Miles de Desplazados

Tragedia en Lima

18.03.2017

LIMA (Uypress)- Cadenas humanas para poder cruzar las calles en los barrios populares de Lima, convertidas en ríos barrosos por los desbordes causados por las fuertes lluvias que caen en la cordillera de los Andes: una imagen nunca vista en la capital peruana.

Las lluvias dejaron aislados ayer viernes a miles de pobladores de los barrios del cinturón industrial de Lima, algunos de los cuales despertaron con el agua a la cintura.

Las inundaciones causadas por los desbordes de hasta cinco ríos en Lima, con 10 millones de habitantes, tienen su origen en el fenómeno climático El Niño que golpea sin pausa a toda la costa peruana.

En los techos de las viviendas, bomberos y policías evacuaron a cientos de personas de esos barrios usando poleas. El paisaje en las calles era desolador: gente cruzando con el agua por arriba de la cintura para poder llegar a su trabajo.

El general Gastón Rodríguez, jefe policial de Lima, dijo que las personas piden ayuda con prendas de vestir desde las partes altas de sus casas porque las baterías de sus celulares se agotaron.

En Lima, la fuerza del río Rímac derribó un inmenso puente peatonal que une los distritos de El Agustino con San Juan de Lurigancho. La situación de emergencia ha dejado sin agua potable a toda la capital peruana, que enfrenta un alto riesgo de desabastecimiento debido a la turbidez de los ríos, advirtió la empresa pública de agua de Lima.

Las lluvias torrenciales, avalanchas y desbordes de ríos han provocado la muerte de al menos 62 personas y dejado más de 62.000 damnificados en las 24 regiones de Perú en lo que va del año, según la Defensa Civil.

Este viernes un nuevo desborde del río Rímac inundó varias calles y zonas del distrito de San Juan de Lurigancho, el más grande y poblado de Lima con más de un millón de habitantes.

Solo Lima ha registrado dos fallecidos y 2.739 damnificados por las inundaciones, y además tiene 9.550 personas afectadas por la emergencia climática.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió "tranquilidad" a la población. "Con tranquilidad todo esto se va ir arreglando, ya tenemos la parte financiera bien organizada", declaró el mandatario en el Palacio de Gobierno.

"Esto va pasar, no sabemos cuándo, pero lo más importante es ser prudentes y mantener la serenidad, no meterse con un auto donde uno ve agua, los habitantes no deben acercarse al agua, y no hay que hacer cosas imprudentes", anotó.

El Gobierno de Perú suspendió las clases en las escuelas de Lima Metropolitana, ordenó la restricción del servicio de agua potable y dio dos horas de tolerancia para los trabajadores afectados por el desborde del río Rímac.

El Ministerio de Educación informó en un comunicado que la suspensión de clases se prolongará hasta el lunes 20 y se tomó "en resguardo de la integridad de la comunidad educativa". Agregó que la medida comprende a todas las escuelas públicas y privadas, así como a los institutos de educación superior de la capital peruana.

"Se debe precisar que el Minedu evaluará el fin de semana si será necesario postergar por más días las clases en Lima Metropolitana en función de los reportes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del ministerio", remarcó.

El Ministerio de Trabajo ordenó, por su parte, una tolerancia de dos horas para los trabajadores que puedan ser afectados por los desbordes de los ríos y pidió a los empleadores "adoptar medidas flexibles que permitan compensar las tardanzas o inasistencias involuntarias derivadas de tales hechos".

El alcalde de Lima, Luis Castañeda, se mostró esta semana a favor de cancelar la organización de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para destinar esos recursos a los damnificados por las inundaciones. Castañeda puso el ejemplo de Colombia que traspasó a México la organización de la Copa del Mundo de fútbol de 1986. "Todas las entidades internacionales comprenderán que no es por una desidia o una dejadez, sino que ante una circunstancia de esta naturaleza se tiene que optar por lo primero, y lo primero es nuestra gente", aseveró.