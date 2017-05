50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?Masa críticaDe esto no se habla: el precio de los medicamentosLa demanda de verdad y justicia: una deuda que no prescribeComo mejorar la adhesión de los pacientes a su medicaciónA propósito de una nota de Leandro Grille. (Abordando eso gris, que parece la teoría)AlephMarcapasos y regulación cardíacaOtras literaturas: Dina DíazLas mafias y la muerteUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl nunca más llego para quedarseMariela Castro y su “conducta impropia”El "macrismo", fenómeno no exportableIgualdad, inclusión y participaciónVírgenes y sin embargo madres: la iglesia católica y la disputa por el espacio públicoDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoA más de 7 años y tercer gobiernoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Vamos mal

Dr. Federico Arregui Mondada

23.04.2017

En este momento las clases populares y medias del Uruguay comienzan a recordar los momentos, duros, aquellos en los que pasó necesidades básicas en los gobiernos anteriores al actual, ergo, al gobierno del Frente Amplio. Pero hablamos del ahora, del tiempo presente. ¡ Increíble ¡, ¿ no le parece ?.-

Significa esto, que hay más de un millón largo de uruguayos que vivimos y sentimos en carne propia, en nuestras propias vidas y de nuestras familias, en nuestras mismísimas peripecias vitales, y que observamos cómo no nos da el salario, ni los honorarios, ni lo producido por las changas para " parar la olla " diaria, como se dice comúnmente.

Por lo tanto nos caben las generales de la ley, estamos legitimados para preguntarnos los Indignados, si no estamos dispuestos a cambiar nuestros votos partidarios de manera masiva y abrupta. Y atención: el voto indignado y descontento también anda en otros lemas partidarios aunque no de la magnitud ni proporción que se da en el partido oficialista.-

Cuando el Frente Amplio ganó las elecciones del año 2004 una oportunidad histórica se presentó como tal. Por un lado la fuerza política que triunfó debía dejar la oposición llevada a cabo hasta el momento pasando a gobernar, administrar y configurar la sociedad y por el otro, los partidos políticos acostumbrados a ejercer el Poder político debían bajar al llano a preguntarse qué habían hecho mal o bien en el manejo de la cosa pública. El tiempo pasó, se sucedieron 2 elecciones nacionales más y la vida ha sido vivida, mal o bien, por los habitantes de nuestro paisito tan querido.

¿ Aprendió la lección el Frente Amplio a gobernar ? Si, claro. Ha tenido logros muy importantes y positivos. Pero también ha perdido lo que tanto criticó : la ética y la probidad que tienen como momento cúlmines la gestión de Ancap, el Plenario que apoyó a Sendic en un supuesto título que sigue sin aparecer y la fiesta de los 340 mil dólares. Incluyo en el aprendizaje el ajuste fiscal, tarifazo o consolidación fiscal que se empezó a sentir en febrero de este año. Póngase el nombre que se quiera pero las tarifas subieron por encima de lo que debían para recaudar más ( energía eléctrica, agua, saneamiento, comunicaciones, energía de combustibles fósiles ) y además el aumento del irpf. Fue un terrible hachazo a las economías de las familias uruguayas, que lo están sufriendo todos los habitantes del país y la clase media en particular - porque el consumo está bajando de manera acelerada- . Tienen ahí un universo de más de un millón largo de seres humanos ( niños, jóvenes, adultos y tercera edad ) que están pasando no del todo bien y muchos muy mal. ¿ Que pudo ser más duro el ajuste fiscal ? Ah, claro que sí. Pero cabe preguntarse ¿ porqué debió hacerse ? . Cada cual tendrá sus respuestas pero la gente comenzó a recordar cómo vivía en las épocas " neoliberales " para subsistir nuevamente. Esto es un dato duro de la realidad le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. No estoy afirmando que estamos en la miseria pero sí estoy diciendo que hay luces de alerta claros.-

Los errores en cualquier aspecto de la vida se pagan, y en Política también. El Frente Amplio puede proponerse lo que quiera y tratar de plasmarlo en la realidad pero hay algo que no puede hacer: cambiar el pasado, o querer para atrás. De modo que la gestión de Ancap y el ajuste fiscal de este año pasan a engrosar su más terrible y dolorosa historia gubernativa. Aunque hay otros temas en los que el desastre campea también. Quien escribe estas líneas, un Indignado " ninguneado ", que sostuvo hace muchos meses que eran centenares de miles los que estaban descontentos no siente placer en leer y escuchar a un analista del prestigio de Bottinelli decir que hay un tercio de los votantes del FA que están indignados y descontentos. Por el contrario, ojalá hubiera sido yo el equivocado. Pero no fue así. Por allí está el video del Congreso del Frente Amplio cuando Javier Miranda mirando a un costado - su auditorio- , y en tono entre jocoso y burlón, menospreciando a quienes nos llamábamos indignados y dándonos clases de cómo debía hacerse para cambiar lo que estaba mal. Bueno, debe estar realmente contento, ya que el presidente de la República hace pocos días en el Programa de VTV " En la Mira " dijo que un eventual presidenciable del Frente Amplio podía ser Miranda. Lo que no impide que a uno le recorra un chucho de miedo de imaginar tan sólo que este uruguayo pueda llegar a tamaña posición de poder. Eso sí : derecho tiene, nadie está proscripto en nuestro país.

Fogones artiguistas en Mercedes

Los que nos fuimos del Frente Amplio, y estamos evaluando qué hacer con respecto al futuro nos reuniremos en Mercedes el próximo fin de semana para charlar y confraternizar. Una alternativa es convocar fuertemente a votar anulado en las próximas elecciones y otra es el forjamiento de alianzas programáticas y electorales con algún partido de la llamada oposición. Todos y todas están invitados eso sí: al FA no volvemos.

Contacto: federicoarregui07@gmail.com