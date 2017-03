Estudios inútiles que acabamos pagando todosLa muralla china, el muro con México . (Abordando eso gris, que parece la teoría)Cuchillo de Palo: La Unión Europea busca su destinoSan Romero de AméricaFogones ArtiguistasDonald Trump: el presupuesto y otras yerbasEl espionaje prisionero del softwareLa madre de todos los descubrimientos: La entrada en escena de la doble hélice en la primavera del 53La gran vergüenza nacionalCampaña electoral por la presidencia en Francia (III)¿Cómo se aprende a ser mujer? Sobre el cine infantil, la marcha del ocho, y los modos de hacer políticaDesde 1995 el Frente Amplio gobierna Montevideo. Valores fuertes en su programa de gobiernoYa no entiendo al FAPolítica, financiamiento, institucionalidad, credibilidadInvestigar todo lo que haya que investigarPalos porque bogas.y si no bogas, palosUn aniversario que atañe a todo Uruguay, no sólo a sus judíosEramos pocos y apareció Zealandia¿Un trolebús llamado deseo?Cuánto impacta la situación socio-económica como predictor de la mortalidadLa vida sigueRecomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre los Hogares BeracaOtras literaturas: Elena Solís“El Rata”Amor romántico y violencia de géneroNuevos cultores del tango. Un encuentro con la danza y la identidad¡PARE! Mujeres en alertaPablo Piacentini nos ha dejado¿Dónde están los compañeros de Comunicación y/o Propaganda del FA?Luz de luna, de Barry JenkinsMinistros atornilladosLibre de Furia

San Romero de América

Juan Raúl Ferreira

24.03.2017

El 14 de febrero de 1978, la Universidad de Georgetown le daba un Doctorado Honoris Causa a Mons. O´scar Arnulfo Romero, arzobispo salvadoren~o. Como a e´l no le gustaba dejar su tierra, la ceremonia se hizo en la Catedral de El Salvador.

Yo habi´a viajado al pai´s centroamericano, a pedido de Diego Achard, para realizar una cobertura especial para Canal 13 de Me´xico, del que era corresponsal en Washington. La nota inclui´a un reportaje a Romero. Claro que le pase´ el aviso de que trabajaba en la WOLA, una institucio´n de derechos humanos que e´l queri´a muy especialmente. Heather Foote era la encargada de seguir los temas salvadoren~os.

Recuerdo lo que dijo y reitero´ ante ca´maras, pero lo que ma´s me impresiono´ fue verlo en persona. Mirarlo. No por su bien ganada fama internacional, o no solo por eso. Ro- mero hablaba y se paraba el mundo. Ahi´ estaba, frente a mi´. Su sonrisa ti´mida, su tono de voz, su lenguaje corporal... era la imagen de la humildad. Dicen que lloraba solo... y que haci´a llorar al que lo precisaba.

Se lo podi´a entrevistar por horas y siempre el tiempo resultaba insuficiente para escu- charlo. Ante su respuesta a una pregunta, quede´ en silencio, impresionado. Era la bon- dad y el compromiso hecho persona. Respuestas sencillas, cortas. Nunca auto referenciales, salvo cuando deci´a: «El que toca a uno de los mi´os, a mi´ me toca». Suyos eran el clero comprometido, los campesinos, la gente que sufri´a, los cuerpos ano´nimos que apareci´an muertos a la vera del camino.

La jornada se dilui´a, cuando dijo: «Si eres de la WOLA, cenas en casa». Yo no podi´a casi hablar; raro en mi´, convengamos. Me agradecio´ mucho lo que la WOLA haci´a por su gente. Y sin solucio´n de continuidad me dijo: «Tienes un anecdotario gracioso y ha- ces rei´r con tus cuentos, pero tus ojos ocultan mucho dolor». Me mire´ en un espejo de realidad. Nunca me habi´a pasado, ni me volvio´ a ocurrir. E´l se paro´, me abrazo´, y llore´ dos an~os de dolor contenido... Recie´n ahi´ me di cuenta de que no habi´a podido hacer el duelo por la tragedia de Buenos Aires. El dolor desgarrador que senti´a por los asesinatos de Zelmar y del Toba tuvo un efecto en mi´ del que hasta ese momento no habi´a sido consciente. Y en los meses siguientes, llego´ el torrente de muertes ya narradas. Y no ha- bi´a podido llorar.

Todas estas memorias, todos estos he´roes, son parte de la historia de una Ame´rica Latina que llegara´ un di´a a ser completamente libre e independiente. Todo el an~o 76 estuvo

signado por las muertes de seres queridos y de personas cercanas. Esa noche dormi´ en la modesta casa de Mons. Romero, a la que me gusta regresar cada vez que puedo. Senti´ mucha paz. La misma paz que procuro alcanzar todas las noches. Quiza´s me ayude, aun con el paso de los an~os, que su imagen sonriente en un retrato sea lo u´ltimo que veo an- tes de apagar la luz de mi cuarto.

Aprendi´ mucho de e´l. Ensen~aba porque habi´a sabido aprender. Se habi´a ido de San Salvador a los 14 an~os y habi´a regresado ya doctorado en Teologi´a. Fue pa´rroco de Anamoro´s. Con tantos an~os fuera del pai´s, muchas cosas habi´an cambiado. Habi´a sido alumno de Giovanni Baptista Montini, futuro Papa Pablo VI, quien no lo abandono´ nunca. Pero le faltaba el aprendizaje del sufrimiento de su pueblo, tan lejos de los pasillos vaticanos. Por eso hablaba de su reconversio´n, que contraponi´a a la de san Pablo al caer del caballo. Lo de Pablo fue un instante, lo suyo fue un proceso, y su maestro fue el sufrimiento de su pueblo. Pero no es este el momento de biografi´as...

Cuando podi´a encontrar un pretexto, iba a verlo. Papa´ lo conocio´. Mama´ tiene au´n hoy su cruz sobre su cama. No es un crucifijo, es una cruz, tiene ofrendas del trabajo y el sudor de la gente trabajadora, no a Cristo crucificado. Deci´a que la Cruz era importante porque Cristo no segui´a en ella, habi´a resucitado. No fueron tantas las veces que lo vi. Nos escribi´amos, si´. La intensidad de nuestros encuentros me hizo sentir que ma´s alla´ de credos religiosos lo suyo conmigo fue un milagro. Lo senti´ como un milagro en mi corazo´n, que sanaba mi alma.

En el an~o 1980, uruguayos exiliados de distintos partidos opositores a la dictadura pre- paraban el lanzamiento de la Convergencia Democra´tica en Uruguay, que tendri´a lugar el 20 de abril en la ONU (Organizacio´n de las Naciones Unidas). Participaban en esa experiencia de unidad transversal antidictatorial, los blancos en el exilio, con el apoyo de Wilson como Atilio Scarpa, Sergio Neme, Juan Pedro Eyherachar, Julia´n Murgui´a, Diego Achard y yo, junto a socialistas como Joselo Korzeniak, comunistas como el inolvidable Colo Echave, independientes de izquierda como Marti´nez Moreno, y algu´n colorado como Justino Zavala. En las reuniones preparatorias y en la redaccio´n del documento original de la Convergencia participo´ el pastor uruguayo Emilio Castro, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra.

Diego Achard organizo´ el lanzamiento en el salo´n oficial de prensa de la ONU, con la presencia de li´deres mundiales. Por primera vez actuaban juntos los secretarios genera- les de las internacionales Socialista, Liberal y Demo´crata Cristiana. Habi´a ex presidentes y, sin que lo pudie´ramos saber, muchos futuros presidentes. Queri´amos que Mons. Romero nos acompan~ara en el lanzamiento de la Convergencia, junto a otros li´deres religiosos. Para pedi´rselo, fuimos a El Salvador con Diego.

El 20 de marzo lo visitamos para comprometerlo a ir el 20 de abril a la ceremonia en la ONU. No nos prometio´ ir: «No me gusta alejarme de mi gente», pero si´ acompan~arnos. Nos dio sus bendiciones y entendimos que no viajari´a, pero si´ que mandari´a un mensaje. Al di´a siguiente, escribio´ una carta a la Conferencia de Obispos cato´licos de Uruguay. Esta´ desde entonces bajo su foto en mi cuarto. Pide que nos apoyen en el trabajo de la WOLA por El Salvador. ¿Una sen~al de que presenti´a que se iba? Un di´a le pregunte´ si teni´a miedo. Dijo: «Si´, tengo miedo a la muerte violenta. Pero el miedo no debe dar vergušenza, salvo que uno ceda ante e´l».

El 23 de marzo dijo una homili´a que estremecio´ al mundo. Daba la impresio´n de que sabi´a que no le quedaba tiempo y echo´ el resto: «Les suplico, les ruego, les ordeno en el nombre de Dios, QUE CESEN LA REPRESIO´N». Al otro di´a, frente a su modesta casa en el Hospital de la Providencia, dio misa en la capilla del hospital. Las monjitas a car- go le aconsejaron no hacerlo. Poco despue´s entraron a la capilla sus asesinos. E´l lo supo. En su breve homili´a dijo: «Un obispo puede morir, pero la Iglesia no. Si muero, resucitare´ en el pueblo salvadoren~o». Desde el sermo´n del di´a anterior, el mundo esperaba su muerte. Ya habi´a sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, aunque dudo de que lo hubiera aceptado.

La noticia de su muerte corrio´ como reguero de po´lvora por la comunidad de derechos humanos de Washington. Corri´ desde la oficina a Tabor Hou- se, su hogar en DC, a cargo del padre Peter Hinde y la hermana Betty Campbell. E´ramos una media docena alrededor de la mesa donde se dio misa con pan y vino reales. Como real fue su vida...

Cuando Francisco lo beatifico´, me invito´ a la ceremonia en El Salvador. Alli´ vivi´ momentos inolvidables: recuerdos, su vida real. Descubri´ entonces que nunca se habi´a podido borrar de mi vida. El pueblo le hizo santo. Francisco solo reconoció un hecho pre existente.

Dr. Juan Raúl Ferreira