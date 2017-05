Burócrata no se naceAsignaciones familiares: cuando se busca promover el clientelismo políticoEl periplo de Trump*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club BandRodolfo Nin Nova. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Decisiones al final de la vida: lo que importa hablarEl engaño en la política¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?El pico y el desarrollo50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosMarcapasos y regulación cardíacaOtras literaturas: Dina DíazUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl nunca más llego para quedarseEl "macrismo", fenómeno no exportableVírgenes y sin embargo madres: la iglesia católica y la disputa por el espacio públicoDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoA más de 7 años y tercer gobiernoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

La Era Trump

Indignación por diploma en escuela de EE.UU. a la alumna con “más probabilidades de convertirse en terrorista”

29.05.2017

HOUSTON (Uypress) — Una alumna de una escuela de Houston, Texas, recibieron un diploma, firmado por su maestra, en la que se la califica como la que tiene más probabilidades de convertirse en terrorista. Otros alumnos recibieron diplomas con diferentes calificativos ofensivos.

Lizeth Villanueva, una alumna de 13 años de edad de una escuela de Houston, Texas, en Estados Unidos, recibió un diploma de características ofensivas que tomó estado público.

Al finalizar el ciclo escolar primario, la alumna obtuvo de su maestra -firmado por la docente- el diploma donde se la reconocía como Most likely to become a terrorist (la alumna con más posibilidades de convertirse en terrorista).

Cuando la niña llevó el diploma a su casa y sus padres lo vieron, decidieron realizar de inmediato la denuncia y usaron a la prensa como medio de comunicación. Las disculpas de la institución llegaron, pero no mediante un comunicado personal, sino a través de un mensaje en Twitter.

"Estaba impactada. La maestra repartía los diplomas, que son felicitaciones, y dijo 'la más probable en convertirse en terrorista', y después anunció mi nombre y me dio el pergamino. No era un chiste. Me destrozó el alma", afirmó la alumna, según da cuenta Clarín.

La docente que firmó el diploma es la encargada de un programa de aprendizaje avanzado que prepara a los chicos para la universidad.

Eric Lathan, director de la escuela Anthony Aguirre Junior High, donde se produjo el caso de racismo, aseguró que la ceremonia de entrega era falsa o una broma y pidió disculpas por los incidentes en esa respuesta a través de Twitter: "La administración de Aguirre quiere disculparse por los insensibles y ofensivos premios falsos que les dieron a nuestros alumnos en una ceremonia. Como director quiero asegurar a todos los padres y miembros de la comunidad, que esos premios no representan la visión, misión y fines educativos de Aguirre. Iniciaremos una investigación".

Por su parte, los padres de Lizeth quieren otra respuesta, oficial y que incluya como mínimo el despido de la maestra. Que una persona adulta, con cargo y al frente de un grupo de niños avale con su firma un premio que en realidad estigmatiza y ofende a una nena hispana es muy grave. Más en épocas que el mundo está viviendo una realidad muy dolorosa con el tema terrorismo.

Pero el tema no quedó reducido a ese caso. El problema para la maestra y el colegio, es que otra alumna hispana recibió el diploma que la premiaba como la alumna "Con mayor facilidad de mezclarse con gente blanca", y un alumno originario de Guatemala recibió su diploma que le auguraba: "El que tiene más probabilidades de ser un sin techo en Guatemala".