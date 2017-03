Campaña electoral por la presidencia en Francia (III)¿Cómo se aprende a ser mujer? Sobre el cine infantil, la marcha del ocho, y los modos de hacer políticaDesde 1995 el Frente Amplio gobierna Montevideo. Valores fuertes en su programa de gobiernoYa no entiendo al FAPolítica, financiamiento, institucionalidad, credibilidadMujica: después de mi el diluvioInvestigar todo lo que haya que investigarPalos porque bogas…y si no bogas, palosLa muralla china, el muro con México. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Un aniversario que atañe a todo Uruguay, no sólo a sus judíosEl Banco Central no es responsable...la responsabilidad es de los medios...(la responsabilidad es de los demás...)Eramos pocos y apareció ZealandiaLa arrogancia…Cuchillo de Palo: de una estafa, a la financiación de los partidos¿Un trolebús llamado deseo?Cuánto impacta la situación socio-económica como predictor de la mortalidadLa vida sigueRecomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre los Hogares BeracaOtras literaturas: Elena SolísMartes 14 de marzo: “Día de la ex y del ex preso político”. Día de la vergüenza nacional.“El Rata”Amor romántico y violencia de géneroNuevos cultores del tango. Un encuentro con la danza y la identidadEl tiro por la culata¡PARE! Mujeres en alertaLa Paleontología en UruguayPablo Piacentini nos ha dejado¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?Ministros atornilladosLuz de luna, de Barry JenkinsLibre de FuriaModernidad con ribetes “vintage”

CAMPAÑA ELECTORAL POR LA PRESIDENCIA EN FRANCIA (III)

Carlos Wuhl

21.03.2017

33 días son los que faltan para el primer turno de las elecciones presidenciales en Francia, 33 días y una constatación: más del 50% de los habilitados a votar, aún no tienen definido por quien van elegir para los próximos 5 años.

SOPLA UN VIENTO DE FIN DE REINO - IIl

"La izquierda, posibilidad única de una VI República"

Por lo cual todas las posibilidades están abiertas, y más por los gruesos errores que ya han cometido los institutos de sondajes repercutidos por las mass-medias.

Daban por seguro que el ex presidente Nicolás Sarkozy, ganaría la primaria de la derecha en un duelo con Alain Juppé, y ganó François Fillon, en el PS, el ex Primer Ministro, Manuel Valls, solo sería un "paseo" el de llegar a ser el candidato del Partido Socialista, y ganó el "ala izquierda" con Benoît Amon, y hoy por hoy, nuevamente, los politologos y sesudos estudios de sondeos, dan como duelo final de la elección presidencial, a la representante de la extrema derecha, Marine Le Pen, contra el "jóven" Emmanuel Macron, quien, al decir de la ex Secretaria del PS, y actual intendente de Lille, Martine Aubry: "Macron, es lo nuevo...de los años 80-90 del liberalismo económico".

En el primer escrito de esta trilogía*, habíamos hablado del final de la V República, de lo excepcional de esta elección, y también de los sentidos de verdadera mafia, que une a los políticos con relación al dinero y al poder del estado, los acontecimientos hasta este mismo molento, lo confirman.

Es por primera vez que uno de los 11 candidatos a la Presidencia, es acusado por la Justicia, por retención y desvíos de fondo públicos, François Fillon, dando trabajo ficticio a su esposa, a sus hijos, su relación, con "amigos", que le han prestado dinero, sin declararlo, así como recibir lujosos regalos de trajes a más de 50 000 euros!! Y sin embargo, el político electo por la derecha, hace su "autodefensa", a costa de insultar a la Justicia, convirtiendo todo en un "complot" para "asesinarlo politicamente". El msmo había afirmado si era convocado por la Justicia el renunciaría, ya que sería una "mancha para su honor", pero ahí sigue y no renunció. Pero la justicia sigue su curso, y el 17 de marzo, se cerró, definitivamente la lista de quienes serán candidatos para el primer turno del 23 de abril próximo.

Marine Le Pen, también tiene detrás ella, algunas cacerolas, como la de hacer pagar al Parlamento Europeo, los sueldos de sus colaboradores, que solo trabajan en los asuntos internos de su partido. Mismo el Parlamento, le ha levantado sus fueros, pero ella sigue adelante.

¿DEMOCRACIA?- ¿Ud. dijo democracia?...

Benoît Hamon, ganó la primaria del Partido Socialista, Manuel Valls afirmó "como buen perdedor", que haría campaña por aquel que lo había vencido y hoy este mismo Manuel Valls, ex Ministro del Interior, ex Primer Ministro, no tiene ningun "estado de ánimo",al expresar que él no puede acompañar a quien se muestra tan "sectario", y que será responsable si el Front National de Marine Le Pen, llega al poder. Por lo cual, así como otros parlamentarios del PS, y dirigentes se aprestan a votar y apoyar a Emmanuel Macron, ese mismo que Valls había llamado "traidor" por demisionar su puesto de Ministro de Economía al presidente Hollande.

La implosión del PS es completa, ya que a su vez, desde su ciudad donde es la Intendente, Martine Aubry, varias veces Ministro de Estado, es ella la que introdujo la ley de las 35 horas, muestra su cólera contra Valls, llamándo "traidor", por no cumplir la palabra, que al ser derrotado en la primaria del PS, él como el resto del Partido deberían ir al apoyo de Benoît Hamon.

Entre un Fillon, que sigue pregonando a los cuatro vientos su honestidad, mientras cada día van saliendo sus pasiones por el dinero y sus amistades con los sectores mas reaccionarios de la curia francesa, esa misma que apostrofaba a la Ministro Christiane Taubira como una "mona" por llevar adelante su ley del "casamiento para todos", esos mismos que siguen practicando el culto en latin, fueron llamados a la Plaza del Trocadero, en Paris, para vivar a su campéón, François Fillon y que este sintiera el peso de ese apoyo del cual tira Nicolás Sarkozy los piolines.

Pero el reinado de la V República se tambalea

Actualmente, todas las formaciones politicas, pregonan el cambio sensible de la Constitución de la 5ta. República, solamente el candidato de la izquierda, "La Francia insumisa", Jean Luc Mélenchon es el que pregona fuertemente "esto es una insurrección ciudadana contra la monarquía presidencial".

Este reinado de la 5ta. República aún sirve para quienes se aferran a sus puestos, a la acumulación de mandatos, y sobre todo estar en el "reino del dinero" y ante el estupor de todo el pueblo francés, una nueva manera de expresarse ha nacido al descubrirse esos deseos de confundir los dineros del Estado con los bolsillos propios, ha nacido la expresión "...et alors?", que podríamos traducir en su sentido como "y a mi que?...", "yo doy trabajo a mi familia...et alors?, "me regalan trajes de mas de 20 mil euros, ...et alors?, "me cita la justicia...et alors?. Este "et alors?", es la ostentación más clara de la impunidad con que se permiten estos políticos, que todo lo que se referencia al dinero, son asuntos propios...lejos de la "chusma pueblerina". Este es el aspecto actual de la política francesa, no solo la soberbia de los politicos sino el deprecio a los trabajadores y empleados, que jamás llegarán mismo a vestirse en lugares mas modestos.

LA FRANCIA INSUMISA

"La revolución engrandece a Francia. Sucedió un día que Francia estaba en el horno, hornos de ciertos mártires bélicos donde les crecen alas, y de estas llamas gigantes salió el arcángel. Hoy para toda la Tierra se llama la Revolución francesa y ahora esta palabra, Revolución, será el nombre de la civilización hasta que será sustituida por la palabra armonía..."

Víctor Hugo

Para explicar el símbolo del Movimiento: "La France Insumisa" de Jean Luc Mélenchon, es necesario saber que se trata de la letra "pi" del alfabeto griego, signo que puede interpretarse como de un pequeño hombre con el puño cerrado y en alto, pero sobre todo, es el significado de la letra "pi" que en griego es la expresión de la armonía, ya que la letra "pi" además que comienza como (en francés) "philosophie" es además la "regla de oro" de universo. Y como expresa Mélenchon es el significado de la esencia del saber.

En cada discurso que pronuncia el líder de la Francia insumisa, comienza siempre con una cita del gran poeta francés, Victor Hugo, mientras quienes lo escuchan expresan sus solidaridad con el grito de "resistencia!!!" Este último fin de semana, más de 130 000 personas marcharon desde la plaza de la Bastilla hasta la plaza de la República, solo el líder la Francia Insumisa, podía realizar esta demostración de fuerza en el corazón mismo de Paris, y para ello eligió una fecha especial: el 18 de marzo, el mismo pero en 1871, fue el primer día de la Comuna de Paris.

El recuerdo de esta fecha, fue el inicio del acto efectuado al pie del monumento dedicado a la República, cuando un grupo de intelectuales que sostienen la candidatura de Jean Luc Mélenchon, se expresaron de forma distinta, una cantante, entonó "el tiempo de cerezas" que fue el canto dedicado a la Comuna de Paris, un conocido actor y director de cine, Sam Kermann expresa dirigiéndose al candidato electo del PS, Benoît Hamon, llamandolo a la unidad con Mélenchon: "Yo no quiero de ninguna manera dar lecciones al Sr. Benoît Hamon, pero si decirle a Hamon, si más de la mitad de tu partido socialista te deja caer y no te acompaña, ven con nostros y deja caer al PS!!!". Y finaliza su participación dirigiéndose directamente a quien dirige el Front National, Marine Le Pen: "...yo no puedo partir sin estas palabras de Albert Camus que se dirige a todos esos que desprecian al pueblo, con sus arreglos y con sus mentiras, sus renegamientos. Es el desprecio, decía Camus: "el fascismo es el desprecio, inversamente toda forma de desprecio y si ella entra en la política, prepara o instaura el fascismo" - Levantémonos contra el fascismo!!" - concluyó.

Un premio Goncourt (la mas alta distinción) de la literatura francesa, Laurent Binet, leyó dos poemas de Pablo Neruda y fue al psicoanalista y realizador cinematográfico Gerard Miller cerrar la parte de quienes apoyan la Francia Insumisa. Notamente expresó: "Cuando en 1899 quisieron prohibir el trabajo en las minas a los niños de 12 años, las voces se levantaron para decir: ni lo piensen: nos faltará el carbón!! - Cuando en 1936 pidieron si se podía instaurar la semana de 40 horas, voces numerosos, muy numerosas, se levantaron para decir: "ahh no, ni preguntar, sino es todo nuestro sistema económico va a caer. Y cuando en 1982 se decidió a instaurar la 5ta semana de vacaciones pagas, las voces, las mismas de siempre, nuevamente se levantaron y dictaminar: ah no, con una 5ta semana de vacaciones, Francia no podrá ser jamás competitiva". Y todo esto se afirmó a cada vez con un tono de verdad. Porque los reaccionarios son así: ellos pasan la mitad de su vida a equivocarse y el resto del tiempo de no corregir sus errores!!"

El discurso de Jean Luc Mélenchon, comenzó con un tono que hizo sentir el paso de un movimiento histórico en marcha: "Yo sabía que estarían aquí. Yo sabía bien, que esta inmensa ola que nos lleva, generación tras generación, de Bastilla a República. Escúchenme, todos ustedes, ese clamor que sube de nuestras filas. Ese sonido y no un nombre, es como el ruido del viento en las hojas de los árboles, como es de la lluvia sobre el pavimento. Ese sonido no tiene nombre, pero si es una señal, es la fuerza del pueblo cuando el surje de su Historia. Ese rugido que pasa sobre nuestros hijos, es el del león de bronce al pie del monumento donde el autor ha querido simbolizar el sufragio universal, ese mismo que hablará para fijar nuestro destino. Nuestras voces suben hacia esta mujer que está aqui: Mariana, la República, la República que no ha sido terminada tanto que el pueblo no sea soberano en nuestro pais en todo y por todo él.

Mirenla, ella tiene puesto con fiereza el gorro frigio de los emnacipados, de la libertad reencontrada, esa de la servitud rota para siempre. A nuestro turno, nos casamos con la insumisión, nosotros lo hacemos nuestro. Hemos marchado una vez de más, desde Bastilla a República, desde la Bastilla donde comenzaron los pasos de la libertad del pueblo de Francia, ya que allí fue derribada por primera vez, el simbolo de la monarquía y de la casta de previligiados. Porque es allí donde se quemó el último trono de los reyes. Porque es allí se hizo la primera manifestación feminista para arrancar el derecho del voto para las mujeres. Y es allí también, que hace 5 años habíamos comenzado nuestro movimiento que lo seguimos hoy con constancia y coherencia, con confianza y paciencia, y hasta la victoria".

En el todo su discurso fue mostrando los diferentes aspectos del programa que la Francia Insumisa ha preparado por meses, y que en lo fundamental está el paso hacia la VI República.

Decíamos y lo repetimos, si existe una posibilidad de voltear esta monarquía presidencial, solo lo podrá hacer la izquierda, y en este caso de las elecciones francesas, lamentablemente la izquierda va dividida. Benoît Hamon ha querido mantenerse en el Partido Socialista, a pesar que directamente, el Presidente Hollande, sus ministros actuales, y mismo el ex Primer Ministro, Manuel Valls se preparan a votar a Emmanuel Macron, en lo que ellos llaman "voto útil" de hacer barrera a la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen. Lo que ignoran olímpicamente, es que esta división, y la propia traición de los socialistas a su candidato, que había ganado la primaria, solo servirá no para sus deseos de "salvar los muebles" en las legislativas próximas, han perdido todo crédito dentro de la izquierda francesa. Han perdido la oportunidad de pasar en la historia de esta Nación, en una vez mas, rechazar esa monarquía presidencial, que ha conducido en hacerle una avenida a la extrema derecha.

La campaña oficial para la elección presidencial ha comenzado, los "affaires" ya han cubierto a la derecha de Fillon, a la extrema derecha de Marine Le Pen, y hoy mismo le toca el turno al actual Ministro del Interior, el socialista Le Roux, que también empleó a sus hijas "como ayudantes en el Parlamento", siendo aún niñas de 15 y 16 años, y para darles un "trabajito" durante sus vacaciones, que se cifra en mas de 60 000 euros.

Aún 1 de cada 2 ciudadanos franceses habilitados a votar, no se han decidido, y es en esta perspectiva que la Francia Insumisa, comienza a redoblar sus actividades que cubren todo el país y es también con el verso de Victor Hugo que Jean Luc Mélenchon dio final a este mitin:

"...si para brindar curas hasta el completo restablecimiento, si para transformar la caridad en fraternidad, la limosna en asistencia, la pereza en trabajo, el ocio en utilidad, la inquietud en justicia, la plebe en pueblo, la chusma en Nación, las naciones en humanidad, la guerra en amor, los prejuicios, en examen, las fronteras en soldaduras, los límites, en aberturas, los baches en rieles, las sacristías en templos, el instinto del mal en la volutad del bien, la vida en derechos, los reyes en hombres. Si, para quitar de las religiones el infierno, y de las sociedades el destierro. Si, para ser hermanos de los miserables, del ciervo, del fellah, del proletario, del desheritado, del explotado, del traicionado, del vencido, del encadenado, del sacrificado, del preso, del ignorante, del salvage, del esclavo, del negro, del condenado y del maldecido, si, nosotros somos tus hijos, República!"

Carlos Wuhl