PLUNA

Abogados de Lorenzo y Calloia demuestran que remate de los aviones de la exPLUNA dejó ganancias por US$14.099.000

24.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El juicio contra Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía, y Fernando Calloia, ex presidente del BROU, sigue su curso. Ahora los abogados actuantes demostraron que el Estado uruguayo no solo no perdió dinero sino que ganó US$14.099.000.

Las ganancias que obtuvo el Estado se pueden detallar de esta forma -según el informe del periodista Eduardo Barreneche para El País- El cobro del aval, por incuplimiento de la oferta de COSMOS S.A. fue deUS$ 13.680.000. A esto se le debe descontar el pago a los rematadores y queda en una ganancia neta de US$ 12.800.000.

"En este caso, el BROU obtuvo también ganancias, las que ascendieron a US$ 1.300.000, por concepto de intereses sobre el préstamo otorgado a López Mena para financiar el pago del aval", dice el Dr. Amadeo Otatti.

En cuanto a las decisiones de la operación del remate de los aviones de PLUNA, se agrega en el expediente la declaraciones del ex presidente José Mujica en una sesión del Senado que sostuvo "Entonces, no es Calloia el responsable (de la subasta de los aviones de Pluna), sino yo en última instancia, como corresponde. ¡Y lo dije! ¡Lo dije públicamente! Entonces, no se puede agarrar a Calloia como cabeza de turco. Aunque yo no lo llamé por teléfono y no tuve que ver, de la globalidad de la operación sí era responsable. Entonces, péguenme a mí, no a Calloia. Está dicho".