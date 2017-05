Logística y Desarrollo de las FF.AA.Burócrata no se naceAsignaciones familiares: cuando se busca promover el clientelismo políticoEl periplo de Trump*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club BandRodolfo Nin Nova. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Decisiones al final de la vida: lo que importa hablarEl engaño en la política¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?El pico y el desarrollo50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosMarcapasos y regulación cardíacaOtras literaturas: Dina DíazUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl nunca más llego para quedarseEl "macrismo", fenómeno no exportableVírgenes y sin embargo madres: la iglesia católica y la disputa por el espacio públicoDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Inicio | Política Te encuentras en:

FONDES

Estos son los préstamos del Fondes que tienen causa judicial

30.05.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - Seis empresas, que fueron sujeto de crédito del Fondes, Fondo de Desarrollo, hoy son parte de una investigación por parte del juzgado de Crimen Organizado. El total de los préstamos es US$53 millones. La denuncia fue presentada por los diputados nacionalistas Jaime Trobo y Rodrigo Goñi junto al ex frenteamplista Gonzalo Mujica.

El resumen de las seis empresas fue publicado este martes por el periodista Eduardo Barreneche para El País.

A Alas U, que ya dejó de volar y cerró sus actividades el Fondes le dio un préstamo por US$15 millones. A Cotrapay, una textil surgida luego del cierre de Paylana, se le dio un préstamo por US$ 5.9 millones y luego una ampliación del crédito por US$1.8 millones. A la cooperativa Empalme Olmos se le otorgaron US$10.815.000 y un segundo préstamos por US$1.5 millones.

A Envidrio el Fondes le dio préstamo por US$ 11.500.000. En el caso de Funsacoop se le otorgó un préstamo de US$ 3.546.500 y un préstamo complementario de US$ 2.500.000 para el refinanciando de un crédito de US$ 2.500.000. A la imprenta Pressur se le dio un préstamo de US$ 6 millones.

Según los tres diputados denunciantes los préstamos fueron otorgados sin cumplir los requisitos legales impuestos al Fondes.