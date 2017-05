Decisiones al final de la vida: lo que importa hablarEl engaño en la política¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?El poder siempre es corrupciónEl pico y el desarrollo50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosLa demanda de verdad y justicia: una deuda que no prescribeA propósito de una nota de Leandro Grille. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Marcapasos y regulación cardíacaOtras literaturas: Dina DíazUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl nunca más llego para quedarseEl "macrismo", fenómeno no exportableVírgenes y sin embargo madres: la iglesia católica y la disputa por el espacio públicoDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoA más de 7 años y tercer gobiernoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

El engaño en la política

William Marino

25.05.2017

De un tiempo a esta parte parecer ser que los únicos puros y limpios en la política son los partidos tradicionales, blancos y colorados que al decir de ellos son los buenos, son los que más saben en todo el arte de la política hacia el pueblo.

Ellos como dueño de la pelota a lo largo de 175 años (1830-2005), tuvieron mucho tiempo en dictar leyes, algunas muy buenas, como la creación OSE, UTE, BSE, ley de 8 horas cuando en el mundo aun se discutía mucho ese tema, BROU, la separación de la Iglesia del Estado y otras muchas que se nos escapan de la mente. Aunque también dictaron leyes contra el pueblo, que hoy pretenden que se apliquen. Políticos blancos y colorados de derecha son los que dieron y/o apoyaron las 2 o 3 dictaduras del siglo pasado, todo acusando que todos los Políticos y Jueces, al decir del dicho popular, "son todos corruptos y ladrones". Pues los políticos son los que dictan las leyes y los jueces la aplican. Cuando uno habla de los Peirano, en algunos ámbitos, te dicen "pero ellos pagaron por su error". Cuando hablas del que realizo un robo esa misma gente te dice que se pudra en la cárcel, pidiendo en ocasiones leyes mas rígidas y cárcel más severas para esos malandros. Pero que no se toque a los ladrones de "Guante Blanco".

Aunque la derecha comenzó a tener un gran problema, por lo menos aquí en Uruguay. No saben cómo actuar. Saben que tienen que hacer algo, pero también saben que lo que ellos realizan es un bumerán, si la derecha vuelve al gobierno. Hoy Temer parece decir: ¿contra mí no, soy de derecha? ¿Que pueden recordar del pasado, el diario de la plaza Cagancha? Ellos justo que se aliaron a la última dictadura cívico-militar. Que hoy pretenden inculcar que ellos estuvieron contra esa "nefasta" dictadura, aunque editoriales de opinión de los años nefasto para el pueblo en general, pero más que nada para los integrantes del Movimiento Sindical y los que de una u otra manera estaban vinculados a los partidos de izquierda. Los editoriales y las prebendas de la época lo dicen todo. De eso nada hay que demostrar pues los hechos así los confirman decenas de miles son los presos y detenidos. Los cientos de desaparecidos, los asesinados dentro y fuera de las cárceles. Por eso causa "risa", cuando la derecha, encabezada hoy por el "Pibe banderita", el "Pichón de dictador", el "Guapo", el "Agente viajero" venido a menos dentro de lo que queda de los colorados, el "Marciano", el abogado de la calle Ciudadela y otros más que dan lastima, por los argumentos que dan, para decir estuvimos contra la dictadura por eso nos llevaron preso, nos vigilaron. Bueno el diario Caganchero y el semanario del gran capital y la banca, dicen que ellos sufrieron la persecución de la dictadura con citaciones a la jefatura y clausuras por "una o varias" ediciones. Hoy, al igual que ayer, la derecha juega al divide y vencerás. Por desgracia para el Frente y la izquierda toda, eso va haciendo mella, va comiendo cabeza, nos va marcando la agenda, nos va sembrando la desconfianza, la discordia entre nosotros. La derecha es hábil, sabe lo que quiere y hacia donde va.

Hoy hablan de la discriminación de este gobierno, sobre los más necesitados, pues al parecer discriminan a los que estudian en las Universidades Privadas. Se quejan, porque este gobierno no saca a los pobres que duermen en las calles en varias ciudades del país. Se quejan porque no hay especialistas para tratar las diferentes enfermedades. Se quejan porque Salud Publica no entrega medicamentos caros a los enfermos crónicos. Pero también se queja porque se aumentan los gastos públicos, se quejan porque entran mas funcionarios públicos, Se quejan porque se quiere eliminar las exoneraciones de las grandes empresas que hacen donaciones, para ellos quedar bien, pero en si son dineros del estado, pues los descuentan de impuestos que deben de pagar. Ellos hablan de que "el Estado debe de garantizar derechos y no violarlos y abandonar estas rancia ideologías excluyentes y elitistas." Dicen NO a la reforma de la Caja Militar, que les quita los privilegios que tienen la inmensa mayoría de los oficiales de las FF. AA., diciendo que la izquierda esta contra los soldados, aunque la derecha sabe que nos cuesta al pueblo uruguayo más de 400 millones de dólares por año. Pero aquí la gran pregunta: ¿cuando se aprobaron estos privilegios para estos oficiales? ¿No habrá sido durante la última dictadura?

Hace un tiempo otro "caganchero", se quejaba porque en nuestro país se hacen leyes como quien hace chorizo. Pero también se quejan porque en este país no se votan leyes, o las leyes que se votan son solo para favorecer a los vagos y mal entretenidos, esos que se levantan a las 6 de la mañana para poder ganar un jornal en ocasiones dignos, en otras no tanto. Pero eso si para seguir llenando las arcas de una patronal que nada regala, nada da, sino se le saca a fuerza de lucha. Otro gran tema es que la derecha nos hace creer que la izquierda tiene mayorías parlamentaria. Cosa que es una verdad a medias. Para unas cosas si para otras no. NO debemos de olvidar que en este país, entre 1995 y 2010, no se pudieron cambiar los Organismos de Contralor, que estaban en manos de la derecha Rosadita, pues ellos lo que más deseaban eran esos cargos. Es decir los rosados dicen: "yo te doy votos, vos me das cargos". En eso NO tendría que entrar jamás el Frente Amplio, pero...