¿Es aceptable la incertidumbre en medicina?

Edgardo Sandoya

22.03.2017

¿Lloverá o podremos hacerlo al aire libre?, ¿será posible adelantar o el auto que viene en sentido contrario avanza muy rápido?, ¿qué sucederá sí,en cambio de lo que se espera, digo.?, son situaciones habituales que conllevan una dosis variable de incertidumbre.

En la vida cotidiana, al planificar unasalida, decidiruna conducta o interactuar con otros, siempre existe cierto grado de incertidumbre, pues en la mayoría de los aspectos de la vida no existen certezas, sino probabilidades,algo a lo que estamos habituados. Cuando se trata de la salud, en cambio, se deseatenerla máxima seguridad y certeza absoluta: la mala noticia es que ello no es posible, pues la incertidumbre es inherentea la medicina, lo que está condicionado por factores biológicos, psicológicos y sociales.

Los avances científicos han creado la falsa expectativa de que todas las enfermedades pueden ser curadas o controladas, existiendo una creencia, firmemente arraigada, de que los poderes de la medicina son mucho más amplios de lo que realmente son. Estas expectativas culturales poco realistas acerca del control y la prevención de las enfermedades, en un mundo actual signado por la velocidad y las respuestas instantáneas obtenidas en la web, lleva a que la mayoría de las personas no admita la menor incertidumbre en la atención de su salud.

Se sabe qué sucederá en una población, no en un individuo

Un elemento central de la incertidumbre es consecuencia de la forma en que se producen los nuevos conocimientos en medicina. Toda nueva información aplicable al paciente, proviene dedos tipos de investigaciones: en unasse observaa un grupo de individuos, mientras que en otrasse interviene a un grupo de individuos, a partir de lo cual, elconocimiento obtenido en esos grupos luego se aplica al cuidado del paciente individual.

Por ejemplo, mediante estudios de observación de poblaciones se supo que la presión alta favorece el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. De esa manera hoy se conoce cuántas, de cada 100 personas con presión alta van a tener un ataque cerebral al cabo de 10 años. Lo que no existe forma de saber,es entre quiénes entre esos 100 serán los que van a padecer el ataque y quiénes no. Veámoslo desde otro ejemplo, supongamos que el señor A, un hombre de 40 años, es internado por un infarto de miocardio pequeño y sin complicaciones. Los estudios de observación realizados en un gran número de casos similares al del señor A indican que su probabilidad de muerte durante la internación es 1%. Perono hay forma de saber si él va a ser uno de los 99 que sobrevivirá o si será ese único que va a morir.

La limitación radica en que cuando se lo analiza desde la óptica individual, las enfermedades ocurren o no ocurren ;mientras que lo que se conoce acerca de las enfermedades proviene de investigaciones que nos dicen en que porcentaje ocurren las mismas en una población. Dicho de otra manera, el riesgo conocido a partir de la investigación pierde significado preciso a nivel individual, siendo imposible saber con certeza el pronóstico de una persona dada. No importa cuánto se asemeje el paciente a los individuos de esa categoría de riesgo, en el momento actual de la medicina la evolución de un paciente no se puede saber con certeza.

El impacto de los tratamientos

Los nuevos tratamientos se investigan realizandoestudios de intervención, en los que luego de distribuirlos pacientes al azar en dos grupos, a la mitad se les da el tratamiento que se investiga y a la otra mitad el tratamiento ya existente, y se evalúa con grupo tiene mejor resultado. Supongamos que una investigación mostró que con el nuevo tratamiento se cura el 80% de los pacientes, mientras que con el anterior lo hizo el 30%. Se trata de un tratamiento nuevo que es más efectivo que el anterior, pero no hay forma de saber si un paciente que reciba el nuevo tratamiento será uno de los 80 que tendrá un buen resultado o uno de los 20 que no lo tendrá. Es decir que, en el estado actual del conocimiento en medicina,no hay forma de saber que sucederá con un paciente en particular al recibir un tratamiento que ha demostrado ser efectivo en la mayoría de la población estudiada, por más que el paciente sea exactamente igual a los casos incluidos en el estudio.

Es decir que la información proveniente tanto de los estudios de observación como de los de intervención permite conocer los riesgos asociaqdos a una enfermedad o la efectividad de una nueva tecnología o tratamiento, pero no saber con certeza que ocurrirá a un individuo en particular.Y ello no solo sucede en nuestro país, sino que lo mismo ocurre en el centro de salud más avanzado del mundo, pues ésta consituye una limitación de la medicina que aún no ha sido superada.

¿Cómo poder vivir con incertidumbre?

Es importante tener presente que la única certeza del ser humano es que un día va a morir, siendo incierto el resto de las cosas que le van a suceder. En la vida cotidiana todo se maneja dentro de un rango de probabilidades como vimos en los ejemplos iniciales, lo que no es obstáculo para que se pueda llevar adelante una vida plena. Lo que todo el tiempo se hace, habitualmente de manera no consciente, es actuar de manera de acotar la incertidumbre para así reducir los riesgos, Por ejemplo, cuando se va a cruzar una avenida muy transitada, si se lo hace sin prestar atención al tránsito, la posibilidad de ser atropellado por un vehículo es elevada. Si en cambio se cruza cuando el semáforo cede el paso a los peatones, la posibilidad de que ello ocurra es menor, y si, además de esperar la luz verde se mira hacia uno y otro lado en el momento de cruzar,esa posibilidad se reduce aún más.No obstante,no existe certeza absoluta de que no va a ocurrirlenada, pues de la manera más azarosa puedeproducirse un imprevisto. Si se desease llevar a cero el riesgo de ser atropellado por un vehículo en la calle, habría que tomar la conducta extrema de no salir más de la casa. Pero ello tampoco aseguraría un riesgo vital cero, pues aún dentro de su casa podrías ser afectado por un evento climático muy severo o una catástrofe de otra naturaleza.

Cuando se trata del cuidado de la salud, el temor a la incertidumbre puede llevar a los pacientes a requerir nuevos estudios, a cambiar de médico y a volcarse a terapias alternativas en busca de una mayor seguridad. La imposibilidad de dar certezas a pesar de realizar una valoración exhaustiva y razonable genera ansiedad, lo que a veces desemboca en una mala relación médico-paciente. Conociendo lo que la medicina puede y no puede hacer, los pacientes están en condiciones de adquirir un respeto saludable por su poder y sus limitaciones. Conspira contra ello que muchas veces se realizan promesas exageradas acerca de la curación y prevención de enfermedades, lo que ha generado una cultura de dependencia de la tecnología médica, así como decepción y enojo cuando los tratamientos son ineficaces, algo que inevitablemente a veces va a suceder.

El elemento central en el manejo de la incertidumbre en medicina es la confianza: confianza del paciente en el médico y confianza del médico hacia el paciente. Un médico consciente de los límites de su propio conocimiento y capacidades, en un contexto de confianza mutua permite, en la mayoría de los casos, abordar de manera adecuada la incertidumbre de la asistencia. Si una condición no responde tan rápidamente como se esperaba o si los síntomas cambian, el médico reevalúa la situación. Mientras el médico y el paciente mantengan una mente abierta acerca de la situación, la incertidumbre puede ser manejable, aunque no todos los pacientes aceptan esto de buen grado.Si el médico decide en base a la mejor evidencia, acepta la incertidumbre y la comparte con el paciente (si éste así lo desea), estará brindando el mejor cuidado posible en el estado actual del conocimiento. De esa manera el paciente tendrá la certeza que se está haciendo por él lo mejor que hoy se puede brindar desde la medicina.

Sin embargo, existe una certeza

Y esa certeza es la que puede brindar el médico. Un médico que se haga cargo de la situación del paciente, y lo acompañe a lo largo del proceso de asistencia de su enfermedad podrá monitorizar la evolución y ayudarle a tomar las decisiones diagnósticasy terapéuticas más apropiadas en cada momento. E incorporar en ellas los valores y preferencias del paciente, así como las circunstancias en que se brinda el cuidado.

Dr. Edgardo Sandoya

Para profundizar en el tema puede verse: Sandoya E. La incertidumbre en Medicina. Tendencias en Medicina, 2014:22:131-8, Accesible en http://tendenciasenmedicina.com/Imagenes/imagenes44/art_22.pdf