Ya no entiendo al FA

Héctor Musto

21.03.2017

En las últimas semanas no quise escribir nada político en esta columna. Eso que me ata al FA me frenaba. Pero, bueno, los últimos días fueron significativos, de esos que algunos criticamos, y otros miran para el costado, como si no pasase nada.

Escuché a Darío Pérez. ¿Argumentos? Ninguno. Solo intentar enchastrar a de los Santos. Seguramente frustrado por ser perdedor ante Oscar, se juega a tratar de ensuciarlo mezclándolo con los negociados de Sanabria. ¿Piensa Darío en el FA? No. Sin argumentos, o peor, con la pobreza de “en un pueblo nos conocemos todos”, o sea rumores que da por ciertos, se larga públicamente a tirarse con todo contra el único Intendente del FA de Maldonado... y por dos períodos. Mezquindad en su más pura expresión. ¿En que piensa Pérez?



Sin dudas, solamente en ganar un nuevo período de diputado, y en disputar la Intendencia. Intendencia a la que de los Santos, constitucionalmente, se puede postular de nuevo. Y como probablemente en su interior tiene la convicción de que contra Oscar puede perder, se suma a lo peor contra, el que se supone, un compañero frenteamplista.



¿Le importa recuperar en unos años recuperar Maldonado para el FA? No. Le importa su competencia contra de los Santos. Patético. Y claro, la prensa, con toda lógica, multiplica sus declaraciones y se hace una fiesta. Las dos figuras más representativas de Maldonado, enfrentados. Me da vergüenza. Y lo digo con dolor y haciéndome responsable de mis palabras: Darío Pérez lleva a lo departamental (y a lo nacional) una frustración personal. No sé si candidatos de los PPTT apelan a tanta bajeza. Y claro, de los Santos lo acusa (en mi opinión con razón) que Pérez se maneja con "un guión elaborado por la derecha". Y en este ida y vuelta, ¿quién gana? ¿Quién se fortalece? ¿El FA? No. Lo debilita. Pero no importa. Total, tirando basura al ex intendente (repito, sin la menor prueba) sale en la prensa. ¡Qué bajeza!



Y lo otro. El FA, demostrando una falta de sensibilidad, de estar de acuerdo con el momento político, resuelve que en el acto de los 46 años del 26 de marzo de 1971 hablen cinco varones y una mujer. Y obviamente, como podía pensar cualquiera con dos años de militancia, saltó Constanza Moreira, saltó Mónica Xavier, saltaron las redes... y hasta un orador dio marcha atrás. Y me pregunto ¿en la dirección del FA, no hay nadie que piense? ¿No hay nadie que antes de resolver algo, piense en las consecuencias? ¿Hay que ser un fenómeno político para saber que el momento político, que la justa lucha de las mujeres por un lugar en la política, justo dos semanas después del multitudinario acto del 8 de marzo, iba a tener esta respuesta? Y de nuevo, obviamente y con toda razón, los medios explotan contra el FA. Pregunto, ¿nadie en la dirección del FA tuvo en cuenta las críticas (justas, por cierto) de que la dirección del PIT-CNT es masculina? ¿Nadie pensó? Parece que no.



Y ya se está trasformando en costumbre. Los cuadros importantes del FA, y los miembros de su dirección, van por un lado. La vida, por otro. Cada vez más la cabeza de los que dirigen al FA y la realidad política se transforman en paralelas: líneas que se tocan solo en el infinito. El tema es que el tiempo no es infinito. Y la paciencia de los que votamos al FA, tampoco. Claro. La oposición ayuda. Es inexistente y no se le cae una idea ni por error. Pero confiarse en eso es gravísimo. Miremos a Argentina, miremos a Brasil.



Estaba sin ganas de escribir. Pero esto de los últimos días me superó.

NOTA: Esta columna fue escrita antes que el FA resolviera que los oradores serán dos mujeres y dos varones. Está bien, acomodaron el error... pero el tema es que, en primera instancia, lo cometieron. Por lo tanto este cambio creo que no invalida lo escrito.

