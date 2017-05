En el barro por unanimidadEl libro en la sociedad contemporánea (*)La lucha por la dignidadLogística y Desarrollo de las FF.AA.Asignaciones familiares: cuando se busca promover el clientelismo políticoEl periplo de Trump*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club BandRodolfo Nin Nova. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Decisiones al final de la vida: lo que importa hablarEl engaño en la política¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosMarcapasos y regulación cardíacaUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl nunca más llego para quedarseEl "macrismo", fenómeno no exportableVírgenes y sin embargo madres: la iglesia católica y la disputa por el espacio públicoDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

En el barro por unanimidad

Esteban Valenti

31.05.2017

El pasado 27 de mayo el Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió emitir una declaración sobre Venezuela y lo hizo por unanimidad.

Es una declaración artera, que esconde la verdad sobre una grave situación, que a santo de respaldar la resolución de la Cámara de Diputados en la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa respalda al "Gobierno Nacional" y se cuida prolijamente de mencionar siquiera a nuestro canciller.

Es una maniobra artera y lo repito para que no queden dudas, es artera, porque a través de la redacción busca respaldar al gobierno dictatorial y corrupto de Venezuela y concentra sus ataques contra la OEA y su Secretario General Luis Almagro.

En diversas oportunidades he manifestado que Almagro no es de gran ayuda en todo este complejo proceso, que se mueve con toda la desprolijidad que absorbió y aprendió en su origen en el gobierno uruguayo y en su fuerza política, pero no decir una sola palabra sobre los crímenes que actualmente comete contra los venezolanos el gobierno de Nicolás Maduro, al que no se lo nombra, para desviar la atención hacia otros temas, es indigno de una fuerza política de izquierda.

Es ese mismo Plenario Nacional que en su momento y también por unanimidad apoyó las actuaciones deplorables, falsas e inmorales del señor Raúl Sendic al frente de ANCAP y mintiendo sobre un título universitario que, como quedó totalmente demostrado, no posee. Y la lógica de la unanimidad es la misma, se cocinan en su salsita viscosa del poder y nada más.

¿Así que en los cuatro puntos de la declaración sobre Venezuela no hay espacio para mencionar que van más de 50 muertos por la represión oficial según lo declara la propia Fiscal General de Venezuela, designada por Hugo Chávez? ¿Nadie de los presentes en el Plenario Nacional, partidos, grupos, bases se le ocurrió agregar una línea de preocupación por la flagrante violación de la Constitución Bolivariana, aprobada por plebiscito durante la presidencia de Hugo Chávez?

¿A ninguno de los grupos del FLS o de sectores del Partido Socialista o de otros grupos se sintieron en la leve obligación de reclamarle al poder en Venezuela que cumpliera el calendario electoral y entablara una negociación en serio para la búsqueda de una verdadera salida institucional y democrática?

En realidad, se suman, se montan al proyecto de la Constituyente civil y militar pergeñada por Maduro para perpetuarse en el poder. Lo digo alto y claro: hay grupo del FA que quieren con toda su pasión que triunfe ese proyecto y no solo por razones políticas e ideológicas. ¿Está claro?

La declaración unánime no me representa por su texto, por su espíritu, por sus ausencias y por sus miserias y además porque nunca me gustó ver como se entregan principios de esa manera. Los fanáticos de Maduro le impusieron a todo el FA una declaración que produce vergüenza y los otros, si todavía existen, la aceptaron.

En realidad no respaldaron la actuación del Gobierno Nacional sobre el tema Venezuela, con esta declaración lo quieren condicionar, lo quieren castrar a ser parte del silencio sobre los dramas que viven los venezolanos. Ese es el verdadero objetivo explícito para unos cuantos y, sumiso y supino para otros. Y lo digo con dolor, porque nunca pensé que tendría que escribir estas cosas sobre "mi" Frente Amplio, el que nació luchando por la democracia, como fuerza de paz y pacificadora.

¿Es de paz y pacificador callarse en reiteración real sobre los atropellos contra las personas, contra las instituciones, contra el parlamento, contra la fiscal general, contra la Constitución que práctica el siniestro payaso de Maduro?

Esta no es una batalla ideológica, que algunos la quieran presentar como la respuesta ante la derecha y el imperialismo, es una fantochada más de quienes por el camino han dejado los retazos de sus principios y en algunos casos pagados a buen precio.

¿Qué datos y proporcionados por quien les hacen falta para saber que Venezuela vive la peor crisis de su historia y que sobrevive gracias a su comercio y sus intereses en los Estados Unidos? ¿No les alcanzan los datos que proporcionó la ministra de Salud Pública, luego destituida, o la fiscal general, o muchos medios independientes que en su momento apoyaron a Venezuela?

¿No tienen el mínimo interés en explicarnos porque el gobierno de Venezuela contribuyó con 500.000 dólares para financiar el acto de asunción de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos?

¿El Plenario Nacional de Frente Amplio está dispuesto a insultar la sensibilidad democrática de una parte importante del pueblo frenteamplista- que se ha manifestado de diversas maneras y en todas las encuestas, para defender un poder basado en los militares como soporte fundamental, corrompido y corruptor como lo saben ellos y la mayoría de la opinión pública venezolana y latinoamericana?

La pregunta actual es ¿hasta dónde llegaremos?

¿Llegaremos a respaldar las constituyentes civil y militar que ni siquiera la dictadura uruguaya se animó a impulsar en nuestro país como lo proponía Juan María Bordaberry?

¿Cuántos muertos, heridos, presos políticos, procesados por los tribunales militares venezolanos vamos a aceptar antes de reaccionar por "unanimidad" y emitir una declaración digna y realmente democrática?

La no intervención, es obligatoria para callarse por unanimidad sobre el desbarranque democrático en Venezuela, pero no la aplicamos cuando reclamábamos solidaridad con nuestro pueblo durante la dictadura o la practicamos en solidaridad con otros pueblos.

Cuáles son los principios de izquierda o al menos democráticos que esgrimen los redactores y votantes por unanimidad de un texto tan vergonzoso y que además esperan que pase desapercibido y del que nos quieren hacer cómplices. Esa declaración no representa el sentimiento de la inmensa mayoría de los uruguayos ni del pueblo frenteamplista.

En Venezuela no pasó desapercibida, lo levantó alborozada TeleSur, la misma cadena que hace pocas semanas se dedicaba a pasar noticias terribles sobre la economía uruguaya. Es que son tan miserables que el mayor peligro de todo es que nos estamos acostumbrando a tanta miseria y a tanta cobardía. Son los mismos chantajistas que filtran un e.mail del jefe de la inteligencia venezolana (no ensuciemos el nombre del gran Bolivar) a un portal argentino para demostrar hasta donde pueden llegar y chantajear.

No sé hasta dónde piensan llegar algunos, en especial me refiero a mis ex compañeros del FLS, lo que yo sé es, que sobre este tema de las tiranías, de las corrupciones no hay matices, o se está de un lado o se está en el barro.

Agrego la histórica pieza resuelta por el Plenario. Archivémosla para la vergüenza.