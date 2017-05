El poder siempre es corrupciónEl pico y el desarrollo50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosLa demanda de verdad y justicia: una deuda que no prescribeComo mejorar la adhesión de los pacientes a su medicaciónA propósito de una nota de Leandro Grille. (Abordando eso gris, que parece la teoría)AlephMarcapasos y regulación cardíacaOtras literaturas: Dina DíazLas mafias y la muerteUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl nunca más llego para quedarseMariela Castro y su “conducta impropia”El "macrismo", fenómeno no exportableVírgenes y sin embargo madres: la iglesia católica y la disputa por el espacio públicoDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoA más de 7 años y tercer gobiernoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Frente Amplio primero en intención de voto, según Grupo Radar

24.05.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — El Frente Amplio se mantiene como la principal fuerza política, concitando el 28,1% de las intenciones de voto, de acuerdo a una encuesta realizada por el Grupo Radar, cuando aún faltan dos años y medio para las elecciones.

"Publicar los resultados de una encuesta de intención de voto en mayo de 2017, a dos años y medio de las próximas elecciones nacionales, obliga a una serie de precisiones muy importantes sin las cuales la lectura de dichos resultados puede llevar a errores serios de interpretación", comienza señalando el Grupo Radar, que dirige Alain Mizrahi, al anunciar los resultados de la encuesta con datos al mes de mayo.

Las precisiones que realiza la empresa son las siguientes:

1) Lo más importante es que al no estar definidas las candidaturas en la mayoría de los partidos - y muy particularmente la del partido de gobierno - se nos plantea el dilema de cómo preguntar. La formulación de la pregunta define en gran medida los resultados que se van a obtener, y las opciones son múltiples: ¿pregunta abierta sin mostrar opciones de respuesta o con lista cerrada? ¿Intención de voto por partido o de posibles candidatos? Cada combinación de esas dos variables daría resultados significativamente diferentes.

2) Grupo RADAR optó por presentar a los encuestados una lista cerrada de partidos: aquellos que presentaron candidatos en las elecciones nacionales de 2014, y el Partido de la Gente.

La intención de voto por partido





De acuerdo a los datos brindados a través de la página web de Grupo Radar, la intención de voto por partido es la siguiente:

Frente Amplio obtiene un 28,1%

Partido Nacional, 26,3%

Partido Colorado, 5,5%

Partido Independiente, 4,0%

Partido de la Gente, 3,6%

Unidad Popular y el PERI obtienen un 0,9% y un 0,7% respectivamente.

Un 12,6% responde que votará en blanco o anulado, un 13,5% no sabe a qué partido votará, y un 4,7% no quiso responder.

Un 4% de los encuestados declaró que no votaría, por lo que se eliminaron del cálculo.

¿Hacia dónde fueron los votos de 2014?

En el análisis de los resultados, la consultora establece que "entre quienes votaron al Partido Nacional un 75% volvería a votarlo si las elecciones fueran hoy, mientras que solo un 62% de quienes votaron al FA afirma que lo votaría hoy".

Un 30% de los votantes del FA responde que votará en blanco, anulado, o no sabe a quién votará mientras que ese porcentaje es de solo 14% entre quienes votaron al PN.

"Claramente muchos votantes del FA están enojados con su partido, pero sería muy temerario afirmar que finalmente 'cruzarán a la vereda de enfrente'. También está muy claro que ese 30% de ex votantes frentistas va a ser en los próximos meses un segmento de población muy codiciado por todos los demás partidos y que allí probablemente se va a definir la elección del 2019: si el FA logra reconquistar a esos votantes con candidatos que logren superar el descontento actual con el partido, es posible que retenga el gobierno. Si no lo logra, corre serios riesgos de perder las próximas elecciones", afirma Radar.

El que está en problemas y serios es el Partido Colorado: solo un 41% de quienes lo votaron en 2014 dice que lo votaría hoy. Sin un candidato claramente visible en el horizonte inmediato, y con Bordaberry que "se bajó" de la candidatura, sigue alimentando al Partido de la Gente, al Partido Nacional y hasta al Partido Independiente.

La variable "edad"

En nuestro análisis de los resultados segmentamos la población en tres tramos de edad: 16-29 años, 30-60 años, y más de 60 años. En el primer tramo la suma de votos en blanco, anulados, "no sabe" y "no contesta" trepa al 40%. Esto es preocupante y muestra a las claras que los "millenials" son los más descreídos hacia la política en general y los partidos en particular. Peor aún: entre los nuevos votantes - la "Generación Ceibal" - el porcentaje de "en blanco / anulado / no sabe / no contesta alcanza el 52%. Esto contrasta muy fuertemente con elecciones pasadas en las que el Frente Amplio captaba a los nuevos votantes sin demasiado esfuerzo.

Finalmente, la consultora deja planteadas una serie de interrogantes, que en definitiva pautarán gran parte del accionar político en los próximos tiempos:

¿Podrá el FA recuperar a sus votantes enojados? Seguramente dependerá de quiénes sean el/la candidato/a y su compañero/a de fórmula, y de cuánto logren hacer olvidar, al menos en cuarto secreto, los motivos de tal enojo.

¿Logrará el Partido Colorado renacer de sus cenizas con candidatos que le devuelvan la credibilidad perdida? Recordemos que buena parte del electorado del Frente Amplio proviene del Partido Colorado y no se siente "atada" al FA.

¿A expensas de quién(es) puede crecer el electorado de Novick? Hasta el momento no parece haber conquistado una porción relevante de votantes frenteamplistas, por lo que es más lo que divide los votos de la oposición que lo que conquista votos oficialistas.

¿Quién logrará atraer a la "Generación Y" y muy particularmente a los nuevos votantes, esos que crecieron con las Ceibalitas? Recordemos que en cada elección hay cerca de 250.000 nuevos votantes. Y parecería que el concepto de "partido tradicional" en el sentido histórico de la palabra - se "nacía" blanco, colorado o frenteamplista - está desapareciendo, de la misma forma que la fidelidad a las marcas de celulares.

La pregunta que se formuló a los 1.359 encuestados fue: "Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿a qué partido votarías?" (sigue lista cerrada de partidos)

Esta pregunta se incluyó en una encuesta nacional sobre otros temas, y no fue solicitada específicamente por partido ni sector ni dirigente político alguno.