ABUSO

El Frente Amplio quiere derogar el delito de abuso de funciones

23.05.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - Cuando las actuaciones judiciales, por varias denuncias penales que tienen a las gestión de ANCAP en la mira, el Frente Amplio pretende derogar el delito de abuso de funciones. Esta movida política se hace a tres años de los procesamiento de Calloia y Lorenzo sin que la coalición de izquierda hiciera ningún planteo al respecto en aquel momento.

Desde la oposición se señala que esta derogación "tiene nombre y apellido". La iniciativa legal está siendo promovida por el senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini.El proyecto de ley es acompañado por los nacionalista Besozzi y Saravia.

En primera instancia se considerará y votará en la Comisión de Constitución y está previsto que el 6 de junio vote en el Parlamento.

Además de Lorenzo y Calloia también está procesado el nacionalista Walter Zimmer. El senador Luis Alberto Heber, en declaraciones a El País dijo que "para salvar a unos y otros de todos los partidos como si no existieran responsables". Por su parte la colorada Cecilia Eguiluz dijo "Vamos a votar en contra, no porque no consideremos que se pueda mejorar lo redactado como abuso de funciones; pero pensamos que no es la oportunidad ahora y no entendemos la prisa de hacerlo tampoco".

En el mismo sentido se manifestó el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, "es una pésima señal".

El diputado Gonzalo Mujica fue más allá y dijo que esta eventual derogación "deja a los jueces sin instrumento legal para sancionar" y señaló que en el caso de los negocios con Venezuela "habría posibilidades de determinar abuso de funciones".