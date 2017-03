Estudios inútiles que acabamos pagando todosLa muralla china, el muro con México . (Abordando eso gris, que parece la teoría)Cuchillo de Palo: La Unión Europea busca su destinoSan Romero de AméricaFogones ArtiguistasDonald Trump: el presupuesto y otras yerbasEl espionaje prisionero del softwareLa madre de todos los descubrimientos: La entrada en escena de la doble hélice en la primavera del 53La gran vergüenza nacionalCampaña electoral por la presidencia en Francia (III)¿Cómo se aprende a ser mujer? Sobre el cine infantil, la marcha del ocho, y los modos de hacer políticaDesde 1995 el Frente Amplio gobierna Montevideo. Valores fuertes en su programa de gobiernoYa no entiendo al FAPolítica, financiamiento, institucionalidad, credibilidadInvestigar todo lo que haya que investigarPalos porque bogas.y si no bogas, palosUn aniversario que atañe a todo Uruguay, no sólo a sus judíosEramos pocos y apareció Zealandia¿Un trolebús llamado deseo?Cuánto impacta la situación socio-económica como predictor de la mortalidadLa vida sigueRecomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre los Hogares BeracaOtras literaturas: Elena Solís“El Rata”Amor romántico y violencia de géneroNuevos cultores del tango. Un encuentro con la danza y la identidad¡PARE! Mujeres en alertaPablo Piacentini nos ha dejado¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?Luz de luna, de Barry JenkinsMinistros atornilladosLibre de Furia

Tabárez observa el partido ante Brasil/Foto: @uruguay

“Me dijeron que no”

Tabárez habló de la goleada recibida y de su ausencia en entrevista con Tenfield

24.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — El seleccionador Celeste opinó sobre la dura caída 1-4 ante Brasil en el Centenario, y también de su ausencia ante las cámaras de Tenfield en la entrevista exclusiva pospartido.

"Brasil defendió muy bien y fue contundente en ataque. Hay que dejar el paso de las horas para tener tranquilidad. Nunca nos consideramos el superequipo y no somos exitistas. No conseguimos lo que queremos, no estamos bien. Pero he aprendido tanto de las derrotas y he tenido tantas... A veces estos golpes duros dan una visión más profunda de donde estamos", dijo Tabárez.

"Hemos visto los seis partidos anteriores que ganó Brasil y también goleó como lo hizo ante Argentina. Pensamos mucho como limitarlo. Para no dejar solo a Cavani, decidimos poner dos puntas (Rolan y Edinson), pero nos aparecieron los problemas en nuestro propio campo. Fueron jugadas aisladas pero muy peligrosas, en el segundo tiempo se repetieron", añadió el Maestro.

Tema Tenfield

Como costumbre en los últimos años, Tabárez suele dar una conferencia de prensa exclusiva pospartido a la empresa Tenfield, encargada de la transmisión de los partidos.

Esto no ocurrió en la noche del jueves. Tabárez explicó a los periodistas: "Con las reivindicaciones de los futbolistas estaba de acuerdo porque son una realidad del fútbol mundial. En otros países no son reivindicaciones, son parte de la organización de ese profesionalismo en donde la infraestructura y la atención a los futbolistas tiene que estar en primer lugar", dijo en relación con el conflicto de los futbolistas de la selección con la empresa por los derechos de imagen.

"Ahora me vi en una situación difícil, ir a la entrevista como si no pasara nada, como si en las últimas semanas no hubiera pasado nada... Y pasó. Y tampoco no ir, porque no voy atado a la cola de los futbolistas. Yo soy el entrenador. Sí puedo opinar porque creo que he estudiado la historia del fútbol mundial y la aparición de la televisión, los derechos de imagen, y como en los países más desarrollados esos derechos tienen que ver con todos los aspectos del fútbol. La seguridad, las buenas canchas, que haya baños en las canchas... La gente que cree que está todo bien eso en nuestro medio, tendrá otra opinión", sostuvo el DT de Uruguay.

"Les dije (a Tenfield) que iba a ir, pero que quería dar esta explicación que les estoy dando a ustedes. Y me dijeron que no. Esa es la historia", sentenció.