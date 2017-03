La arrogancia.Cuchillo de Palo: de una estafa, a la financiación de los partidos¿Un trolebús llamado deseo?Cuánto impacta la situación socio-económica como predictor de la mortalidadLa vida sigueMujeres: la cantidad importaRecomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre los Hogares BeracaLa Academia Nacional de Ciencias del Uruguay declara “de interés” la columna de Ciencia y Tecnología de uypress.Otras literaturas: Elena SolísMartes 14 de marzo: “Día de la ex y del ex preso político”. Día de la vergüenza nacional.8 de marzo: no hay marcha atrásEl aumento del boleto en Montevideo: todo lo peor junto“El Rata”EL “GRITO A LA TRIBUNA”La ruta del dinero. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Amor romántico y violencia de géneroNuevos cultores del tango. Un encuentro con la danza y la identidadEl tiro por la culata¡PARE! Mujeres en alertaHistorias de guerraLa Paleontología en Uruguay¿Debe sancionarse al eurodiputado Korwin-Mikke?Pablo Piacentini nos ha dejado¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?Ministros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsLibre de FuriaModernidad con ribetes “vintage”Marx, el comunismo azul y la educación celeste: ¿tan mal estamos?Campaña electoral por la Presidencia en Francia (II)Por un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister Trump

Gestión en crisis

¿Qué pasa en el Auditorio del SODRE?

18.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress/José W. Legaspi)- Según ha trascendido, este año la nueva dirección del Auditorio decidió descontinuar el exitoso ciclo “Café Literario”.

La idea original, partió de la visión de Gerardo Grieco y su equipo de gestión, que consistía en utilizar todo el espacio físico del Auditorio, que estaba abierto todo el día, para distintas actividades que tuvieran que ver con la cultura. En ese sentido se instrumentaron visitas guiadas al teatro, así como también exposiciones, etc.

En cuanto al "Café Literario", la idea fue, utilizando la cafetería que allí funciona, el Auditorio y, en principio, la radio del Sodre, hacer un programa en vivo, de 45 ó 50 minutos, que se emitiera por la radio, en diferido, y que asistiera público, que a su vez pudiera tener un contacto directo con los entrevistados, realizarles preguntas, charlar e incluso, llevarse el libro con la firma del autor.

Esta fue la idea, en principio, pero proyectando avanzar el producto hacia la televisión. Durante ese primer año 2015, al cuarto programa TNU se suma. Desde allí, el "Café Literario" pasó a realizarse, los jueves, en el entreacto, en la propia cafetería, armando dos programas grabados, uno para la radio y otro para la televisión.

Durante ese año se hicieron 29 entrevistas a escritores uruguayos, que salieron por la radio, 25 lo hicieron también por TNU, y se calcula que asistieron a las mismas alrededor de 1200 personas.

Los invitados, ese primer año, fueron: Carlos Liscano, Mercedes Rosende, Rafael Courtoisie, Mario Delgado Aparaín, Helena Corbellini, Pablo Vierci, Mercedes Estramil, Claudia Amengual, Mauricio Rosencof, Ana Solari, Horacio Cavallo, Hugo Burel, Marisa Silva Schultze, Álvaro Ojeda, Gustavo Espinosa, Marcia Collazo, Felipe Polleri, Roy Berocay, Carlos Caillabet, Alberto Gallo, Alejandro Ferreiro, Mercedes Vigil, Carlos María Domínguez, Leandro Delgado, Natalia Mardero, Rodolfo Santullo, Guillermo Álvarez Castro, Federico Ivanier, y Ana Ribeiro.

Las entrevistas tuvieron un promedio de 40 asistentes, y participaron de la misma Fundación ProSodre, Auditorio, Entre- acto, Fondos de Incentivo, Biblioteca Nacional, Radio Difusión Nacional (RNU) y Televisión Nacional (TNU), Casa de los escritores y Librería Purpúrea.

Terminado ese primer ciclo, a fines del año 2015, con la evaluación hecha por el Auditorio, se propone hacer una segunda edición al año siguiente, en la que se preveía arrancar con TNU, la radio y el Auditorio, en conjunto, con una propuesta de superación del producto, a nivel televisivo y radial.

Durante el desarrollo del primer año fue cambiando la escenografía, se ajustó, en definitiva, el producto, que al año siguiente, llevó adelante 33 entrevistas, en el espacio del café, con público en vivo, con la grabación para televisión, y la grabación para la radio.

El plan fue realizar entrevistas sobre vida y obra de los invitados seleccionados: Narradores, poetas, ensayistas y dramaturgos. La idea fue ofrecer una entrevista de 50 min y una rueda de preguntas con el público. En esta versión 2016 del Café Literario comenzó con un ajuste importante en las presentaciones y copetes, la escenografía y el tiempo de duración. Como así también en la fusión de los formatos; "en vivo" con público, y los grabados para televisión y radio.

Con el cambio de administración en mayo de 2016 el nuevo director Gonzalo Halty aseguró la continuidad del ciclo durante ese año. Asimismo confirmó la contrapartida económica para el conductor y periodista, Alfredo Fonticelli, así como para el productor del ciclo, Javier Etchemendi.

Los invitados para ese segundo año fueron: Gerardo Caetano, Milita Alfaro, Óscar Brando, Clemente Padín, Julio María Sanguinetti, Alfredo Fressia, Hortensia Campanella, Jaime Clara, Leo Maslíah, Magdalena Helguera, Hugo Achugar, Fabián Severo, Diego Fischer, Sandino Núñez, Luis Bravo, Gabriel Calderón, Mauricio Bergstein, Jorge Chagas, Esteban Valenti, Pablo Casacuberta, Sandra Massera, Claudio Trobo, Alicia Torres, Sebastián Pedrozo, Teresa Porzecanski, Damián González, Matías Núñez, Gustavo Wojciechowski, Ana Grynbaum, Juan Grompone, Mariana Percovich y Fernando Cabrera.

De esta manera, se ofrecía al público una grilla amplia con importante selección de invitados nacionales (tanto de Montevideo como del interior), que se dio en un marco de pluralidad de voces y pensamientos. Este panorama inauguró y consolidó un archivo importante de entrevistas "inédito" en el campo de la literatura nacional.

Incluso el cierre de este segundo ciclo, con Fernando Cabrera, terminó con gente sentada en las escaleras, lo que testimonia el éxito de la idea y del producto.

Cabe destacar que, durante el primer ciclo, desarrollado en el 2015, el Consejo Directivo del SODRE (en ese momento compuesto por Orrico, Ibarra y Campanella) participó de las entrevistas, incluso, la consejera Hortensia Campanella, formó parte de los invitados en el segundo ciclo.

A fines del año 2016 quedó pendiente un pago que debía realizar el Auditorio, al conductor, Alfredo Fonticelli, y al productor, Javier Etchemendi. Se les planteó que el ciclo debería "entrar" en la grilla de las actividades del Auditorio, es decir que, un proyecto que hasta el momento era compartido entre TNU, la radio, el Auditorio, la Fundación Pro Sodre, dónde cada uno aportaba una parte, debería cambiar para el 2017.

Hasta este momento, no se sabe si el programa va. Los años anteriores ya se sabía si se comenzaba en marzo o en abril. Esta vez, eso ya no es así. No sólo no se sabe cómo se termina de pagar el 2016, menos aún si se hará y en qué condiciones.

La responsabilidad es del Auditorio, que es quién llevaba adelante el proyecto, la radio y la televisión acompañan, pero no son quienes deciden.

Finalizado el ciclo ese año, concretamente desde noviembre, ni el Consejo Directivo ni el director han asegurado que Alfredo Fonticelli pueda cobrar los haberes que se le adeudaban, y recién en marzo ha terminado de cobrar lo correspondiente, el productor, Javier Etchemendi, mediante entregas parciales.

Cabe preguntarse, entonces, ¿quién toma decisiones en el Auditorio? ¿Es el nuevo director Gonzalo Halty la persona que decide o es un simple representante de lo que opine o decida el Consejo Directivo del SODRE? ¿Es posible gestionar ese Auditorio sin capacidad de tomar decisiones? ¿Es este un modelo de gestión? ¿Así "se gestiona mejor"?

Parece claro que lo que no hay, además de interés o plata para cancelar deudas, es respeto por todo aquello que se haya realizado en la gestión anterior.

Y aún más claro queda, todavía, que por encima de declaraciones llenas de buenas intenciones o promesas de "mejor gestión", lo que hay hoy en día es la destrucción o el intento de borrar todo lo hecho por la anterior gestión.

