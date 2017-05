50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?Masa críticaDe esto no se habla: el precio de los medicamentosLa demanda de verdad y justicia: una deuda que no prescribeComo mejorar la adhesión de los pacientes a su medicaciónA propósito de una nota de Leandro Grille. (Abordando eso gris, que parece la teoría)AlephMarcapasos y regulación cardíacaOtras literaturas: Dina DíazLas mafias y la muerteUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl nunca más llego para quedarseMariela Castro y su “conducta impropia”El "macrismo", fenómeno no exportableIgualdad, inclusión y participaciónVírgenes y sin embargo madres: la iglesia católica y la disputa por el espacio públicoDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoA más de 7 años y tercer gobiernoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Columna de Fotografía

Fotografías de Héctor Musto

18.05.2017

En uy.press estamos inaugurando, e invitando a participar, a una nueva columna. Publicar fotografías.

La idea es que sea parte de esta iniciativa quien quiera, profesional o amateur. Porque la fotografía tiene eso mágico, de congelar un momento pero que a veces se vuelve en algo para siempre. Nada más lejos de nuestra idea que un “concurso”... no, no es eso. Es mostrar lo que se siente cuando se está del lado de atrás del lente.



Y hoy es profundamente democrática: ya no se necesita una cámara cara... se pueden lograr imágenes, que transmitan algo, con cualquier celular. Y a veces se tienen ganas de compartir... tanto las imágenes como el sentimiento que nos lleva a sacarlas. Y este espacio, estas columnas, serán para eso.



Los requisitos son sencillos. Tienen que tener una unidad temática, enviar entre tres y cinco, pueden ser en blanco y negro o color, tema absolutamente libre, darle un título a la columna, nombre y dirección electrónica del autor/a, una introducción de pocas palabras (que cuenten algo de lo que se muestra), que las fotos “pesen” no más de un mega, que no midan más de 20 cm. por 20cm.



Quienes quieran ser parte de esto, deberán enviar sus imágenes a mi dirección electrónica: hmusto@gmail.com, e iremos seleccionando junto con otros fotógrafos y colegas. A modo de ejemplo, mando algo... no por su valor, sino para que sea usado como ejemplo de lo que se debería enviar. Esperamos que esto motive a los miles de amantes de la fotografía que leen uy.press...



Esperando que les guste y se sumen a esta nueva iniciativa de uy.press,



Héctor Musto



-----

Aleph



Primera letra. Sitio del que se inician palabras. Y silencios. Punto único desde el que partimos. Que puede ser un juego de luces y sombras. Porque somos eso... un juego en el que las luces y las sombras son un sitio único. Convergencia. Vida. Despedida. Aleph.