El periplo de Trump*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club BandRodolfo Nin Nova. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Decisiones al final de la vida: lo que importa hablarEl engaño en la política¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?El poder siempre es corrupciónEl pico y el desarrollo50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosLa demanda de verdad y justicia: una deuda que no prescribeMarcapasos y regulación cardíacaOtras literaturas: Dina DíazUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl nunca más llego para quedarseEl "macrismo", fenómeno no exportableVírgenes y sin embargo madres: la iglesia católica y la disputa por el espacio públicoDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoA más de 7 años y tercer gobiernoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

http://www.festival-cannes.com/

FESTIVAL CINE

Película sueca “The Square” y Sofía Coppola triunfan en Cannes

28.05.2017

CANNES (Uypress)- El filme "The Square", del sueco Ruben Ostlund, ganó este domingo contra todo pronóstico la Palma de Oro del Festival de Cannes, anunció el presidente del jurado, el español Pedro Almodóvar.

Por primera vez en competencia, el director sueco realiza en esta cinta una crítica satírica de la burguesía occidental y del mundo del arte contemporáneo.

En "The Square", el conservador de un museo de arte contemporáneo prepara una exposición con grandes propósitos, centrada en ensalzar los valores universales, a través de un simple cuadrado trazado en el suelo.

El galardón a la mejor dirección fue para la estadounidense Sofia Coppola por "La seducción", protagonizada por Nicole Kidman y Colin Farrell. La consagración de Coppola, hija y nieta de triunfadores, consolida su posición como una importante directora por mérito propio.

El Gran Premio del certamen fue para la cinta francesa "120 pulsaciones por minuto", de Robin Campillo, una de las favoritas de la crítica. En ella, Campillo rescata una historia que vivió en su propia piel, cuando entró a formar parte de la asociación Act Up, cuyo activismo fue clave para obligar al gobierno de su país a abrir los ojos y afrontar la epidemia del sida. Otra de cinta que encabezaba los pronósticos, el drama familiar ruso "Loveless", de Andrei Zvyagintsev, se llevó el Premio del Jurado.

En el plano interpretativo, el premio masculino fue para el estadounidense Joaquin Phoenix, que da vida a un sicario en "You Were Never Really Here". El femenino recayó en la alemana Diane Kruger por "In the Fade", encarnando a una madre desesperada tras la muerte de su marido y su hijo en un atentado.

Otros palmares de la 70 edición del Festival de Cannes

Mejor Guión: el griego Yorgos Lanthimos por "The Killing of a Sacred Deer", 'ex aequo' con la británica Lynne Ramsay por "You Were Never Really Here"

Premio del Jurado: "Loveless" del ruso Andrei Zvyagintsev

Premio especial por el 70º aniversario: la actriz Nicole Kidman

Cámara de Oro: "Jeune Femme", de la francesa Léonor Serraille

Palma de Oro al cortometraje: "A Gentle Night", del chino Qiu Yang

jwl