Cambio Nelson

Juez citará como indagado a Humberto Capote, ex titular del BCU vinculado al cambio de Sanabria

23.03.2017

MALDONADO (Uypress)- El juez penal Marcelo Souto citará como indagado a Humberto Capote, quien en 1998 autorizó a operar al Cambio Nelson, y del que, además, fue su contador y asesor durante los últimos diez años.

Capote, que ocupó la titularidad del BCU entre 1995 y 2000, aparecía firmando balances como contador asesor del cambio propiedad del por aquel entonces senador por el Partido Colorado, Wilson Sanabria, y luego -cuando éste murió en 2015- de su hijo, Francisco Sanabria, hoy prófugo de la Justicia.

Su firma aparece también en los documentos aportados por la familia Sanabria a la Justicia donde tramita el concurso de las empresas.

Los investigadores también intentan determinar cuál es la participación de tres trabajadores del Cambio en la creación de cuentas informales y su posterior desaparición, así como si esta compañía fue utilizada para lavar activos.

Hasta el momento, Francisco Sanabria es el principal implicado en la investigación que se inició tras una veintena de denuncias por la desaparición de depósitos informales y emisión de cheques sin fondos. Sin embargo, la Justicia no descarta que sus hermanos, Guillermo y Paula, hayan estado al tanto de la actividad del cambio.

Por otra parte, el legislador nacionalista, Gustavo Penadés, presentó este miércoles en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, un documento que prueba que en 2013 la Justicia había solicitado información al BCU por una denuncia de operaciones sospechosas de lavado de activo contra el Cambio Nelson.

Según dijo Penadés, los liquidadores de una empresa que se presentó en concurso alertaron a la justicia sobre la existencia de unos cheques del Cambio Nelson por valor de entre US$ 800 mil y US$ 900 mil que fueron utilizados para la compra de un inmueble, y cuyo origen no se podía justificar.

El presidente del BCU, Mario Bergara, había dicho que no existían denuncias contra Cambio Nelson y que no se había podido detectar la existencia de los depósitos informales porque estos no figuraban en la contabilidad de la empresa.

En ese sentido, el BCU emitió ayer un comunicado en donde desmentían la información que brindó el legislador nacionalista. "De ninguna manera puede plantearse que haya habido omisiones en los controles", señala el texto, ya que las investigaciones se realizaron "en tiempo y forma".

