Mayor donación de la historia

Viuda de fundador de The North Face dona 400.000 hectáreas de tierras a Chile

16.03.2017

SANTIAGO (Uypress) — Kris Tompkins, la viuda de Douglas Tompkins, el fundador de The North Face y Esprit, firmó el protocolo por el que dona al estado chileno 400.000 hectáreas de tierras para parques protegidos, y en contrapartida, el Estado se compromete a proteger 4,5 millones de hectáreas.

(Michelle Bachelet y Kris Tompkins / Presidencia de Chile)

Luego de vender su empresa de ropa Esprit, Douglas Tompkins -que antes había fundado y vendido The North Face- gastó unos 380 millones de dólares, buena parte de su fortuna, en adquirir vastas extensiones de tierra en Argentina y Chile.

Y se fue a vivir a la Patagonia chilena.

A pesar de que no le creían, afirmaba que solo quería proteger esas tierras y después las donaría al Estado.

Lo acusaron de todo; que quería crear un Estado judío, quedarse con el agua, hacer minas, poner un cementerio nuclear. Nadie pensó ni por un momento que iba en serio. Sin embargo, 25 años después, su viuda, Kris -él falleció en 2015 en un accidente de kayak en sus tierras- entregó emocionada a la presidenta Michelle Bachelet 400.000 hectáreas (una superficie algo menor que la del Departamento de Canelones).

Gran parte de esas tierras están dentro del Parque Pumalín, un enclave de gran riqueza ambiental donde están los alerces de Chile -árboles protegidos que superan los 3.000 años-, y donde se encuentran pumas y otro tipo de flora y fauna autóctona, se desprende de un informe del diario El País de Madrid.

Ese territorio, sumado a lo ya donado en los últimos años y a lo que aportará el Estado chileno como contrapartida, conformará un nuevo espacio protegido de 4,5 millones de hectáreas. Se trata de la mayor donación de tierras de un privado al Estado de la historia de la humanidad; y con la única condición de que sean parques nacionales.

"Lo habíamos soñado mucho tiempo. Hace 25 años Doug tuvo una idea audaz y ahora se cumple su sueño. Es un acontecimiento histórico a nivel mundial. Es su legado", clamó emocionada y llorosa su viuda, que dejó una vida de lujo en California -era CEO de Patagonia, otra marca de ropa de alta montaña- para acompañarle en la aventura patagónica. "Es un gran día para Chile. Está en manos de la humanidad detener la destrucción del planeta. Honraremos la generosidad de Tompkins, un visionario que se armó para hacer frente a las críticas", le contestaba Bachelet en el acto de firma del protocolo, que con esta decisión al final de su mandato deja un legado eterno: bajo su Gobierno se habrá doblado la superficie protegida.

Chile pasará a tener el 20% de su territorio bajo este régimen, un ejemplo mundial. Y la presidenta confía en que otros países y otros millonarios sigan este ejemplo. "Esperemos que esto sea contagioso, es muy importante, hace años nadie creía que esto fuera posible, Chile es ahora un modelo para el mundo en conservación", explicaba a El País de Madrid tras el acto de entrega en un paraje único de bosques y glaciares. La idea final, soñada también por el magnate californiano, es la de rematar una ruta turística que a lo largo de 2.500 kilómetros recorre 17 parques nacionales del país, un atractivo que puede ser definitivo para un país ya famoso por su belleza.

"El presidente argentino tiene que estar muy celoso con esto, a ver si ellos siguen el camino", se reía Yvon Chouinard, aventurero, amigo de Tompkins y millonario como él gracias a Patagonia, la compañía que fundó, mientras admiraba el paisaje del parque Pumalín, el más grande de los que creó el filántropo, el lugar en el que empezó su proyecto. Ambos eran deportistas extremos, escaladores, que inventaron ropa y materiales para su pasión -Tompkins fue el primero en diseñar la tienda igloo- y se hicieron muy ricos. Ambos estaban juntos en otra de sus aventuras, a sus 72 años, cuando el kayak de Tompkins volcó y murió congelado en diciembre de 2015. "Fue una fatal combinación de vientos", recuerda Chouinard.

La inesperada muerte de Tompkins "fue el gran catalizador. Se acabaron las dudas, las suspicacias. Hace 25 años, lo que decía Doug sobre el cambio climático chocaba, ahora está aceptado. Entonces nadie creía que compraba para donar. Y para los empresarios chilenos también fue muy disruptivo. Ellos nunca hicieron algo así. Al principio no le gustó a nadie, ahora todos aplauden", asegura Hernán Mladinic, director ejecutivo de Pumalín.

En Argentina también está avanzada la donación de las tierras en los esteros de Iberá, otro paraíso que los Tompkins ayudaron a salvar y en el que están reintroduciendo el jaguareté. En esta ola conservacionista, Macri acaba de prometer que doblará la superficie protegida, menos de la mitad que la chilena en proporción.

"Doug y yo éramos muy pesimistas sobre el futuro del planeta, las cosas están muy mal, y más ahora con Trump en EE UU, pero bueno, al menos están estos proyectos en Sudamérica. Es importante", remata Chouinard.

Kris Tompkins: "dijeron que íbamos a traer residuos nucleares, pero queríamos donarlo para que quede por generaciones"

C.E.C./El País de madrid

(Foto: Presidencia de Chile)

Pregunta: ¿Se imaginó todo esto hace 25 años cuando vino a vivir a este lugar?

Respuesta: Es un logro de todos los que trabajaron acá. Me impacta el tamaño del proyecto. Y que hay un Gobierno que está trabajando a full para hacer esto con nosotros. Es único. Doug empezó en el 92 con la compra de un campo, yo vine en el 93. No teníamos un gran plan pensado, fue un proceso. Poco a poco empezamos a comprar hábitats importantes. Nos dimos cuenta de que podíamos crear parques nacionales, donarlos.

P. ¿Cómo se toma una decisión de dejar el mundo de los negocios en California y venir a conservar tierras a Chile y Argentina?

R. Yo era más la que hacía las cosas. Fue un cambio de vida grande, yo dedicaba mi vida a la empresa, Patagonia. Era la que hacía las cosas, mientras Yvon Chouinard (dueño de Patagonia) y Doug siempre fueron los visionarios. Lo dejé un viernes y el domingo estaba en Chile con proyectos de recuperación. Éramos unos saltamontes, Chile, Argentina, Europa.

P. ¿Qué le diría a los millonarios que no se deciden a gastar su dinero en esto?

R. Lo importante no es cuánto dinero tienes sino qué haces con el dinero que tienes. Esa es la verdad. Un amigo suizo dice "tu última camisa no tiene bolsillos". Cuando éramos más jóvenes no entendíamos qué estaba pasando con el medio ambiente, el cambio climático. A los 20 años yo no tenía ni idea. Cuando lo conoces, tienes que actuar.

P. ¿Puede haber más Tompkins en el mundo?

R. Hay algunos, no muchos. Doug siempre intentó convencer a muchos, no siempre lo logró. A Yvon siempre le decía que vendiera Patagonia y se viniera acá. Por suerte no le hizo caso, porque Patagonia es un modelo empresarial mundial. Y eso también es un valor indispensable.

P. ¿Por qué nunca les creyeron que iban a donarlo todo?

R. Dijeron muchas cosas, que queríamos hacer el basurero nuclear de EEUU, que íbamos a hacer un estado judío nuevo, aunque crecimos como anglicanos. Esto siempre pasa cuando hay cosas nuevas. Cuando no se entiende algo como esto, hay que fabricar realidades.

P. ¿Hablaron muchas veces de este día?

R. Cientos de veces. Él estaría sorprendido de que llegara. Era uno de sus sueños. Crear cinco parques nacionales de golpe es extraordinario. Es la donación más grande de la historia. Doug gastó 300 millones de dólares en esto, pero hay fortunas mucho más grandes. Espero que los que las tienen piensen que es necesario proteger la tierra, deben usar sus bienes para todos, no solo para uno. . Hagan algo útil con su dinero.

P. ¿Valió la pena dejarlo todo por esto?

R. Sí claro, por supuesto. Fue un cambio grande, pero valió la pena. La idea es que esto quede para generaciones. Nosotros creemos en la figura de los parques nacionales. Es para siempre. Mucho mejor que en manos de una fundación.