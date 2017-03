Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XV, Nro. 671: Mujica: después de mi el diluvio

18.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el próximo lunes 20 titulando en su portada: 'Mujica: después de mi el diluvio'.

Escriben en este número:

Ali Anouzla, Piero Bevilacqua, Thalif Deen, Tom Dispatch, Barbara Ehrenreich, Àngel Ferrero, FUHEM Ecosocial, Karen Greenberg, Michael Hudson, Nicolás Pichersky, Carlos Abel Suárez, Ailynn Torres Santana, Esteban Valenti, Ramón Zallo







Por Esteban Valenti



No se trata de la sucesión al trono de Luis XV en Francia, pero… a veces se parece. Interrogado el ex presidente José Mujica por un periodista a la salida del asado con el ex intendente Guillermo Besozzi, en el ya famoso asado de Soriano sobre su posible candidatura a la Presidencia de la República en el 2019, negó esa posibilidad y le agregó una de sus frases casi enigmáticas: "Y si, también lo que hay".







Argentina: en sus propios idus de marzo

Por Carlos Abel Suárez



Las multitudinarias manifestaciones registradas la semana pasada agitaron el verano porteño que en general impone una pausa a las protestas sociales. Esta vez, pese a que durante diciembre, enero y febrero se registraron las más elevadas temperaturas en varias décadas – el cambio climático que empeñosamente niega Donald Trump – el conflicto social no se tomó vacaciones.







Divisiones del trabajo. ¿Pleno empleo?, ¿readaptación laboral?, ¿economía del conocimiento? Nuevos tipos de trabajo requieren nuevas ideas y nuevas formas de organización

Por Barbara Ehrenreich



La clase obrera, o al menos la parte blanca, se ha revelado como nuestro gran misterio nacional. Tradicionalmente demócratas, han ayudado a elegir a un ampuloso y ostentoso milmillonario a la presidencia. "¿Qué les pasa?" insisten los comentaristas liberales. ¿Por qué se creen las promesas de Trump? ¿Son estúpidos o simplemente deplorablemente racistas? ¿Por qué la clase obrera se ha alineado en contra de sus propios intereses?







La economía ficticia: escondiendo como funciona realmente la economía.

Entrevista a Michael Hudson



Michael Hudson, autor del recientemente publicado J is for Junk Economics, afirma que los medios de comunicación y la academia utilizan eufemismos bien elaborados para ocultar como funciona realmente la economía.



SHARMINI PERIES: Michael Hudson es un distinguido profesor e investigador de Economía en la Universidad de Missouri, en la ciudad de Kansas. Es autor de numerosos libros, incluidos, “The Bubble and Beyond” y “Finance Capitalism and Its Discontents”, “Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy”, y más recientemente, por supuesto, “J is for Junk Economics”.







#LasMujeresCubanas ¿Paramos?

Por Ailynn Torres Santana



El 8 de marzo de 2017, por primera vez, está teniendo lugar un Paro Internacional de Mujeres. En más de cincuenta países, mujeres de diferentes procedencias y pertenencias de clase, políticas, culturales, “raciales”, étnicas, de orientación sexual, harán un paro de empleo, consumo y cuidados. El hecho es inédito y plantea nuevos escenarios y rutas de la lucha política contra las opresiones, en sus diferentes despliegues.







Un saber profundo siempre en acción

Por Piero Bevilacqua



Es al menos a partir de la amplia circulación de los Grundrisse, en los años 60 del siglo pasado, cuando los lectores de Marx han comenzado a familiarizarse con el concepto de general intellect. Una asombrosa predicción del futuro que vemos en acción bajo nuestros ojos.







Putin y Erdogan se reúnen con Siria y la energía como telón de fondo

Por Àngel Ferrero



Desde la última reunión del Consejo de Cooperación Ruso-Turco de Alto Nivel, en el año 2014, “han pasado muchas cosas”, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, después de reunirse el viernes con Recep Tayyip Erdogan. “Muchas cosas” incluye una larga lista de sucesos que van desde el derribo de un avión militar ruso que participaba en la operación rusa en Siria en noviembre de 2015 –un incidente que provocó una dura respuesta diplomática rusa y el deterioro de unas relaciones que no se recuperaron hasta finales de agosto del año pasado tras una reunión entre los dos mandatarios– hasta el golpe de Estado en Turquía en julio de 2016 y la reacción del presidente turco, con la suspensión y despido de decenas de miles de funcionarios y militares, una reorientación de su política exterior y la convocatoria de un polémico referendo para el próximo 16 de abril que prevé el cambio de un sistema parlamentario a otro presidencialista y que ha tensado las relaciones de Ankara con la Unión Europea. Y, en algún punto de este auténtico maremágnum político en Turquía, el asesinato el pasado 19 de diciembre del embajador ruso en Ankara, Andréi Karlov, mientras inauguraba una exposición de arte.







Patria asesina versus patria colectiva. Sobre la novela “Patria” de Fernando Aramburu

Por Ramón Zallo



La crítica literaria de la novela “Por Ramón Zallo Patria” de Fernando Aramburu supongo que la harán personas más competentes que yo por lo que, a este respecto, me limitaré a algunos comentarios de lector para centrarme más en el universo social y político que nos dibuja.







Una historia muy triste. Los últimos 100 días de Guantánamo

Por Karen Greenberg y Tom Dispatch



Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García

Los eternos prisioneros de Guantánamo

Introducción de Tom Engelhardt



He aquí una breve noticia de nuestra época: el contralmirante Peter Clark es el 16º comandante del tristemente célebre complejo penitenciario de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba, inaugurado en enero de 2002; todo parece indicar que no será el último en comandarlo. Tal como informó recientemente New York Times, la administración Trump ya tiene listo el borrador de una orden ejecutiva que ordenaría al Pentágono que utilice esa prisión para “encarcelar a sospechosos de pertenecer a ‘al-Qaeda, al Taliban u organizaciones asociadas, incluyendo a personas y redes relacionadas con el Estado Islámico (en adelante, Daesh)’”. Se supone que uno de esos sospechosos de terrorismo, Abu Khaybar, mantenido preso en Yemen por “otro país” desde el final de la era Bush y asociado desde hace tiempo con al-Qaeda está entre los primeros posibles nuevos detenidos de Guantánamo.







Marruecos, el Sahara Occidental y la democracia

Por Ali Anouzla



Middle East Monitor

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández



Manifestación saharaui durante el funeral del líder del Frente Polisario Mohamed Abdelaziz Tinduf (Argelia), 3 de junio de 2016 (Reuters/Ramzi Boudina)

La cuestión del Sahara Occidental no va a resolverse hasta tanto no se encuentre una solución al problema de la democracia en la región.







La mujer en la esfera pública, cuestión de justicia y calidad de vida

Por FUHEM Ecosocial



Boletín ECOS, con el título “Políticas de género y calidad de vida en la ciudad” que aborda las políticas de género en el ámbito urbano y su incidencia en la calidad de vida, con referencia a cuestiones como la movilidad y los cuidados, entre otros.







En cargos altos, las mujeres casi desaparecen de la ONU

Por Thalif Deen



NACIONES UNIDAS, 8 mar 2017 (IPS) - La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido cuestionada por defender a capa y espada el empoderamiento femenino y los derechos de las mujeres, cuando es incapaz de llevarlo a la práctica dentro de su propia estructura.







El "reality" de la banda que cambió la Historia

Por Nicolás Pichersky



Se reestrenó en 4K -la última tecnología de alta resolución- el filme que terminó de posicionar a Los Beatles en todo el mundo.