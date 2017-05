50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?Masa críticaDe esto no se habla: el precio de los medicamentosLa demanda de verdad y justicia: una deuda que no prescribeComo mejorar la adhesión de los pacientes a su medicaciónA propósito de una nota de Leandro Grille. (Abordando eso gris, que parece la teoría)AlephMarcapasos y regulación cardíacaOtras literaturas: Dina DíazLas mafias y la muerteUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl nunca más llego para quedarseMariela Castro y su “conducta impropia”El "macrismo", fenómeno no exportableIgualdad, inclusión y participaciónVírgenes y sin embargo madres: la iglesia católica y la disputa por el espacio públicoDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoA más de 7 años y tercer gobiernoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Inicio | Columnas Te encuentras en:

El nunca más llego para quedarse

Juan Raúl Ferreira

14.05.2017

La historia de los pueblos la construyen los mismos, a través de los más variados procesos. No existe un camino único ni rectilíneo. Si lo sabremos nosotros, los uruguayos, que ni hay acuerdo entre historiadores sobre cuál fue el día de nuestra Independencia.

El grito de Lavalleja, el acuerdo Argentino - Brasileño - Británico del 1828, la Jura de una Constitución, que no escribimos, el 18 de julio??? No se. Se que hoy somos Independientes y hemos construido una identidad propia, dentro de es Gar Patria Grande la que somos parte. Fue un proceso el que nos fue dando una identidad.

Hoy nuestra identidad está definida. Sí estamos, como le ocurre a otros pueblos, ante un embate que quiere cambiar nuestra identidad. Re escribir nuestra historia reciente como se re escribió en su momento la del nacimiento de Nación, luego de la Patria y finalmente, la de la República. Nos pasó ya durante la dictadura civil militar (me niego a llamarle cívico a eso).

De chico me crié rodeado de aquel "eso en Uruguay nunca va a pasar". Y todos esos mitos cayeron. Viví suficiente para constatar que todo que considerábamos que nunca iba a pasar, pasó. Pero salmos con algunas contradicciones de esos tropezones: Hay gente que aún hoy añora volver a la época pretérita: robo en la Facultad de Ciencias Sociales, amenaza de muerte contra ilustres compatriotas, de un comando oculto en la cobardía del anonimato. Algunos actos violentos intimidatorios. Este 20 de mayo, no lo dudo, todos nos sorprenderemos. La gente tiene un olfato especial y sabe todo lo que está en juego. Será no lo dudo la más grande marcha del Silencio de la Historia. Más grande aún que la del año pasado, lo que es mucho decir.

Es que el NUNCA MAS ya llegó a ser parte de nuestra identidad. La Justicia se impondrá el día que no quede un genocida suelto. Pero el NUNCA MAS ya es parte de nuestra realidad que no nos va a robar ninguna moda mundial ni las charlatanerías del Sr. Trump.

Nos hizo bien perder esa vanidad del "acá no pasará." Iba de la mano de una especie de mirar por arriba de los hombros a nuestros sufridos hermanos latinomaericanos. Nos sentíamos medio europeos como si eso fuera algo... "superior." Miremos la dignidad de nuestro continente en lucha y lo que pasa en Europa a ver si era correcto el paradigma que gran parte de la sociedad uruguaya sentía que la identificaba.

Yo era muy joven, pero recuerdo como desde la Revolución del 55 en Argentina (yo tenía apenas dos años) ningún gobierno terminó su mandato. Ya en liceo, cae Frondizi, cae Illia (todos, digámoslo, electos con el peronismo proscrito.) Luego los militares se volteaban unos a otros. Onganía , Livingston, muy poquito tiempo... Lanusse...

Luego fue una Argentina democrática la que nos recibió en el exilio, una Argentina golpista la que mató nuestros amigos, hecho del que escapamos por milagro. Volvimos a acercarnos a la Patria cuando cae la dictadura de Galtieri y Alfonsín asume la Presidencia. todo estaba más cerca que lo que creíamos. ¿Eran tan distantes nuestras historias ?

Por eso no quiero dejar de hacer esta reflexión: mientras que lo uruguayos nos preparamos para marchar el 20 de mayo, deberíamos mirar lo que pasó en Buenos Aires. Se intentó aplicar por el principio de Derecho Penal de la pena más benigna el 2 por por uno (es decir la mitad de la pena) a los presos por delitos de lesa humanidad. O sea la mitad de la pena.

No voy entrar en disquisiciones jurídicas. No soy jurista, ni soy ABOGADO... tampoco voy entrar a si fue más grande una marcha, que otra, una donde una grito una cosa u otra donde otros habrían gritado lo contrario. Discusiones de noticieros politizados de Argentina. Hasta se aprovechó la bolada para que Oppenheimer (argentino) y columnista de la CNN escribiera un artículo en el Miami Herald agraviando al Papa. (¿?) Toda esa discusión es vana, me es ajena y no toma nota de lo importante.

También ha sido motivo de debate de los embanderados canales noticieros argentinos si durante el gobierno anterior se aplicó la ley y no pasó nada. Más a mi favor. Están errando el tema de fondo: La gente dijo NO.

El Parlamento derogó la ley. Porque la gente salió a decir que no lo permitiría. Con ese voto Argentina cerró un ciclo en su proceso de identidad. Esta vez dijo, no es una mera consigna, es un hecho histórico, llegó la hora del NNUCA MAS en Argentina.

A lo mejor ahora, el agraviado Papa va a su propia Patria. Cómo sería la manifestación que cuatro cuadras de multitud impidieron a León Giecco llegar al estrado donde iba a actuar. Grabó desde un estacionamiento de autos, un video que se viralizó rápidamente. Quisiera terminar con las palabras de la canción que no puedo cantar.

Los viejos amores que no están,

la ilusión de los que perdieron,

todas las promesas que se van,

y los que en cualquier guerra se cayeron.

Todo está guardado en la memoria,

sueño de la vida y de la historia.



El engaño y la complicidad

de los genocidas que están sueltos,

el indulto y el punto final

a las bestias de aquel infierno.



Todo está guardado en la memoria,

sueño de la vida y de la historia.



La memoria despierta para herir

a los pueblos dormidos

que no la dejan vivir

libre como el viento.



Los desaparecidos que se buscan

con el color de sus nacimientos,

el hambre y la abundancia que se juntan,

el mal trato con su mal recuerdo.





Todo está clavado en la memoria,

espina de la vida y de la historia.



Dos mil comerían por un año

con lo que cuesta un minuto militar

Cuántos dejarían de ser esclavos

por el precio de una bomba al mar.

Todo está clavado en la memoria,

espina de la vida y de la historia.



La memoria pincha hasta sangrar,

a los pueblos que la amarran

y no la dejan andar

libre como el viento.



Todos los muertos de la A.M.I.A.

y los de la Embajada de Israel,

el poder secreto de las armas,

la justicia que mira y no ve.



Todo está escondido en la memoria,

refugio de la vida y de la historia.



Fue cuando se callaron las iglesias,

fue cuando el fútbol se lo comió todo,

que los padres palotinos y Angelelli

dejaron su sangre en el lodo.



Todo está escondido en la memoria,

refugio de la vida y de la historia.



La memoria estalla hasta vencer

a los pueblos que la aplastan

y que no la dejan ser

libre como el viento.



La bala a Chico Méndez en Brasil,

150.000 guatemaltecos,

los mineros que enfrentan al fusil,

represión estudiantil en México.



Todo está cargado en la memoria,

arma de la vida y de la historia.



América con almas destruidas,

los chicos que mata el escuadrón,

suplicio de Mugica por las villas,

dignidad de Rodolfo Walsh.



Todo está cargado en la memoria,

arma de la vida y de la historia.



La memoria apunta hasta matar

a los pueblos que la callan

y no la dejan volar

libre como el viento.



Dr. Juan Raúl Ferreira