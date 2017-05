Rodolfo Nin Nova. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Decisiones al final de la vida: lo que importa hablarEl engaño en la política¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?El poder siempre es corrupciónEl pico y el desarrollo50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosLa demanda de verdad y justicia: una deuda que no prescribeMarcapasos y regulación cardíacaOtras literaturas: Dina DíazUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl nunca más llego para quedarseEl "macrismo", fenómeno no exportableVírgenes y sin embargo madres: la iglesia católica y la disputa por el espacio públicoDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoA más de 7 años y tercer gobiernoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Bitácora. Año XV, Nro. 682: Burócrata no se nace

27.05.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 29 titulando en su portada: 'Burócrata no se nace'.

Escriben en este número:

Fernando Buen Abad Domínguez, Julio Antonio Fernández Estrada, Diego Giachetti, Cecilia González, Dan La Botz, Elena Méndez, Alejandro Nadal, Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Francisco Ramos, Daniel Raventós, Andy Robinson, Thilo Schäfer, João Pedro Stedile, Alberto Tena, Esteban Valenti

Burócrata no se nace

Por Esteban Valenti



No me refiero a la definición clásica del burócrata: persona que ocupa un puesto en la administración pública, en especial la que se encarga de tareas administrativas. Hablo de los burócratas políticos e ideológicos, de los que en determinado momento de su carrera, de su proceso, asumen el temible y terrible rol de burócratas. Pueden estar en diversos niveles del estado, en los partidos, sindicatos pero también existen en grandes empresas y corporaciones.







Hambre de ideas, hambre de mundo, hambre de transformaciones. Desnutrición cultural

Por Fernando Buen Abad Domínguez

Rebelión / Instituto de Cultura y Comunicación UNLa



“El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan”. Marx



Algunas de las restricciones que el capitalismo impone a los seres humanos incluyen el acceso al conocimiento territorial y conceptual del mundo todo con sus realidades. Incluyen una especie de inanición de saberes y de experiencias necesarias para el crecimiento normal de la conciencia social y de la conciencia de especie. Incluyen el desabastecimiento de nutrientes intelectuales que son soporte de las habilidades mentales básicas como la capacidad de abstracción, la capacidad de organización, la capacidad de movilización y las habilidades del pensamiento crítico. Y como toda des-nutrición produce estragos. Acéptese ésta metáfora imperfecta provisionalmente. He aquí un problema Ético crucial para nuestro tiempo.







“La República está pendiente porque está pendiente la soberanía del pueblo, en todas partes, también en Cuba”. Entrevista

Por Julio Antonio Fernández Estrada



En el actual contexto que vive el país (y en medio de las transformaciones que pueden estar por llegar), el conocido jurista Roberto Veiga González ha dialogado con el jurista, historiador y profesor universitario Julio Antonio Fernández Estrada en torno al republicanismo como corriente política y filosófica presente en el mundo y en Cuba.







El Bundesbank desenmascara la teoría neoliberal

Por Alejandro Nadal



La teoría económica convencional ha sido expuesta una vez más como un gran depósito de fantasías. Sólo que esta vez la tarea de correr el velo de mentiras le correspondió nada más y nada menos que al banco central de Alemania, el Deutsche Bundesbank.







México: Juan Valdez asesinado

Por Elena Méndez



Javier Valdez Cárdenas (1967-2017) acababa de cumplir 50 años el pasado abril. Un mes y un día después lo mataron, a plena luz del sol, saliendo de la oficina del semanario Ríodoce, del cual era cofundador. Su epitafio fue un tuit escrito meses antes. Rezumaba rabia, indignación: “A Miroslava la mataron por lengualarga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”. Aludía al asesinato a mansalva de la periodista Miroslava Breach, quien, como él, era corresponsal de La Jornada. Ella en Chihuahua, la frontera de nuestro país. Él, en Culiacán, la tierra que lo vio nacer y morir. Morir asesinado. Morir acribillado. Doce balas a las 12 del día, contra el reportero de Ríodoce.







EE UU: El FBI en defensa de un establishment harto de Trump

Por Dan La Botz



Después de casi cuatro meses de presidencia caótica del presidente Donald Trump, envuelta en controversias y escándalos, el establisment de EE UU ha decidido tomar cartas en el asunto. Ese es el significado de la designación por el fiscal general adjunto Rod J. Rosenstein de Robert S. Mueller III como asesor especial para investigar las relaciones entre la administración Trump y Rusia. Mueller, que había sido director del FBI de 2001 a 2013 con los presidentes George W. Bush y Barack Obama, goza de la confianza del establishment y tiene la independencia política que le permitirá investigar el asunto sin temor a interferencias presidenciales.







Brasil: "Elecciones directas ya, y un plan popular de emergencia". Entrevista



João Pedro Stedile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y del Frente Brasil Popular analiza en esta entrevista el escenario político brasileño, el papel de la Red Globo, las divisiones en el campo golpista, y habla sobre la necesidad de construir un gobierno de transición y un proyecto popular para Brasil.







Argentina: Boletín estadístico sobre la situación social

Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP)



El Primer Número del Boletín Social Estadístico del Instituto que desarrolla los siguientes puntos: Mercado laboral, salarios, costo laboral, distribución del ingreso y de la jornada laboral, condiciones de vida, y que concluye que resolver la pobreza es posible.







Italia: La irresistible resurrección de Matteo Renzi

Por Diego Giachetti



El procedimiento de designación del nuevo secretario del Partido Democrático 1 (PD) - que tuvo lugar en abril de 2017 - preveía dos etapas. El primer paso era para los afiliados inscritos, a los que se pidió votar una de las tres mociones presentadas por los candidatos: Matteo Renzi 2 , Michele Emiliano 3 y Andrea Orlando 4 . [Este paso tiene por objeto, en particular, revalidar a los candidatos presentados a las primarias, es decir, a los que han alcanzado el quórum]. En el segundo paso, los solicitantes participaron en unas primarias abiertas a miembros o no del PD. El primer paso tuvo los siguientes resultados: 264'879 participantes (59% de los afiliados inscritos para este referéndum; Renzi 67%; Orlando 25%; Emiliano 8% . En las primarias abiertas posteriores, participaron 1.839.000 votantes; Renzi ha obtenido el 69% de los votos, Orlando 20% y Emiliano el 11%.







La Renta Básica experimental. Casos y modelos

Por Alberto Tena



Existen una multiplicidad de debates en torno a la Renta Básica que se dan casi de manera simultánea y en algunas ocasiones la simple ordenación de estos ya resulta de mucha utilidad. Cada uno de sus críticos o defensores ponen el foco en una dimensión distinta: su viabilidad financiera, su deseabilidad ética, su impacto económico, su impacto en la salud, su conveniencia respecto a otras transferencias sociales (RMI) para acabar con la pobreza y aumentar la igualdad o su relación con el sistema fiscal. Pero probablemente uno de los núcleos por los que la Renta Básica es una medida que genera una polarización tan fuerte es por el impacto que su introducción tendría en el mercado de trabajo y en las relaciones laborales (el empleo). Aquí me dispongo a apuntar algunas notas sobre lo que sabemos a partir de los casos y modelos experimentales que introducen una Renta Básica en una sociedad, qué límites existen en la información y certezas que podemos adquirir de estos experimentos y qué tipo de discusiones abren o cierran sobre todo en relación a su impacto en la economía y en el mercado de trabajo.







Guy Standing – autor de ‘La corrupción del capitalismo’

“Los partidos socialistas son muertos vivientes”



Por Francisco Ramos y Daniel Raventós (Sinpermiso)



El profesor Guy Standing estuvo recientemente en Barcelona con motivo de la publicación de la traducción al castellano de su libro La corrupción del capitalismo. Por qué prosperan los rentistas y el trabajo no sale a cuenta (Pasado & Presente 2017). Standing ha trabajado más de treinta años para la OIT y es miembro fundador de la Basic Income Earth Network (BIEN). Con él conversaron largamente Francisco Ramos y Daniel Raventós. Fue una charla entre viejos amigos. Una parte de lo que se habló en este encuentro es la entrevista que a continuación reproducimos, transcrita y traducida por Francisco Ramos, para Sin Permiso. En ella se abordan cuestiones como el capitalismo rentista, los partidos socialistas como “muertos vivientes”, el trabajo garantizado, la renta garantizada que se acababa de aprobar en Cataluña, el republicanismo, la renta básica y el próximo simposio de la Red Renta Básica, entre otras.







¿Quién mata a quién en la guarimba contra el chavismo?

Como pasaba en 2002, Venezuela vive una guerra de información y desinformación entre la oposición y el Gobierno sobre los responsables de las muertes violentas

Por Andy Robinson



Hace 15 años, cuando Hugo Chávez fue secuestrado durante 47 horas y el efímero Gobierno del empresario Pedro Carmona empezó a disolver la Asamblea Nacional, los chavistas bajaron desde los cerros para defender la Constitución, adoptada en 1999 mediante un referéndum, tras la victoria electoral del exmilitar a principios de ese año. Antes, Chávez había bautizado la nueva carta magna con el apodo de La niña. La oposición prefería entonces llamarla La bicha.









“El establishment cometió muchos errores por condescendencia y no volverá a hacerlo”

Por Thilo Schäfer



Susan Watkins y Perry Anderson, editores de ‘New Left Review’, creen que el actual sistema capitalista complica mucho la articulación de un modelo alternativo para la izquierda





La Marea

Los editores de la New Left Review, una de las revistas de referencia para intelectuales de izquierda, acaban de estar en Madrid para presentar la nueva edición en castellano, editada por Traficantes de Sueños y el Instituto 25 de Mayo, una fundación de Podemos. En charla con La Marea el sábado, Susan Watkins y Perry Anderson destacan que la New Left Review siempre ha apostado por una perspectiva internacionalista de los asuntos que analiza, algo que se refleja también en sus autores. “Estaba muy orgulloso de que en la portada de la primera edición no saliera ni un apellido anglosajón”, recuerda el veterano Anderson.







Los costosos errores del combate al narco

Por Cecilia González



Juan Gabriel Tokatlian brinda un panorama sombrío de la lucha contra las drogas en la región.

Los costosos errores del combate al narco.

Víctimas. El eslabón más débil del crimen: “son las mujeres que sirven de ‘mulas’, los pobres urbanos, los campesinos productores con sus campos fumigados”, explica Tokatlian.