una pensión" .

Es bastante lógico, que aquellos "que agarraron los fierros" y que atentaron contra los derechos humanos de otros, tengan esa concepción, pero que queda para los que militábamos en la Dictadura para restablecer la Democracia y que en nuestros hechos, no cometimos ningún delito. Allá el Ministro Murro, cobrando entonces el sueldo de Directos del BPS y ahora el de Ministro.

Para nosotros, los que luchábamos por la democracia, tenemos la pesada mochila de llevar a cuesta, a los expresos políticos que "agarraron los fierros". Por eso la Ley, presuntamente reparatoria, es un engendro llena de contradicciones y de injusticias.

Cometimos el grueso error, en aras de una presunta "unidad" de meternos en una misma bolsa con aquellos que "agarraron los fierros", tan es así, que para la mayoría de la población, somos todo lo mismo. Cuantas veces me han dicho personas sanas: "también, con lo que hicieron ustedes" Se puede ver en la redes sociales que los que cobramos la Pensión Reparatoria, somos todos asesinos.

Por eso el engendro de la Ley 18.033

En su CAPÍTULO V, dice:

PENSIÓN ESPECIAL REPARATORIA

Artículo 11.- Las personas comprendidas en el artículo 1º de esta ley que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que, como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a una pensión especial reparatoria equivalente, al momento de inicio de su percepción, a 8,5 (ocho y media) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales.

No tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo los titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria.

Tampoco podrán acceder a esta prestación quienes se hubieren acogido a lo beneficios establecidos en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Ley Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Ley Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, Ley Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Ley Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Ley Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Ley Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Ley Nº 17.949, de 8 de enero de 2006, u otras disposiciones análogas, ni quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 (quince) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales, calculados en promedio anual.

Está claro que de reparatoria no tiene nada.

Es una jubilación de preso.

Es además una jubilación de preso que no tiene en cuenta los trabajos que los milicos nos obligaban a hacer, muchos de ellos, en beneficio personal, como el trabajo de panadería, que hacíamos pan para los presos, para los milicos del Penal, para los milicos del Batallón de Infantería de San José y los milicos de la Región Militar N° 2 de San José; pero también para comercios de la zona, distribución que organizaba el Sargento Castro, que era el Sargento de nuestro piso, y que sin duda alguna era para su provecho personal.

Nos obligaban a descargar media reses desde lo camiones hasta las cámaras refrigeradas. La cantidad de carne era obscena. Como durante un período nosotros nos cocinábamos nuestra comida y también para los milicos, sabíamos la cantidad de carne que utilizábamos nosotros y los milicos. A donde iba a parar esa brutal cantidad de carne que nosotros no utilizábamos. Desgraciadamente gracias a los Seispuntos y a sus dirigentes en Suecia, entre ellos el Licenciado Sendic, nos quedamos sin cocina, sin panadería, sin biblioteca varios meses y comenzamos a comer mierda. Ver (Qué dolorosos pueden ser los recuerdos, ENTREVISTA A PILO SANTINI 23.02.2016 (Uypress/EV)

No consta en la presunta Pensión Reparatoria, la jubilación y el salario por los trabajos realizados a los milicos, para ellos o para su provecho personal. FUE TRABAJO ESCLAVO.-

Pero lo insólito del engendro de la famosa Ley reparatoria, son los cálculos "maquiavélicos" que se hacen para determinar la pensión y para determinar y quien la cobra o no. Pocas veces he visto algo tan abstruso. Debe de haber surgido de las cabezas de los que "agarraron los fierro", que por su complejo de culpa inventaron esa aberración de quien recibe la pensión y quien no, no vaya a ser que nos transformemos en millonarios.

Aquí está la aberración:

1) Si un expreso trabaja y cobra más 15 (quince) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales, calculados en promedio anual. NO PUEDE COBRAR LA PENSION ESPECIAL REPARATORIA (Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), $ 3.611).

Por lo tanto es una jubilación de preso. Porqué un expreso que paso lo que paso porque ahora gana un salario que supera las 15 BPC NO PUEDE COBRAR LA PER (Pensión Especial Reparatoria)

2) Si un expreso tiene derecho a cobrar una jubilación o una pensión, NO PUEDE COBRAR LA PER, a lo sumo puede optar por una o por otra, pero no puede acumular.

ESTO ES UN ROBO del Estado que violó los Derechos Humanos, y este robo es también una violación a los Derechos Humanos.-

Volviendo al homenajeado Omar Novo. Cuando cumplió sus años de trabajo como Arquitecto se presentó en La Caja de Profesionales Universitarios para obtener su Jubilación, aportando documentación que recibía la Pensión Especial Reparatoria. Desde hace varios años cobraba la Pensión y luego la Jubilación otorgada por la Caja de Profesionales. El año pasado recibe una comunicación de la Caja de Profesionales que estaba realizan un "cobro indebido". Fue a aclarar que él ya había presentado la documentación que cobraba la PER, pero salió de la Caja de Profesionales sin la PER y con un recorte de la jubilación de arquitecto, por cobro indebido, recorte para devolver en cuotas lo que había "robado".

Con Omar y con el dirigente bancario, Pepe Mantero, consideramos realizar un reclamo ante la Justicia, porque considerábamos que la PER no satisfacía, ni por asomo, los daños ocasionados por el estado (además de estar preso 6 años, me desvalijaron tres casas, me ocasionaron por la tortura lesiones permanentes, diagnosticadas por médicos, cuando salí en libertad). Por esa razón hicimos consultas ante abogados, cuando el Gobierno aprobó una nueva Ley, la N° 18596 en octubre de 2009, que reconoce a texto expreso "su responsabilidad en el quebrantamiento del Estado de Derecho y en los crímenes cometidos en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional a partir del 13 de junio de 1968 hasta el 28 de febrero de 1985" y a la vez reconoce "el derecho de las víctimas a procurar la reparación integral de los daños padecidos". Y a continuación: "Créase una Comisión Especial que actuará en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley -La Comisión Especial estará integrada por cinco miembros: Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá. Un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas. Un delegado del Ministerio de Salud Pública. Dos delegados designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones representativas de las víctimas del terrorismo de Estado.

La opinión de los abogados consultados fue que esa Ley fue aprobada por la gran presión internacional, ya que el Gobierno uruguayo era criticado en cuanto foro internacional sobre los derechos humanos, y que ellos pensaban que no iba a pasar nada. Además la Ley dice, que si te presentas a la Comisión caducan automáticamente todos tus derechos de reclamo y tenés que atenerte a la Resolución de la Comisión. Por lo tanto recomendaron no presentarnos y hacer una acción por los caminos judiciales.

Cuanta razón tenían. La Comisión fue integrada, a cada integrante se le asignó un sueldo y se le dio un presupuesto de funcionamiento. Hasta ahora la comisión ha puesto muchas plaquetas recordatorias de los lugares referentes de la lucha contra la dictadura, pero que yo conozco, no se ha reparado a nadie. ¿No hubiera sido mejor y más barato contratar a dos peones de la construcción para poner las plaquetas?

Por estas razones nos presentamos ante el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, solicitando una demanda por daños y perjuicios contra el Estado Uruguayo. El Estado Uruguayo, representado por un Abogado del Ministerio de Defensa, opuso la excepción de la caducidad de la acción, alegando que el derecho a pretender la indemnización por los perjuicios sufridos, "caduca a los cuatro años del el acaecimiento del hecho ilícito". Esta es la concepción jurídica de la Doctrina de la Seguridad Nacional manifestada por el abogado del Ministerio de Defensa, cuyo Ministro era Eleuterio Fernández Huidobro. Es decir que el Ministerio de Defensa se rige por la Doctrina de la Seguridad Nacional y no por los compromisos asumidos por el Estado Uruguayo de que los delitos contra los Derechos Humanos NO CADUCAN.



La Jueza falló a favor de la Doctrina de la Seguridad Nacional, lo mismo hizo el Tribunal de Apelaciones, y lo mismo hizo la Suprema Corte de Justicia ¿Estamos en una Democracia tutelada?

Por esa razón nos presentamos, como lo hizo el poeta Juan Gelman, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, realizando una denuncia contra la República Oriental del Uruguay por la violación de diversos derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Alguno me va a acusar de antipatriota, más antipatriota es seguir los lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El Estado Uruguayo nos ha cerrado todos los caminos. Por esa razón llamo a todas y todos los expresos a presentarse a esta Comisión Interamericana. No es nada complicado, mi Abogado Dr. Pablo Donnangelo (tel. 099620822) los puede asesorar.

Fuerza Omar, desde que le sacaron la PER y le rebajaron la jubilación de Arquitecto, no quiere vivir más. Si luchaste y te sobrepusiste a los infiernos y a los cuarteles, no bajes los brazos, que no te derroten esa manga de burócratas.

Juan Santini